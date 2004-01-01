Buscar términos

Batteries 989803210521

Batería de ion-litio de 10,7 V 7 y 1 Ah

La batería de ion-litio recargable 989803210521 es equivalente a M4605A.

Especificaciones

Detalles del producto
Detalles del producto
Uso con equipos de terceros
  • No
Uso con equipos Philips
  • 866060, 866061, 866062, 866064, 866066, M8105A, M8105AS, M2702A, M2703A
Uso en un solo paciente o multipaciente
  • Reutilizable
Unidad de embalaje
  • 1 batería por paquete
Duración mínima de conservación
  • 4 meses
Vida útil
  • 3 años o 500 ciclos de carga/descarga
Fabricado sin látex de caucho natural
Con marcado CE
  • No la desmonte, perfore, aplaste ni incinere.
  • Si la batería muestra signos de dilatación o daños graves, deje de utilizarla de inmediato.
  • No coloque la batería en un entorno donde la temperatura exceda los 60 °C (140 °F).
  • No utilice la batería si ha sido sumergida en agua.
  • La batería no debe utilizarse con los monitores de paciente serie MP.

