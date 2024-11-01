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Reusable Adapter Cable, Temperature 3m 989803221181

Accesorios para temperatura

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El cable de extensión se puede utilizar con los monitores de paciente y otros dispositivos de medición Philips. El cable de extensión actúa como interfaz entre la sonda de temperatura de un solo uso y el monitor de paciente. Consulte las instrucciones de uso correspondientes al dispositivo de monitorización para comprobar la compatibilidad. Longitud total: 300 cm. 1 caja = 1 cable

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Especificaciones

Cable adaptador de temperatura
Cable adaptador de temperatura
Longitud del cable
  • 300 cm
Número de pines
  • 2
Compatibilidad
  • Consulte las instrucciones de uso correspondientes al dispositivo de monitorización
Detalles del producto
Detalles del producto
Unidad de medida
  • Pieza
Empaquetado
  • 1 caja = 1 cable
Desechable o reutilizable
  • Reutilizable
Tipo de paciente
  • Todos
Sustituye al producto
  • 21082A
Vida útil
  • No aplicable
Longitud del cable
  • 300 cm
Puede utilizarse con productos que no son de Philips
  • No
Sin DEHP
Uso con equipos Philips
  • Monitor de paciente IntelliVue MX100 (867033)
  • IntelliVue MMX (867036)
  • Extensiones IntelliVue (867039, 867040, y 867041)
  • Módulo multiparamétrico IntelliVue/SLCP M3001A/AL
  • IntelliVue MP5, MP5SC M8105A, M8105AS
  • IntelliVue MP2 M8102A y X2 M3002A
  • Módulo de temperatura M1029A
  • Monitor de paciente 6100/6300/6500 867311, 867313, 867315
  • Módulo multiparamétrico IntelliVue X3 (867030)
Uso con consumibles de Philips
  • 989803222871
  • 989803222881
  • 989803222891
Estéril o no estéril
  • No estéril
Sin látex de caucho natural
Con certificación CE
Cable adaptador de temperatura
Cable adaptador de temperatura
Longitud del cable
  • 300 cm
Número de pines
  • 2
Detalles del producto
Detalles del producto
Unidad de medida
  • Pieza
Empaquetado
  • 1 caja = 1 cable
Ver todas las especificaciones
Cable adaptador de temperatura
Cable adaptador de temperatura
Longitud del cable
  • 300 cm
Número de pines
  • 2
Compatibilidad
  • Consulte las instrucciones de uso correspondientes al dispositivo de monitorización
Detalles del producto
Detalles del producto
Unidad de medida
  • Pieza
Empaquetado
  • 1 caja = 1 cable
Desechable o reutilizable
  • Reutilizable
Tipo de paciente
  • Todos
Sustituye al producto
  • 21082A
Vida útil
  • No aplicable
Longitud del cable
  • 300 cm
Puede utilizarse con productos que no son de Philips
  • No
Sin DEHP
Uso con equipos Philips
  • Monitor de paciente IntelliVue MX100 (867033)
  • IntelliVue MMX (867036)
  • Extensiones IntelliVue (867039, 867040, y 867041)
  • Módulo multiparamétrico IntelliVue/SLCP M3001A/AL
  • IntelliVue MP5, MP5SC M8105A, M8105AS
  • IntelliVue MP2 M8102A y X2 M3002A
  • Módulo de temperatura M1029A
  • Monitor de paciente 6100/6300/6500 867311, 867313, 867315
  • Módulo multiparamétrico IntelliVue X3 (867030)
Uso con consumibles de Philips
  • 989803222871
  • 989803222881
  • 989803222891
Estéril o no estéril
  • No estéril
Sin látex de caucho natural
Con certificación CE
  • No coloque la sonda de temperatura cutánea en zonas de la piel con lesiones o heridas abiertas.

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Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.

Entendido

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Todos los derechos reservados.

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