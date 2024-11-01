El cable de extensión se puede utilizar con los monitores de paciente y otros dispositivos de medición Philips. El cable de extensión actúa como interfaz entre la sonda de temperatura de un solo uso y el monitor de paciente. Consulte las instrucciones de uso correspondientes al dispositivo de monitorización para comprobar la compatibilidad. Longitud total: 150 cm. 1 caja = 1 cable
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|Longitud del cable
|
|Número de pines
|
|Compatibilidad
|
|Unidad de medida
|
|Empaquetado
|
|Desechable o reutilizable
|
|Tipo de paciente
|
|Sustituye al producto
|
|Vida útil
|
|Longitud del cable
|
|Puede utilizarse con productos que no son de Philips
|
|Sin DEHP
|
|Uso con equipos Philips
|
|Uso con consumibles de Philips
|
|Sin látex de caucho natural
|
|Estéril o no estéril
|
|Con certificación CE
|
|Longitud del cable
|
|Número de pines
|
|Unidad de medida
|
|Empaquetado
|
|Longitud del cable
|
|Número de pines
|
|Compatibilidad
|
|Unidad de medida
|
|Empaquetado
|
|Desechable o reutilizable
|
|Tipo de paciente
|
|Sustituye al producto
|
|Vida útil
|
|Longitud del cable
|
|Puede utilizarse con productos que no son de Philips
|
|Sin DEHP
|
|Uso con equipos Philips
|
|Uso con consumibles de Philips
|
|Sin látex de caucho natural
|
|Estéril o no estéril
|
|Con certificación CE
|
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