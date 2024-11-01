Sonda de temperatura cutánea no estéril para monitorización continua. Su uso está indicado para pacientes adultos y pediátricos. La sonda no está diseñada para una conexión directa al monitor. Para ello, es preciso utilizar un cable de extensión compatible y validado. Longitud total: 75 cm. 1 caja = 20 sondas
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|Aplicación en paciente
|
|Zona de aplicación
|
|Longitud del cable
|
|Compatibilidad
|
|Empaquetado
|
|Desechable o reutilizable
|
|Tipo de paciente
|
|Sustituye al producto
|
|Vida útil
|
|Puede utilizarse con productos que no son de Philips
|
|Uso con equipos Philips
|
|Sin DEHP
|
|Uso con consumibles de Philips
|
|Estéril o no estéril
|
|Sin látex de caucho natural
|
|Con certificación CE
|
|Aplicación en paciente
|
|Zona de aplicación
|
|Empaquetado
|
|Desechable o reutilizable
|
|Aplicación en paciente
|
|Zona de aplicación
|
|Longitud del cable
|
|Compatibilidad
|
|Empaquetado
|
|Desechable o reutilizable
|
|Tipo de paciente
|
|Sustituye al producto
|
|Vida útil
|
|Puede utilizarse con productos que no son de Philips
|
|Uso con equipos Philips
|
|Sin DEHP
|
|Uso con consumibles de Philips
|
|Estéril o no estéril
|
|Sin látex de caucho natural
|
|Con certificación CE
|
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