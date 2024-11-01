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9 Fr Esophageal/Rectal Temperature Probe, Non-Sterile 989803222881

Accesorios para temperatura

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Sonda de temperatura esofágica/rectal de 9 Fr no estéril para monitorización continua. Su uso está indicado para pacientes pediátricos. La sonda no está diseñada para una conexión directa al monitor. Para ello, es preciso utilizar un cable de extensión compatible y validado. Longitud total: 75 cm. 1 caja = 20 sondas.

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Especificaciones

Sensor de temperatura
Sensor de temperatura
Aplicación en paciente
  • Pediátrico
Zona de aplicación
  • Esofágica/rectal
Tamaño del sensor
  • 9 French
Longitud del cable
  • 75 cm
Compatibilidad
  • Cable adaptador 989803221301 (1,5 m) o 989803221181 (3 m)
Detalles del producto
Detalles del producto
Empaquetado
  • 1 caja = 20 bolsas de sondas empaquetadas individualmente
Desechable o reutilizable
  • Un solo uso
Tipo de paciente
  • Pediátrico
Sustituye al producto
  • M1837A
Vida útil
  • No aplicable
Puede utilizarse con productos que no son de Philips
  • No
Sin DEHP
Uso con equipos Philips
  • Monitor de paciente IntelliVue MX100 (867033)
  • IntelliVue MMX (867036)
  • Extensiones IntelliVue (867039, 867040, y 867041)
  • Módulo multiparamétrico IntelliVue/SLCP M3001A/AL
  • IntelliVue MP5, MP5SC M8105A, M8105AS
  • IntelliVue MP2 M8102A y X2 M3002A
  • Módulo de temperatura M1029A
  • Monitor de paciente 6100/6300/6500 867311, 867313, 867315
  • Módulo multiparamétrico IntelliVue X3 (867030)
Uso con consumibles de Philips
  • 989803221301; 989803221181
Sin látex de caucho natural
Estéril o no estéril
  • No estéril
Con certificación CE
Sensor de temperatura
Sensor de temperatura
Aplicación en paciente
  • Pediátrico
Zona de aplicación
  • Esofágica/rectal
Detalles del producto
Detalles del producto
Empaquetado
  • 1 caja = 20 bolsas de sondas empaquetadas individualmente
Desechable o reutilizable
  • Un solo uso
Ver todas las especificaciones
Sensor de temperatura
Sensor de temperatura
Aplicación en paciente
  • Pediátrico
Zona de aplicación
  • Esofágica/rectal
Tamaño del sensor
  • 9 French
Longitud del cable
  • 75 cm
Compatibilidad
  • Cable adaptador 989803221301 (1,5 m) o 989803221181 (3 m)
Detalles del producto
Detalles del producto
Empaquetado
  • 1 caja = 20 bolsas de sondas empaquetadas individualmente
Desechable o reutilizable
  • Un solo uso
Tipo de paciente
  • Pediátrico
Sustituye al producto
  • M1837A
Vida útil
  • No aplicable
Puede utilizarse con productos que no son de Philips
  • No
Sin DEHP
Uso con equipos Philips
  • Monitor de paciente IntelliVue MX100 (867033)
  • IntelliVue MMX (867036)
  • Extensiones IntelliVue (867039, 867040, y 867041)
  • Módulo multiparamétrico IntelliVue/SLCP M3001A/AL
  • IntelliVue MP5, MP5SC M8105A, M8105AS
  • IntelliVue MP2 M8102A y X2 M3002A
  • Módulo de temperatura M1029A
  • Monitor de paciente 6100/6300/6500 867311, 867313, 867315
  • Módulo multiparamétrico IntelliVue X3 (867030)
Uso con consumibles de Philips
  • 989803221301; 989803221181
Sin látex de caucho natural
Estéril o no estéril
  • No estéril
Con certificación CE
  • No utilice la sonda de uso general en pacientes en los que no sea seguro introducir la sonda en el esófago.

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Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.

Entendido

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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