Sonda de temperatura esofágica/rectal de 9 Fr no estéril para monitorización continua. Su uso está indicado para pacientes pediátricos. La sonda no está diseñada para una conexión directa al monitor. Para ello, es preciso utilizar un cable de extensión compatible y validado. Longitud total: 75 cm. 1 caja = 20 sondas.
Estamos encantados de estar en contacto con usted
Díganos en qué le podemos ayudar.
|Aplicación en paciente
|
|Zona de aplicación
|
|Tamaño del sensor
|
|Longitud del cable
|
|Compatibilidad
|
|Empaquetado
|
|Desechable o reutilizable
|
|Tipo de paciente
|
|Sustituye al producto
|
|Vida útil
|
|Puede utilizarse con productos que no son de Philips
|
|Sin DEHP
|
|Uso con equipos Philips
|
|Uso con consumibles de Philips
|
|Sin látex de caucho natural
|
|Estéril o no estéril
|
|Con certificación CE
|
|Aplicación en paciente
|
|Zona de aplicación
|
|Empaquetado
|
|Desechable o reutilizable
|
|Aplicación en paciente
|
|Zona de aplicación
|
|Tamaño del sensor
|
|Longitud del cable
|
|Compatibilidad
|
|Empaquetado
|
|Desechable o reutilizable
|
|Tipo de paciente
|
|Sustituye al producto
|
|Vida útil
|
|Puede utilizarse con productos que no son de Philips
|
|Sin DEHP
|
|Uso con equipos Philips
|
|Uso con consumibles de Philips
|
|Sin látex de caucho natural
|
|Estéril o no estéril
|
|Con certificación CE
|
Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.
La información de esta página web está dirigida exclusivamente a profesionales sanitarios. Al hacer clic en "Aceptar", declara que es profesional sanitario.
Haga clic en "Cancelar" para ser redirigido a la página web de Philips.