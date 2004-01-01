Buscar términos

Adult solid gel tab

Electrodo

Para ECG en reposo, desechable, electrocardiografía de diagnóstico, 35 mm x 22 mm (1-3/8 in x 7/8 in)

Especificaciones

Detalles del producto
Detalles del producto
Uso con equipos Philips
  • 860284, 860286, 860287, 860288, 860290, 860297, 860310, 860315, 77025A, 77030A, 77035A, M1700A, M1701A, M1702A
Uso con equipos de terceros
Categoría de producto
  • ECG
Tipo de producto
  • Electrodo
Uso en un solo paciente o multipaciente
  • Un solo paciente
Con marcado CE
Peso del paquete
  • 0,62 kg
Unidad de embalaje
  • 100 por paquete = 1000 por caja
Fabricado sin látex de caucho natural
Duración mínima
  • 3 meses
Estéril O no estéril
  • No estéril
Electrodo de ECG
Electrodo de ECG
Material
  • Ag/AgCl
Tipo de paciente
  • Adulto
Dimensiones electrodo
  • 35 mm x 22 mm (1,4 in x 0,9 in)
Tipo de gel
  • Sólido
Forma del electrodo
  • Rectángulo
Tipo conexión electrodo
  • Lengüeta
