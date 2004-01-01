Para ECG en reposo, desechable, electrocardiografía de diagnóstico, 35 mm x 22 mm (1-3/8 in x 7/8 in)
Estamos encantados de estar en contacto con usted
Díganos en qué le podemos ayudar.
|Uso con equipos Philips
|
|Uso con equipos de terceros
|
|Categoría de producto
|
|Tipo de producto
|
|Uso en un solo paciente o multipaciente
|
|Con marcado CE
|
|Peso del paquete
|
|Unidad de embalaje
|
|Fabricado sin látex de caucho natural
|
|Duración mínima
|
|Estéril O no estéril
|
|Material
|
|Tipo de paciente
|
|Dimensiones electrodo
|
|Tipo de gel
|
|Forma del electrodo
|
|Tipo conexión electrodo
|
|Uso con equipos Philips
|
|Uso con equipos de terceros
|
|Material
|
|Tipo de paciente
|
|Uso con equipos Philips
|
|Uso con equipos de terceros
|
|Categoría de producto
|
|Tipo de producto
|
|Uso en un solo paciente o multipaciente
|
|Con marcado CE
|
|Peso del paquete
|
|Unidad de embalaje
|
|Fabricado sin látex de caucho natural
|
|Duración mínima
|
|Estéril O no estéril
|
|Material
|
|Tipo de paciente
|
|Dimensiones electrodo
|
|Tipo de gel
|
|Forma del electrodo
|
|Tipo conexión electrodo
|
Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.
La información de esta página web está dirigida exclusivamente a profesionales sanitarios. Al hacer clic en "Aceptar", declara que es profesional sanitario.
Haga clic en "Cancelar" para ser redirigido a la página web de Philips.