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High performance snap pre-gelled foam

Electrodo

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Electrodo de espuma con gel de alto rendimiento tipo broche. Sensor de plata/cloruro de plata (Ag/AgCl). Vida útil: 3 meses mínimo. Dimensiones: 65 mm x 28 mm (2,5 in x 1,10 in).

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Especificaciones

Detalles del producto
Detalles del producto
Uso con equipos de terceros
Uso con equipos Philips
  • 860286, 860287, 860288, 860290, 77025A, 77030A, 77035A, M1700A, M1701A, M1702A, 860284
Categoría de producto
  • ECG
Tipo de producto
  • Electrodo
Con certificación CE
Para un solo paciente O para varios pacientes
  • Un solo paciente
Peso del paquete
  • 0,09 kg (3,048 oz) kg
Unidad de embalaje
  • 300
Fabricado sin látex de caucho natural
Duración mínima de conservación
  • Ninguno
Estéril o no estéril
  • No estéril
Electrodo de ECG
Electrodo de ECG
Tipo de paciente
  • Adulto
Forma del electrodo
  • Rectángulo
Dimensiones electrodo
  • 65 mm x 28 mm (2,6 in x 1,1 in)
Tipo conexión electrodo
  • Broche, pinza
Detalles del producto
Detalles del producto
Uso con equipos de terceros
Uso con equipos Philips
  • 860286, 860287, 860288, 860290, 77025A, 77030A, 77035A, M1700A, M1701A, M1702A, 860284
Electrodo de ECG
Electrodo de ECG
Tipo de paciente
  • Adulto
Forma del electrodo
  • Rectángulo
Ver todas las especificaciones
Detalles del producto
Detalles del producto
Uso con equipos de terceros
Uso con equipos Philips
  • 860286, 860287, 860288, 860290, 77025A, 77030A, 77035A, M1700A, M1701A, M1702A, 860284
Categoría de producto
  • ECG
Tipo de producto
  • Electrodo
Con certificación CE
Para un solo paciente O para varios pacientes
  • Un solo paciente
Peso del paquete
  • 0,09 kg (3,048 oz) kg
Unidad de embalaje
  • 300
Fabricado sin látex de caucho natural
Duración mínima de conservación
  • Ninguno
Estéril o no estéril
  • No estéril
Electrodo de ECG
Electrodo de ECG
Tipo de paciente
  • Adulto
Forma del electrodo
  • Rectángulo
Dimensiones electrodo
  • 65 mm x 28 mm (2,6 in x 1,1 in)
Tipo conexión electrodo
  • Broche, pinza
  • Este producto puede no estar disponible en todos los países. Contacte con Philips para comprobar la disponibilidad de todos los productos.

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Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.

Entendido

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Todos los derechos reservados.

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