Con SmartPath puede convertir su sistema Ingenia existente en una solución Ingenia 3.0 T Evolution, lo que mejorará el rendimiento gracias a las innovadoras soluciones SmartWorkflow, que incluyen tecnología de detección del paciente sin contacto, guía sobre la preparación del paciente en el interior de la sala e inicio del examen en la cabecera. Compressed SENSE permite exploraciones hasta un 50% más rápidas con una calidad de imagen casi idéntica, tanto en 2D como en 3D y en todo tipo de anatomías¹. Su conversión SmartPath también le da acceso a las técnicas de exploración más recientes para un diagnóstico preciso.
Aumente la confianza del personal y acelere la configuración de los pacientes gracias a la orientación automatizada en tiempo real y a la información sobre los detalles del estudio actual del paciente. Consiga resultados de alta calidad, independientemente del nivel de experiencia del personal. VitalScreen proporciona consejos al alcance de su personal.
Consejos a su alcance
Sistema de sensores de paciente sin contacto: SP a Ingenia 3.0 T Evolution
Sistema de sensores de paciente sin contacto
Libre a su personal de la carga de colocar (y volver a colocar) un cinturón de sincronismo respiratorio, pues desplaza la atención del usuario del paciente a la tecnología en un momento en el que es crucial que el paciente se sienta cómodo y tranquilo. Disfrute de la detección óptica y la IA² para detectar automáticamente los patrones respiratorios del paciente. El sistema de sensores de paciente sin contacto de VitalEye proporciona una detección rápida de la respiración del paciente sin interacción del usuario.
Sistema de sensores de paciente sin contacto: SP a Ingenia 3.0 T Evolution
Exploraciones de RM hasta un 50% más rápidas: SP a Ingenia Evolution
Exploraciones de RM hasta un 50% más rápidas con imágenes de una calidad prácticamente idéntica¹
El tiempo es uno de los bienes más valiosos del servicio de RM. ¿Y si le dijéramos que existe la manera de recuperar el tiempo que ha perdido durante las exploraciones de RM y que puede emplearlo de forma más provechosa? Imagine cómo podría ayudarle a hacer un mejor uso de sus escasos recursos y a satisfacer en mayor medida las exigencias de los médicos remitentes. Eso es exactamente lo que Compressed SENSE puede hacer por su servicio de RM.
Exploraciones de RM hasta un 50% más rápidas: SP a Ingenia Evolution
Resolución hasta un 60% superior: SP a Ingenia Evolution
Resolución hasta un 60% superior¹
La tecnología de aceleración Compressed SENSE permite una resolución espacial hasta un 60% superior¹ en el mismo tiempo de exploración, con lo que se ven más detalles y se logra mayor precisión. Esto permite, por ejemplo, acelerar las imágenes musculoesqueléticas 3D isotrópicas.
Resolución hasta un 60% superior: SP a Ingenia Evolution
Acceda a las técnicas de exploración más modernas
Acceda a las técnicas de exploración más modernas
Conviértase en el socio preferido dentro de su red de derivaciones: la actualización facilita el acceso a nuevas capacidades clínicas. Podrá aprovechar al máximo las nuevas oportunidades que ofrecen las más de 30 aplicaciones clínicas únicas que se han incorporado a la cartera de soluciones de RM de Philips desde 2013.
Mejorar la comodidad del paciente: SP a Ingenia Evolution
Mejorar la comodidad del paciente
Ofrezca una experiencia confortable sobre la mesa gracias a su cómodo colchón. De promedio, el 90% de los pacientes con fuertes molestias encuentran más cómodo este colchón que un colchón estándar³. La comodidad general para este grupo de pacientes puede aumentar hasta un 36%³.
Mejorar la comodidad del paciente: SP a Ingenia Evolution
Provee una experiencia visual envolvente
Provee una experiencia visual envolvente
El diseño de Ambient Experience permite ofrecer una experiencia sensorial relajante, ya que proporciona distracciones positivas a los pacientes mediante la incorporación de iluminación dinámica, proyecciones y sonido, lo que contribuye a un entorno favorable y atractivo para favorecer la calidad de la atención. Desde el momento del traslado del paciente al escáner hasta la finalización de la exploración, la solución In-Bore Connect puede ayudar a los pacientes a relajarse, seguir las instrucciones y reducir al mínimo el movimiento.
Estandarice sus equipos de RM: SP a Ingenia 3.0T Evolution
Estandarice sus equipos de RM a un coste anual fijo
Si tiene más de un equipo Philips, la estandarización con la misma versión de software puede mejorar la eficacia a través de una interfaz para que los usuarios aprendan y utilicen las mismas ExamCards en equipo diferentes. Con el programa de suscripción Technology Maximizer Plus⁴ el equipo Ingenia 3.0T Evolution y el resto de sus equipos recibirán actualizaciones de software siempre que estén disponibles, lo que le permitirá beneficiarse de las mejoras de software y los avances en ciberseguridad a la vez que mantiene todos sus sistemas de RM al mismo nivel.
Estandarice sus equipos de RM: SP a Ingenia 3.0T Evolution
Evite los problemas antes de que ocurran
Evite los problemas antes de que ocurran
El tiempo de inactividad del equipo puede alterar su agenda y retrasar la atención del paciente. Ofrecemos contratos de mantenimiento que se adaptan a sus necesidades, con las innovaciones de servicio más recientes y que incluyen una garantía de tiempo de actividad. Evitamos los problemas antes de que ocurran gracias a la vigilancia remota proactiva, los diagnósticos remotos y la asistencia de servicio remoto e in situ. Con e-Alerts, supervisamos a distancia más de 500 parámetros de su sistema de RM para detectar y resolver problemas sin que las operaciones de su servicio se vean afectadas.
Productividad centrada en el paciente con las soluciones SmartWorkflow
Productividad centrada en el paciente con las soluciones SmartWorkflow
El uso creciente de la RM para diagnosticar una amplia variedad de enfermedades ha llevado a demandar una eficacia mayor. Por lo general, parece que la productividad está reñida con ofrecer a los pacientes el tiempo y la atención que desean. SmartWorkflow proporciona una solución de flujo de trabajo integral que favorece una mejor experiencia del paciente y del personal, lo que da como resultado una productividad centrada en el paciente.
Aumente la confianza del personal y acelere la configuración de los pacientes gracias a la orientación automatizada en tiempo real y a la información sobre los detalles del estudio actual del paciente. Consiga resultados de alta calidad, independientemente del nivel de experiencia del personal. VitalScreen proporciona consejos al alcance de su personal.
Sistema de sensores de paciente sin contacto: SP a Ingenia 3.0 T Evolution
Sistema de sensores de paciente sin contacto: SP a Ingenia 3.0 T Evolution
Exploraciones de RM hasta un 50% más rápidas: SP a Ingenia Evolution
Exploraciones de RM hasta un 50% más rápidas: SP a Ingenia Evolution
Resolución hasta un 60% superior: SP a Ingenia Evolution
Resolución hasta un 60% superior¹
La tecnología de aceleración Compressed SENSE permite una resolución espacial hasta un 60% superior¹ en el mismo tiempo de exploración, con lo que se ven más detalles y se logra mayor precisión. Esto permite, por ejemplo, acelerar las imágenes musculoesqueléticas 3D isotrópicas.
Resolución hasta un 60% superior: SP a Ingenia Evolution
Acceda a las técnicas de exploración más modernas
Acceda a las técnicas de exploración más modernas
Conviértase en el socio preferido dentro de su red de derivaciones: la actualización facilita el acceso a nuevas capacidades clínicas. Podrá aprovechar al máximo las nuevas oportunidades que ofrecen las más de 30 aplicaciones clínicas únicas que se han incorporado a la cartera de soluciones de RM de Philips desde 2013.
Mejorar la comodidad del paciente: SP a Ingenia Evolution
Mejorar la comodidad del paciente
Ofrezca una experiencia confortable sobre la mesa gracias a su cómodo colchón. De promedio, el 90% de los pacientes con fuertes molestias encuentran más cómodo este colchón que un colchón estándar³. La comodidad general para este grupo de pacientes puede aumentar hasta un 36%³.
Mejorar la comodidad del paciente: SP a Ingenia Evolution
Provee una experiencia visual envolvente
Provee una experiencia visual envolvente
El diseño de Ambient Experience permite ofrecer una experiencia sensorial relajante, ya que proporciona distracciones positivas a los pacientes mediante la incorporación de iluminación dinámica, proyecciones y sonido, lo que contribuye a un entorno favorable y atractivo para favorecer la calidad de la atención. Desde el momento del traslado del paciente al escáner hasta la finalización de la exploración, la solución In-Bore Connect puede ayudar a los pacientes a relajarse, seguir las instrucciones y reducir al mínimo el movimiento.
Estandarice sus equipos de RM: SP a Ingenia 3.0T Evolution
Estandarice sus equipos de RM a un coste anual fijo
Si tiene más de un equipo Philips, la estandarización con la misma versión de software puede mejorar la eficacia a través de una interfaz para que los usuarios aprendan y utilicen las mismas ExamCards en equipo diferentes. Con el programa de suscripción Technology Maximizer Plus⁴ el equipo Ingenia 3.0T Evolution y el resto de sus equipos recibirán actualizaciones de software siempre que estén disponibles, lo que le permitirá beneficiarse de las mejoras de software y los avances en ciberseguridad a la vez que mantiene todos sus sistemas de RM al mismo nivel.
Estandarice sus equipos de RM: SP a Ingenia 3.0T Evolution
Evite los problemas antes de que ocurran
Evite los problemas antes de que ocurran
El tiempo de inactividad del equipo puede alterar su agenda y retrasar la atención del paciente. Ofrecemos contratos de mantenimiento que se adaptan a sus necesidades, con las innovaciones de servicio más recientes y que incluyen una garantía de tiempo de actividad. Evitamos los problemas antes de que ocurran gracias a la vigilancia remota proactiva, los diagnósticos remotos y la asistencia de servicio remoto e in situ. Con e-Alerts, supervisamos a distancia más de 500 parámetros de su sistema de RM para detectar y resolver problemas sin que las operaciones de su servicio se vean afectadas.
Productividad centrada en el paciente con las soluciones SmartWorkflow
Productividad centrada en el paciente con las soluciones SmartWorkflow
El uso creciente de la RM para diagnosticar una amplia variedad de enfermedades ha llevado a demandar una eficacia mayor. Por lo general, parece que la productividad está reñida con ofrecer a los pacientes el tiempo y la atención que desean. SmartWorkflow proporciona una solución de flujo de trabajo integral que favorece una mejor experiencia del paciente y del personal, lo que da como resultado una productividad centrada en el paciente.
1. En comparación con los estudios de Philips sin Compressed SENSE.
2. De acuerdo con la definición de IA del Grupo de alto nivel de expertos en IA de la UE.
3. En comparación con el uso de un colchón estándar.
4. Verifique la compatibilidad con su representante de Philips.
