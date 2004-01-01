Con SmartPath, puede convertir su sistema Ingenia actual en un sistema de RM Ingenia Elition X, estableciendo un nuevo rumbo para la investigación clínica en imágenes de 3,0 T basadas en diseños de gradiente y RF. De esta forma mejorará el rendimiento gracias a las innovadoras soluciones SmartWorkflow, que incluyen tecnología de detección del paciente sin contacto, guía sobre la preparación del paciente en el interior de la sala. Compressed SENSE le permite explorar hasta un 50% más rápido con una calidad de imagen prácticamente idéntica para todas las zonas anatómicas.¹ Su conversión SmartPath también le da acceso a las técnicas de exploración más recientes para un diagnóstico preciso.
Nuevas fronteras en RM neurofuncional: SP a Elition X
Los gradientes Vega HP de Ingenia Elition proporcionan una resolución temporal hasta un 23% superior en estudios funcionales para lograr excelentes imágenes funcionales a 3,0 T². Ingenia Elition permite abrir nuevas fronteras en el campo de la RM neurofuncional, desentrañando las conexiones y la configuración funcional del cerebro.
Nuevas fronteras en RM neurofuncional: SP a Elition X
Consejos a su alcance
Aumente la confianza del personal y acelere la configuración de los pacientes gracias a la orientación automatizada en tiempo real y a la información sobre los detalles del estudio actual del paciente. Consiga resultados de alta calidad, independientemente del nivel de experiencia del personal. VitalScreen proporciona consejos al alcance de su personal.
Imágenes DWI hasta un 30% más rápidas: SP a Elition X
Imágenes DWI hasta un 30% más rápidas²
Con los gradientes de alto rendimiento de Ingenia Elition, los estudios de difusión son hasta un 30% más rápidos y también más nítidos². Se puede lograr una media de resolución de contraste un 70% mayor en imágenes de difusión². Se mejora aún más la relación señal-ruido gracias a un TE un 15% más corto en imágenes de difusión².
Imágenes DWI hasta un 30% más rápidas: SP a Elition X
Resolución hasta un 60% superior: SP a Elition X
Resolución hasta un 60% superior¹
Unos gradientes totalmente rediseñados junto con la tecnología de aceleración Compressed SENSE permiten una resolución espacial hasta un 60% superior¹ en el mismo tiempo de exploración, con lo que se ven más detalles y se logra mayor precisión. Esto permite, por ejemplo, acelerar las imágenes musculoesqueléticas 3D isotrópicas. Es la precisión de forma eficiente.
Acceda a las técnicas de exploración más modernas
Conviértase en el socio preferido dentro de su red de derivaciones: la actualización facilita el acceso a nuevas capacidades clínicas. Podrá aprovechar al máximo las nuevas oportunidades que ofrecen las más de 30 aplicaciones clínicas únicas que se han incorporado a la cartera de soluciones de RM de Philips desde 2013.
Exploraciones de RM hasta un 50% más rápidas: SP a Ingenia Elition X
Exploraciones de RM hasta un 50% más rápidas con imágenes de una calidad prácticamente idéntica¹
El tiempo es uno de los bienes más valiosos del servicio de RM. ¿Y si le dijéramos que existe la manera de recuperar el tiempo que ha perdido durante las exploraciones de RM y que puede emplearlo de forma más provechosa? Imagine cómo podría ayudarle a hacer un mejor uso de sus escasos recursos y a satisfacer en mayor medida las exigencias de los médicos remitentes. Eso es exactamente lo que Compressed SENSE puede hacer por su servicio de RM.
Exploraciones de RM hasta un 50% más rápidas: SP a Ingenia Elition X
Sistema de sensores de paciente sin contacto: SP a Ingenia Elition X
Sistema de sensores de paciente sin contacto
Libre a su personal de la carga de colocar (y volver a colocar) un cinturón de sincronismo respiratorio, pues desplaza la atención del usuario del paciente a la tecnología en un momento en el que es crucial que el paciente se sienta cómodo y tranquilo. Disfrute de la detección óptica y la IA⁵ para detectar automáticamente los patrones respiratorios del paciente. El sistema de sensores de paciente sin contacto de VitalEye proporciona una detección rápida de la respiración del paciente sin interacción del usuario.
Sistema de sensores de paciente sin contacto: SP a Ingenia Elition X
Provee una experiencia visual envolvente
Philips adopta un enfoque centrado en el paciente en los exámenes de RM. Nuestra exclusiva solución Ambient Experience permite al usuario y a los pacientes establecer la iluminación en el interior del tubo, los sonidos y las imágenes de acuerdo con sus gustos personales. Esta innovadora solución se ha diseñado para ofrecer una experiencia sensorial relajante.
Mejorar la comodidad del paciente: SP a Ingenia Elition X
Mejorar la comodidad del paciente
Ingenia Elition ofrece una experiencia confortable sobre la mesa gracias a su cómodo colchón. De promedio, el 90% de los pacientes con fuertes molestias encuentran más cómodo este colchón que un colchón estándar³. La comodidad general para este grupo de pacientes puede aumentar hasta un 36%³.
Mejorar la comodidad del paciente: SP a Ingenia Elition X
Estandarice sus equipos de RM: SP a Ingenia 3.0T Evolution
Estandarice sus equipos de RM a un coste anual fijo
Si tiene más de un equipo Philips, la estandarización con la misma versión de software puede mejorar la eficacia a través de una interfaz para que los usuarios aprendan y utilicen las mismas ExamCards en equipo diferentes. Con el programa de suscripción Technology Maximizer Plus⁴ el equipo Ingenia 3.0T Evolution y el resto de sus equipos recibirán actualizaciones de software siempre que estén disponibles, lo que le permitirá beneficiarse de las mejoras de software y los avances en ciberseguridad a la vez que mantiene todos sus sistemas de RM al mismo nivel.
Estandarice sus equipos de RM: SP a Ingenia 3.0T Evolution
Evite los problemas antes de que ocurran
El tiempo de inactividad del equipo puede alterar su agenda y retrasar la atención del paciente. Ofrecemos contratos de mantenimiento que se adaptan a sus necesidades, con las innovaciones de servicio más recientes y que incluyen una garantía de tiempo de actividad. Evitamos los problemas antes de que ocurran gracias a la vigilancia remota proactiva, los diagnósticos remotos y la asistencia de servicio remoto e in situ. Con e-Alerts, supervisamos a distancia más de 500 parámetros de su sistema de RM para detectar y resolver problemas sin que las operaciones de su servicio se vean afectadas.
Productividad centrada en el paciente: SP a Ingenia Elition X
Productividad centrada en el paciente con las soluciones SmartWorkflow
El uso creciente de la RM para diagnosticar una amplia variedad de enfermedades ha llevado a demandar una eficacia mayor. Por lo general, parece que la productividad está reñida con ofrecer a los pacientes el tiempo y la atención que desean. SmartWorkflow proporciona una solución de flujo de trabajo integral que favorece una mejor experiencia del paciente y del personal, lo que da como resultado una productividad centrada en el paciente.
Nuevas fronteras en RM neurofuncional: SP a Elition X
Los gradientes Vega HP de Ingenia Elition proporcionan una resolución temporal hasta un 23% superior en estudios funcionales para lograr excelentes imágenes funcionales a 3,0 T². Ingenia Elition permite abrir nuevas fronteras en el campo de la RM neurofuncional, desentrañando las conexiones y la configuración funcional del cerebro.
Nuevas fronteras en RM neurofuncional: SP a Elition X
Aumente la confianza del personal y acelere la configuración de los pacientes gracias a la orientación automatizada en tiempo real y a la información sobre los detalles del estudio actual del paciente. Consiga resultados de alta calidad, independientemente del nivel de experiencia del personal. VitalScreen proporciona consejos al alcance de su personal.
Imágenes DWI hasta un 30% más rápidas: SP a Elition X
Con los gradientes de alto rendimiento de Ingenia Elition, los estudios de difusión son hasta un 30% más rápidos y también más nítidos². Se puede lograr una media de resolución de contraste un 70% mayor en imágenes de difusión². Se mejora aún más la relación señal-ruido gracias a un TE un 15% más corto en imágenes de difusión².
Imágenes DWI hasta un 30% más rápidas: SP a Elition X
Resolución hasta un 60% superior: SP a Elition X
Unos gradientes totalmente rediseñados junto con la tecnología de aceleración Compressed SENSE permiten una resolución espacial hasta un 60% superior¹ en el mismo tiempo de exploración, con lo que se ven más detalles y se logra mayor precisión. Esto permite, por ejemplo, acelerar las imágenes musculoesqueléticas 3D isotrópicas. Es la precisión de forma eficiente.
Acceda a las técnicas de exploración más modernas
Conviértase en el socio preferido dentro de su red de derivaciones: la actualización facilita el acceso a nuevas capacidades clínicas. Podrá aprovechar al máximo las nuevas oportunidades que ofrecen las más de 30 aplicaciones clínicas únicas que se han incorporado a la cartera de soluciones de RM de Philips desde 2013.
Exploraciones de RM hasta un 50% más rápidas: SP a Ingenia Elition X
El tiempo es uno de los bienes más valiosos del servicio de RM. ¿Y si le dijéramos que existe la manera de recuperar el tiempo que ha perdido durante las exploraciones de RM y que puede emplearlo de forma más provechosa? Imagine cómo podría ayudarle a hacer un mejor uso de sus escasos recursos y a satisfacer en mayor medida las exigencias de los médicos remitentes. Eso es exactamente lo que Compressed SENSE puede hacer por su servicio de RM.
Exploraciones de RM hasta un 50% más rápidas: SP a Ingenia Elition X
Sistema de sensores de paciente sin contacto: SP a Ingenia Elition X
Libre a su personal de la carga de colocar (y volver a colocar) un cinturón de sincronismo respiratorio, pues desplaza la atención del usuario del paciente a la tecnología en un momento en el que es crucial que el paciente se sienta cómodo y tranquilo. Disfrute de la detección óptica y la IA⁵ para detectar automáticamente los patrones respiratorios del paciente. El sistema de sensores de paciente sin contacto de VitalEye proporciona una detección rápida de la respiración del paciente sin interacción del usuario.
Sistema de sensores de paciente sin contacto: SP a Ingenia Elition X
Provee una experiencia visual envolvente
Philips adopta un enfoque centrado en el paciente en los exámenes de RM. Nuestra exclusiva solución Ambient Experience permite al usuario y a los pacientes establecer la iluminación en el interior del tubo, los sonidos y las imágenes de acuerdo con sus gustos personales. Esta innovadora solución se ha diseñado para ofrecer una experiencia sensorial relajante.
Mejorar la comodidad del paciente: SP a Ingenia Elition X
Ingenia Elition ofrece una experiencia confortable sobre la mesa gracias a su cómodo colchón. De promedio, el 90% de los pacientes con fuertes molestias encuentran más cómodo este colchón que un colchón estándar³. La comodidad general para este grupo de pacientes puede aumentar hasta un 36%³.
Mejorar la comodidad del paciente: SP a Ingenia Elition X
Estandarice sus equipos de RM: SP a Ingenia 3.0T Evolution
Si tiene más de un equipo Philips, la estandarización con la misma versión de software puede mejorar la eficacia a través de una interfaz para que los usuarios aprendan y utilicen las mismas ExamCards en equipo diferentes. Con el programa de suscripción Technology Maximizer Plus⁴ el equipo Ingenia 3.0T Evolution y el resto de sus equipos recibirán actualizaciones de software siempre que estén disponibles, lo que le permitirá beneficiarse de las mejoras de software y los avances en ciberseguridad a la vez que mantiene todos sus sistemas de RM al mismo nivel.
Estandarice sus equipos de RM: SP a Ingenia 3.0T Evolution
Evite los problemas antes de que ocurran
El tiempo de inactividad del equipo puede alterar su agenda y retrasar la atención del paciente. Ofrecemos contratos de mantenimiento que se adaptan a sus necesidades, con las innovaciones de servicio más recientes y que incluyen una garantía de tiempo de actividad. Evitamos los problemas antes de que ocurran gracias a la vigilancia remota proactiva, los diagnósticos remotos y la asistencia de servicio remoto e in situ. Con e-Alerts, supervisamos a distancia más de 500 parámetros de su sistema de RM para detectar y resolver problemas sin que las operaciones de su servicio se vean afectadas.
Productividad centrada en el paciente: SP a Ingenia Elition X
El uso creciente de la RM para diagnosticar una amplia variedad de enfermedades ha llevado a demandar una eficacia mayor. Por lo general, parece que la productividad está reñida con ofrecer a los pacientes el tiempo y la atención que desean. SmartWorkflow proporciona una solución de flujo de trabajo integral que favorece una mejor experiencia del paciente y del personal, lo que da como resultado una productividad centrada en el paciente.
1. En comparación con los estudios de Philips sin Compressed SENSE.
2. En comparación con Ingenia 3.0T Omega HP R5.3.
3. En comparación con el uso de un colchón estándar.
4. Verifique la compatibilidad con su representante de Philips.
5. De acuerdo con la definición de IA del Grupo de alto nivel de expertos en IA de la UE.
