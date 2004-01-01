Exploraciones de RM hasta un 50% más rápidas con imágenes de una calidad prácticamente idéntica¹

El tiempo es uno de los bienes más valiosos del servicio de RM. ¿Y si le dijéramos que existe la manera de recuperar el tiempo que ha perdido durante las exploraciones de RM y que puede emplearlo de forma más provechosa? Imagine cómo podría ayudarle a hacer un mejor uso de sus escasos recursos y a satisfacer en mayor medida las exigencias de los médicos remitentes. Eso es exactamente lo que Compressed SENSE puede hacer por su servicio de RM.