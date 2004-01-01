Buscar términos

DynaCAD Urology

Planificación integrada para biopsias por fusión

Buscar productos similares

DynaCAD Urology es una solución especializada que permite a los urólogos disponer de un conjunto de herramientas específicas para utilizar datos de RM multiparamétricos en flujos de trabajo de biopsia por fusión. También proporciona una solución para gestionar los datos de biopsia de los pacientes en urología.

Contáctenos
Características
Utilice herramientas diseñadas para la urología
Utilice herramientas diseñadas para la urología

Utilice herramientas diseñadas para la urología

DynaCAD Urology trabaja con DynaCAD Prostate, utilizado en radiología, para proporcionar a los urólogos una forma sencilla de almacenar, revisar y gestionar exhaustivos datos diagnósticos y terapéuticos. Proporciona formatos de pantalla y herramientas específicas para la revisión urológica.

Utilice herramientas diseñadas para la urología

Utilice herramientas diseñadas para la urología
DynaCAD Urology trabaja con DynaCAD Prostate, utilizado en radiología, para proporcionar a los urólogos una forma sencilla de almacenar, revisar y gestionar exhaustivos datos diagnósticos y terapéuticos. Proporciona formatos de pantalla y herramientas específicas para la revisión urológica.

Utilice herramientas diseñadas para la urología

DynaCAD Urology trabaja con DynaCAD Prostate, utilizado en radiología, para proporcionar a los urólogos una forma sencilla de almacenar, revisar y gestionar exhaustivos datos diagnósticos y terapéuticos. Proporciona formatos de pantalla y herramientas específicas para la revisión urológica.
Leer más
Utilice herramientas diseñadas para la urología
Utilice herramientas diseñadas para la urología

Utilice herramientas diseñadas para la urología

DynaCAD Urology trabaja con DynaCAD Prostate, utilizado en radiología, para proporcionar a los urólogos una forma sencilla de almacenar, revisar y gestionar exhaustivos datos diagnósticos y terapéuticos. Proporciona formatos de pantalla y herramientas específicas para la revisión urológica.
Aumente la confianza en las biopsias
Aumente la confianza en las biopsias

Aumente la confianza en las biopsias

Una vez definidos el límite de la próstata y los objetivos mediante DynaCAD Prostate en radiología, DynaCAD Urology muestra la información resultante para su revisión urológica. Las herramientas específicas permiten editar la segmentación de la próstata, si es preciso, y añadir objetivos en función de la ubicación del núcleo en el procedimiento de biopsia anterior. Esto permite crear un plan listo para usar en biopsias guiadas por fusión con UroNav de Philips.

Aumente la confianza en las biopsias

Aumente la confianza en las biopsias
Una vez definidos el límite de la próstata y los objetivos mediante DynaCAD Prostate en radiología, DynaCAD Urology muestra la información resultante para su revisión urológica. Las herramientas específicas permiten editar la segmentación de la próstata, si es preciso, y añadir objetivos en función de la ubicación del núcleo en el procedimiento de biopsia anterior. Esto permite crear un plan listo para usar en biopsias guiadas por fusión con UroNav de Philips.

Aumente la confianza en las biopsias

Una vez definidos el límite de la próstata y los objetivos mediante DynaCAD Prostate en radiología, DynaCAD Urology muestra la información resultante para su revisión urológica. Las herramientas específicas permiten editar la segmentación de la próstata, si es preciso, y añadir objetivos en función de la ubicación del núcleo en el procedimiento de biopsia anterior. Esto permite crear un plan listo para usar en biopsias guiadas por fusión con UroNav de Philips.
Leer más
Aumente la confianza en las biopsias
Aumente la confianza en las biopsias

Aumente la confianza en las biopsias

Una vez definidos el límite de la próstata y los objetivos mediante DynaCAD Prostate en radiología, DynaCAD Urology muestra la información resultante para su revisión urológica. Las herramientas específicas permiten editar la segmentación de la próstata, si es preciso, y añadir objetivos en función de la ubicación del núcleo en el procedimiento de biopsia anterior. Esto permite crear un plan listo para usar en biopsias guiadas por fusión con UroNav de Philips.
Exportación de datos a sistemas externos perfecta
Exportación de datos a sistemas externos perfecta

Exportación de datos a sistemas externos perfecta

DynaCAD Urology permite a los usuarios exportar imágenes de RM T2 sin cifrar, segmentación de glándulas y de objetivos y ubicaciones de núcleos de biopsia para su uso en sistemas de planificación y terapia externos. Exportar estos datos desde DynaCAD Urology optimiza el flujo de trabajo general, ya que se elimina la necesidad de que los radiólogos segmenten la glándula y los objetivos por separado para fines de biopsia y tratamientos.

Exportación de datos a sistemas externos perfecta

Exportación de datos a sistemas externos perfecta
DynaCAD Urology permite a los usuarios exportar imágenes de RM T2 sin cifrar, segmentación de glándulas y de objetivos y ubicaciones de núcleos de biopsia para su uso en sistemas de planificación y terapia externos. Exportar estos datos desde DynaCAD Urology optimiza el flujo de trabajo general, ya que se elimina la necesidad de que los radiólogos segmenten la glándula y los objetivos por separado para fines de biopsia y tratamientos.

Exportación de datos a sistemas externos perfecta

DynaCAD Urology permite a los usuarios exportar imágenes de RM T2 sin cifrar, segmentación de glándulas y de objetivos y ubicaciones de núcleos de biopsia para su uso en sistemas de planificación y terapia externos. Exportar estos datos desde DynaCAD Urology optimiza el flujo de trabajo general, ya que se elimina la necesidad de que los radiólogos segmenten la glándula y los objetivos por separado para fines de biopsia y tratamientos.
Leer más
Exportación de datos a sistemas externos perfecta
Exportación de datos a sistemas externos perfecta

Exportación de datos a sistemas externos perfecta

DynaCAD Urology permite a los usuarios exportar imágenes de RM T2 sin cifrar, segmentación de glándulas y de objetivos y ubicaciones de núcleos de biopsia para su uso en sistemas de planificación y terapia externos. Exportar estos datos desde DynaCAD Urology optimiza el flujo de trabajo general, ya que se elimina la necesidad de que los radiólogos segmenten la glándula y los objetivos por separado para fines de biopsia y tratamientos.
Optimice su flujo de trabajo
Optimice su flujo de trabajo

Optimice su flujo de trabajo

Un intercambio automático garantiza que los datos se muevan de forma rápida y fiable entre los servicios de radiología y urología, evitando posibles retrasos, como cuando se utilizan discos o unidades USB. La conectividad de red segura también mejora la integridad y la seguridad de los datos, proporcionándole los datos que necesita para la supervisión activa, la posterior planificación de biopsias y tratamientos, y el seguimiento.

Optimice su flujo de trabajo

Optimice su flujo de trabajo
Un intercambio automático garantiza que los datos se muevan de forma rápida y fiable entre los servicios de radiología y urología, evitando posibles retrasos, como cuando se utilizan discos o unidades USB. La conectividad de red segura también mejora la integridad y la seguridad de los datos, proporcionándole los datos que necesita para la supervisión activa, la posterior planificación de biopsias y tratamientos, y el seguimiento.

Optimice su flujo de trabajo

Un intercambio automático garantiza que los datos se muevan de forma rápida y fiable entre los servicios de radiología y urología, evitando posibles retrasos, como cuando se utilizan discos o unidades USB. La conectividad de red segura también mejora la integridad y la seguridad de los datos, proporcionándole los datos que necesita para la supervisión activa, la posterior planificación de biopsias y tratamientos, y el seguimiento.
Leer más
Optimice su flujo de trabajo
Optimice su flujo de trabajo

Optimice su flujo de trabajo

Un intercambio automático garantiza que los datos se muevan de forma rápida y fiable entre los servicios de radiología y urología, evitando posibles retrasos, como cuando se utilizan discos o unidades USB. La conectividad de red segura también mejora la integridad y la seguridad de los datos, proporcionándole los datos que necesita para la supervisión activa, la posterior planificación de biopsias y tratamientos, y el seguimiento.
  • Utilice herramientas diseñadas para la urología
  • Aumente la confianza en las biopsias
  • Exportación de datos a sistemas externos perfecta
  • Optimice su flujo de trabajo
Ver todas las características
Utilice herramientas diseñadas para la urología
Utilice herramientas diseñadas para la urología

Utilice herramientas diseñadas para la urología

DynaCAD Urology trabaja con DynaCAD Prostate, utilizado en radiología, para proporcionar a los urólogos una forma sencilla de almacenar, revisar y gestionar exhaustivos datos diagnósticos y terapéuticos. Proporciona formatos de pantalla y herramientas específicas para la revisión urológica.

Utilice herramientas diseñadas para la urología

Utilice herramientas diseñadas para la urología
DynaCAD Urology trabaja con DynaCAD Prostate, utilizado en radiología, para proporcionar a los urólogos una forma sencilla de almacenar, revisar y gestionar exhaustivos datos diagnósticos y terapéuticos. Proporciona formatos de pantalla y herramientas específicas para la revisión urológica.

Utilice herramientas diseñadas para la urología

DynaCAD Urology trabaja con DynaCAD Prostate, utilizado en radiología, para proporcionar a los urólogos una forma sencilla de almacenar, revisar y gestionar exhaustivos datos diagnósticos y terapéuticos. Proporciona formatos de pantalla y herramientas específicas para la revisión urológica.
Leer más
Utilice herramientas diseñadas para la urología
Utilice herramientas diseñadas para la urología

Utilice herramientas diseñadas para la urología

DynaCAD Urology trabaja con DynaCAD Prostate, utilizado en radiología, para proporcionar a los urólogos una forma sencilla de almacenar, revisar y gestionar exhaustivos datos diagnósticos y terapéuticos. Proporciona formatos de pantalla y herramientas específicas para la revisión urológica.
Aumente la confianza en las biopsias
Aumente la confianza en las biopsias

Aumente la confianza en las biopsias

Una vez definidos el límite de la próstata y los objetivos mediante DynaCAD Prostate en radiología, DynaCAD Urology muestra la información resultante para su revisión urológica. Las herramientas específicas permiten editar la segmentación de la próstata, si es preciso, y añadir objetivos en función de la ubicación del núcleo en el procedimiento de biopsia anterior. Esto permite crear un plan listo para usar en biopsias guiadas por fusión con UroNav de Philips.

Aumente la confianza en las biopsias

Aumente la confianza en las biopsias
Una vez definidos el límite de la próstata y los objetivos mediante DynaCAD Prostate en radiología, DynaCAD Urology muestra la información resultante para su revisión urológica. Las herramientas específicas permiten editar la segmentación de la próstata, si es preciso, y añadir objetivos en función de la ubicación del núcleo en el procedimiento de biopsia anterior. Esto permite crear un plan listo para usar en biopsias guiadas por fusión con UroNav de Philips.

Aumente la confianza en las biopsias

Una vez definidos el límite de la próstata y los objetivos mediante DynaCAD Prostate en radiología, DynaCAD Urology muestra la información resultante para su revisión urológica. Las herramientas específicas permiten editar la segmentación de la próstata, si es preciso, y añadir objetivos en función de la ubicación del núcleo en el procedimiento de biopsia anterior. Esto permite crear un plan listo para usar en biopsias guiadas por fusión con UroNav de Philips.
Leer más
Aumente la confianza en las biopsias
Aumente la confianza en las biopsias

Aumente la confianza en las biopsias

Una vez definidos el límite de la próstata y los objetivos mediante DynaCAD Prostate en radiología, DynaCAD Urology muestra la información resultante para su revisión urológica. Las herramientas específicas permiten editar la segmentación de la próstata, si es preciso, y añadir objetivos en función de la ubicación del núcleo en el procedimiento de biopsia anterior. Esto permite crear un plan listo para usar en biopsias guiadas por fusión con UroNav de Philips.
Exportación de datos a sistemas externos perfecta
Exportación de datos a sistemas externos perfecta

Exportación de datos a sistemas externos perfecta

DynaCAD Urology permite a los usuarios exportar imágenes de RM T2 sin cifrar, segmentación de glándulas y de objetivos y ubicaciones de núcleos de biopsia para su uso en sistemas de planificación y terapia externos. Exportar estos datos desde DynaCAD Urology optimiza el flujo de trabajo general, ya que se elimina la necesidad de que los radiólogos segmenten la glándula y los objetivos por separado para fines de biopsia y tratamientos.

Exportación de datos a sistemas externos perfecta

Exportación de datos a sistemas externos perfecta
DynaCAD Urology permite a los usuarios exportar imágenes de RM T2 sin cifrar, segmentación de glándulas y de objetivos y ubicaciones de núcleos de biopsia para su uso en sistemas de planificación y terapia externos. Exportar estos datos desde DynaCAD Urology optimiza el flujo de trabajo general, ya que se elimina la necesidad de que los radiólogos segmenten la glándula y los objetivos por separado para fines de biopsia y tratamientos.

Exportación de datos a sistemas externos perfecta

DynaCAD Urology permite a los usuarios exportar imágenes de RM T2 sin cifrar, segmentación de glándulas y de objetivos y ubicaciones de núcleos de biopsia para su uso en sistemas de planificación y terapia externos. Exportar estos datos desde DynaCAD Urology optimiza el flujo de trabajo general, ya que se elimina la necesidad de que los radiólogos segmenten la glándula y los objetivos por separado para fines de biopsia y tratamientos.
Leer más
Exportación de datos a sistemas externos perfecta
Exportación de datos a sistemas externos perfecta

Exportación de datos a sistemas externos perfecta

DynaCAD Urology permite a los usuarios exportar imágenes de RM T2 sin cifrar, segmentación de glándulas y de objetivos y ubicaciones de núcleos de biopsia para su uso en sistemas de planificación y terapia externos. Exportar estos datos desde DynaCAD Urology optimiza el flujo de trabajo general, ya que se elimina la necesidad de que los radiólogos segmenten la glándula y los objetivos por separado para fines de biopsia y tratamientos.
Optimice su flujo de trabajo
Optimice su flujo de trabajo

Optimice su flujo de trabajo

Un intercambio automático garantiza que los datos se muevan de forma rápida y fiable entre los servicios de radiología y urología, evitando posibles retrasos, como cuando se utilizan discos o unidades USB. La conectividad de red segura también mejora la integridad y la seguridad de los datos, proporcionándole los datos que necesita para la supervisión activa, la posterior planificación de biopsias y tratamientos, y el seguimiento.

Optimice su flujo de trabajo

Optimice su flujo de trabajo
Un intercambio automático garantiza que los datos se muevan de forma rápida y fiable entre los servicios de radiología y urología, evitando posibles retrasos, como cuando se utilizan discos o unidades USB. La conectividad de red segura también mejora la integridad y la seguridad de los datos, proporcionándole los datos que necesita para la supervisión activa, la posterior planificación de biopsias y tratamientos, y el seguimiento.

Optimice su flujo de trabajo

Un intercambio automático garantiza que los datos se muevan de forma rápida y fiable entre los servicios de radiología y urología, evitando posibles retrasos, como cuando se utilizan discos o unidades USB. La conectividad de red segura también mejora la integridad y la seguridad de los datos, proporcionándole los datos que necesita para la supervisión activa, la posterior planificación de biopsias y tratamientos, y el seguimiento.
Leer más
Optimice su flujo de trabajo
Optimice su flujo de trabajo

Optimice su flujo de trabajo

Un intercambio automático garantiza que los datos se muevan de forma rápida y fiable entre los servicios de radiología y urología, evitando posibles retrasos, como cuando se utilizan discos o unidades USB. La conectividad de red segura también mejora la integridad y la seguridad de los datos, proporcionándole los datos que necesita para la supervisión activa, la posterior planificación de biopsias y tratamientos, y el seguimiento.
  • DynaCAD Urology y DynaCAD Prostate son módulos del producto DynaCAD.

Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.

Entendido

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.

Entendido

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Todos los derechos reservados.

Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.

¿Es usted profesional sanitario?
No olvide seleccionar la casilla

La información de esta página web está dirigida exclusivamente a profesionales sanitarios. Al hacer clic en "Aceptar", declara que es profesional sanitario.

Haga clic en "Cancelar" para ser redirigido a la página web de Philips.

Aceptar Cancelar