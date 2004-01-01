UroNav

UroNav fusiona imágenes de RM de la próstata previas a la biopsia con imágenes de biopsia guiadas por ultrasonidos en tiempo real para conseguir una excelente delimitación de la próstata y las lesiones sospechosas, así como una visualización clara de la trayectoria de la aguja de biopsia. UroNav combina el seguimiento y la navegación electromagnéticos con un ordenador integrado y una interfaz de adquisición de imágenes en tiempo real, lo que le permite definir objetivos de manera precisa en su práctica clínica dentro de una estación de trabajo móvil y fácil de usar.

