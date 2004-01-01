Buscar términos
DynaCAD Urology es una solución especializada que permite a los urólogos disponer de un conjunto de herramientas específicas para utilizar datos de RM multiparamétricos en flujos de trabajo de biopsia por fusión. También proporciona una solución para gestionar los datos de biopsia de los pacientes en urología.
Solicitar contacto
Estamos encantados de estar en contacto con usted
Díganos en qué le podemos ayudar.
Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.Entendido
Utilice herramientas diseñadas para la urología
Utilice herramientas diseñadas para la urología
Utilice herramientas diseñadas para la urología
Utilice herramientas diseñadas para la urología
Aumente la confianza en las biopsias
Aumente la confianza en las biopsias
Aumente la confianza en las biopsias
Aumente la confianza en las biopsias
Exportación de datos a sistemas externos perfecta
Exportación de datos a sistemas externos perfecta
Exportación de datos a sistemas externos perfecta
Exportación de datos a sistemas externos perfecta
Optimice su flujo de trabajo
Optimice su flujo de trabajo
Optimice su flujo de trabajo
Optimice su flujo de trabajo
Utilice herramientas diseñadas para la urología
Utilice herramientas diseñadas para la urología
Utilice herramientas diseñadas para la urología
Utilice herramientas diseñadas para la urología
Aumente la confianza en las biopsias
Aumente la confianza en las biopsias
Aumente la confianza en las biopsias
Aumente la confianza en las biopsias
Exportación de datos a sistemas externos perfecta
Exportación de datos a sistemas externos perfecta
Exportación de datos a sistemas externos perfecta
Exportación de datos a sistemas externos perfecta
Optimice su flujo de trabajo
Optimice su flujo de trabajo
Optimice su flujo de trabajo
Optimice su flujo de trabajo
Ver producto
Ver producto
UroNav fusiona imágenes de RM de la próstata previas a la biopsia con imágenes de biopsia guiadas por ultrasonidos en tiempo real para conseguir una excelente delimitación de la próstata y las lesiones sospechosas, así como una visualización clara de la trayectoria de la aguja de biopsia. UroNav combina el seguimiento y la navegación electromagnéticos con un ordenador integrado y una interfaz de adquisición de imágenes en tiempo real, lo que le permite definir objetivos de manera precisa en su práctica clínica dentro de una estación de trabajo móvil y fácil de usar.
Ver producto
Ofrece un completo conjunto de herramientas para el análisis en tiempo real, la revisión y la generación de informes de estudios de RM multiparamétricos de varios proveedores (3). Mejora la productividad mediante la transferencia de imágenes directamente desde la RM a DynaCAD y el uso de sus potentes herramientas automáticas de posprocesamiento, y la visualización de los resultados en protocolos de clasificación personalizados para análisis y generación de informes.
Ver producto
Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.Entendido
Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.Entendido
Seleccionar paísEspaña (Español)
Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.
La información de esta página web está dirigida exclusivamente a profesionales sanitarios. Al hacer clic en "Aceptar", declara que es profesional sanitario.
Haga clic en "Cancelar" para ser redirigido a la página web de Philips.