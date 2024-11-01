Aplicaciones en cardiología

Cuantificación de esfuerzo especializada con la aplicación de esfuerzo CMQ de QLAB y la tecnología moteada de rastreo 2D. En protocolos de esfuerzo, se liga automáticamente la herramienta de puntuación del movimiento de la pared con las etapas y vistas anatómicas - solo un clic cambia la vista y la etapa para una sincronización continua de datos. Guarde los subbucles preferidos de los sistemas EPIQ y iE33, lo que proporciona un nivel nuevo de flujo de trabajo diseñado en torno a estudios de ecocardiograma de esfuerzo, e incrementa la profundidad. La interfaz de usuario y controles paso a paso se adaptan al protocolo de adquisición. Rápido de aprender y fácil de integrar a su flujo de trabajo.