El sistema de monitoreo con Holter de Philips tiene todas las herramientas que usted necesita para grabar, analizar, diagnosticar y comunicar datos ECG - de manera rápida y exacta. Este sistema de grabadoras compactas y el programa de Holter se pueden ampliar o reducir para cumplir sus necesidades.
Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.
Las herramientas potentes aceleran las operaciones
La Estación de Acoplamiento Dual de inicio rápido permite descargas rápidas de ECG, por lo general en menos de 90 segundos. Usted puede escanear en minutos utilizando alguno de los cuatro estilos diferentes, alimentados por el algoritmo Zymed.
Las herramientas potentes aceleran las operaciones
La Estación de Acoplamiento Dual de inicio rápido permite descargas rápidas de ECG, por lo general en menos de 90 segundos. Usted puede escanear en minutos utilizando alguno de los cuatro estilos diferentes, alimentados por el algoritmo Zymed.
Las herramientas potentes aceleran las operaciones
La Estación de Acoplamiento Dual de inicio rápido permite descargas rápidas de ECG, por lo general en menos de 90 segundos. Usted puede escanear en minutos utilizando alguno de los cuatro estilos diferentes, alimentados por el algoritmo Zymed.
Sistema principal EASI || Flujo de trabajo rápido
Sistema principal EASI para una recolección de datos más rápida
El programa de análisis de Holter ofrece las ventajas clínicas del sistema principal EASI. Cinco electrodos EASI capturan tres canales de 12-ECG Principales derivados, lo que le proporciona un acceso más rápido a los datos de alta calidad del paciente.
Sistema principal EASI para una recolección de datos más rápida
El programa de análisis de Holter ofrece las ventajas clínicas del sistema principal EASI. Cinco electrodos EASI capturan tres canales de 12-ECG Principales derivados, lo que le proporciona un acceso más rápido a los datos de alta calidad del paciente.
Sistema principal EASI para una recolección de datos más rápida
El programa de análisis de Holter ofrece las ventajas clínicas del sistema principal EASI. Cinco electrodos EASI capturan tres canales de 12-ECG Principales derivados, lo que le proporciona un acceso más rápido a los datos de alta calidad del paciente.
Informe personalizado || Flujo de trabajo rápido
Informes personalizados para hacerlos más rápido
Cree informes exactos y personalizados y almacénelos en su sistema EMR, HIS o TraceMasterVue preferido.
Informes personalizados para hacerlos más rápido
Cree informes exactos y personalizados y almacénelos en su sistema EMR, HIS o TraceMasterVue preferido.
Informes personalizados para hacerlos más rápido
Cree informes exactos y personalizados y almacénelos en su sistema EMR, HIS o TraceMasterVue preferido.
Las herramientas potentes aceleran las operaciones
La Estación de Acoplamiento Dual de inicio rápido permite descargas rápidas de ECG, por lo general en menos de 90 segundos. Usted puede escanear en minutos utilizando alguno de los cuatro estilos diferentes, alimentados por el algoritmo Zymed.
Las herramientas potentes aceleran las operaciones
La Estación de Acoplamiento Dual de inicio rápido permite descargas rápidas de ECG, por lo general en menos de 90 segundos. Usted puede escanear en minutos utilizando alguno de los cuatro estilos diferentes, alimentados por el algoritmo Zymed.
Las herramientas potentes aceleran las operaciones
La Estación de Acoplamiento Dual de inicio rápido permite descargas rápidas de ECG, por lo general en menos de 90 segundos. Usted puede escanear en minutos utilizando alguno de los cuatro estilos diferentes, alimentados por el algoritmo Zymed.
Sistema principal EASI || Flujo de trabajo rápido
Sistema principal EASI para una recolección de datos más rápida
El programa de análisis de Holter ofrece las ventajas clínicas del sistema principal EASI. Cinco electrodos EASI capturan tres canales de 12-ECG Principales derivados, lo que le proporciona un acceso más rápido a los datos de alta calidad del paciente.
Sistema principal EASI para una recolección de datos más rápida
El programa de análisis de Holter ofrece las ventajas clínicas del sistema principal EASI. Cinco electrodos EASI capturan tres canales de 12-ECG Principales derivados, lo que le proporciona un acceso más rápido a los datos de alta calidad del paciente.
Sistema principal EASI para una recolección de datos más rápida
El programa de análisis de Holter ofrece las ventajas clínicas del sistema principal EASI. Cinco electrodos EASI capturan tres canales de 12-ECG Principales derivados, lo que le proporciona un acceso más rápido a los datos de alta calidad del paciente.
Informe personalizado || Flujo de trabajo rápido
Informes personalizados para hacerlos más rápido
Cree informes exactos y personalizados y almacénelos en su sistema EMR, HIS o TraceMasterVue preferido.
Informes personalizados para hacerlos más rápido
Cree informes exactos y personalizados y almacénelos en su sistema EMR, HIS o TraceMasterVue preferido.
Informes personalizados para hacerlos más rápido
Cree informes exactos y personalizados y almacénelos en su sistema EMR, HIS o TraceMasterVue preferido.
Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.
Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.