Buscar términos

Monitoreo con Holter Software

Programa de análisis de Holter

Buscar productos similares

El sistema de monitoreo con Holter de Philips tiene todas las herramientas que usted necesita para grabar, analizar, diagnosticar y comunicar datos ECG - de manera rápida y exacta. Este sistema de grabadoras compactas y el programa de Holter se pueden ampliar o reducir para cumplir sus necesidades.

Contáctenos
Características
Herramientas potentes || Flujo de trabajo rápido

Las herramientas potentes aceleran las operaciones

La Estación de Acoplamiento Dual de inicio rápido permite descargas rápidas de ECG, por lo general en menos de 90 segundos. Usted puede escanear en minutos utilizando alguno de los cuatro estilos diferentes, alimentados por el algoritmo Zymed.

Las herramientas potentes aceleran las operaciones

La Estación de Acoplamiento Dual de inicio rápido permite descargas rápidas de ECG, por lo general en menos de 90 segundos. Usted puede escanear en minutos utilizando alguno de los cuatro estilos diferentes, alimentados por el algoritmo Zymed.

Las herramientas potentes aceleran las operaciones

La Estación de Acoplamiento Dual de inicio rápido permite descargas rápidas de ECG, por lo general en menos de 90 segundos. Usted puede escanear en minutos utilizando alguno de los cuatro estilos diferentes, alimentados por el algoritmo Zymed.
Sistema principal EASI || Flujo de trabajo rápido

Sistema principal EASI para una recolección de datos más rápida

El programa de análisis de Holter ofrece las ventajas clínicas del sistema principal EASI. Cinco electrodos EASI capturan tres canales de 12-ECG Principales derivados, lo que le proporciona un acceso más rápido a los datos de alta calidad del paciente.

Sistema principal EASI para una recolección de datos más rápida

El programa de análisis de Holter ofrece las ventajas clínicas del sistema principal EASI. Cinco electrodos EASI capturan tres canales de 12-ECG Principales derivados, lo que le proporciona un acceso más rápido a los datos de alta calidad del paciente.

Sistema principal EASI para una recolección de datos más rápida

El programa de análisis de Holter ofrece las ventajas clínicas del sistema principal EASI. Cinco electrodos EASI capturan tres canales de 12-ECG Principales derivados, lo que le proporciona un acceso más rápido a los datos de alta calidad del paciente.
Informe personalizado || Flujo de trabajo rápido

Informes personalizados para hacerlos más rápido

Cree informes exactos y personalizados y almacénelos en su sistema EMR, HIS o TraceMasterVue preferido.

Informes personalizados para hacerlos más rápido

Cree informes exactos y personalizados y almacénelos en su sistema EMR, HIS o TraceMasterVue preferido.

Informes personalizados para hacerlos más rápido

Cree informes exactos y personalizados y almacénelos en su sistema EMR, HIS o TraceMasterVue preferido.
  • Herramientas potentes || Flujo de trabajo rápido
  • Sistema principal EASI || Flujo de trabajo rápido
  • Informe personalizado || Flujo de trabajo rápido
Ver todas las características
Herramientas potentes || Flujo de trabajo rápido

Las herramientas potentes aceleran las operaciones

La Estación de Acoplamiento Dual de inicio rápido permite descargas rápidas de ECG, por lo general en menos de 90 segundos. Usted puede escanear en minutos utilizando alguno de los cuatro estilos diferentes, alimentados por el algoritmo Zymed.

Las herramientas potentes aceleran las operaciones

La Estación de Acoplamiento Dual de inicio rápido permite descargas rápidas de ECG, por lo general en menos de 90 segundos. Usted puede escanear en minutos utilizando alguno de los cuatro estilos diferentes, alimentados por el algoritmo Zymed.

Las herramientas potentes aceleran las operaciones

La Estación de Acoplamiento Dual de inicio rápido permite descargas rápidas de ECG, por lo general en menos de 90 segundos. Usted puede escanear en minutos utilizando alguno de los cuatro estilos diferentes, alimentados por el algoritmo Zymed.
Sistema principal EASI || Flujo de trabajo rápido

Sistema principal EASI para una recolección de datos más rápida

El programa de análisis de Holter ofrece las ventajas clínicas del sistema principal EASI. Cinco electrodos EASI capturan tres canales de 12-ECG Principales derivados, lo que le proporciona un acceso más rápido a los datos de alta calidad del paciente.

Sistema principal EASI para una recolección de datos más rápida

El programa de análisis de Holter ofrece las ventajas clínicas del sistema principal EASI. Cinco electrodos EASI capturan tres canales de 12-ECG Principales derivados, lo que le proporciona un acceso más rápido a los datos de alta calidad del paciente.

Sistema principal EASI para una recolección de datos más rápida

El programa de análisis de Holter ofrece las ventajas clínicas del sistema principal EASI. Cinco electrodos EASI capturan tres canales de 12-ECG Principales derivados, lo que le proporciona un acceso más rápido a los datos de alta calidad del paciente.
Informe personalizado || Flujo de trabajo rápido

Informes personalizados para hacerlos más rápido

Cree informes exactos y personalizados y almacénelos en su sistema EMR, HIS o TraceMasterVue preferido.

Informes personalizados para hacerlos más rápido

Cree informes exactos y personalizados y almacénelos en su sistema EMR, HIS o TraceMasterVue preferido.

Informes personalizados para hacerlos más rápido

Cree informes exactos y personalizados y almacénelos en su sistema EMR, HIS o TraceMasterVue preferido.

Documentación

Folleto (2)

Folleto

Folleto (2)

Folleto

Ver toda la documentación

Folleto (2)

Folleto

Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.

Entendido

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.

Entendido

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Todos los derechos reservados.

Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.

¿Es usted profesional sanitario?
No olvide seleccionar la casilla

La información de esta página web está dirigida exclusivamente a profesionales sanitarios. Al hacer clic en "Aceptar", declara que es profesional sanitario.

Haga clic en "Cancelar" para ser redirigido a la página web de Philips.

Aceptar Cancelar