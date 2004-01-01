El electrocardiógrafo avanzado PageWriter TC10 puede ampliarse al ritmo del flujo de trabajo. Con un diseño compacto y ligero, el TC10 es la solución portátil que satisface las necesidades de los pacientes en un amplio abanico de entornos de cuidados.
Gracias a su diseño de plataforma estándar, PageWriter TC10 se adapta a la perfección a la infraestructura informática existente. De esa forma, estará siempre conectado y con total libertad de movimiento. Proporciona comunicación bidireccional de redes avanzada mediante conexión inalámbrica segura, basada en protocolos LAN estándar con el fin de proteger la confidencialidad de pacientes y personal, así como la información financiera.
Ampliación de sus capacidades de diagnóstico
Una conexión segura
El algoritmo de ECG DXL de Philips proporciona interpretaciones de ECG y una serie de herramientas avanzadas en el diagnóstico de STEMI que permiten interpretar el ritmo y la morfología de una amplia variedad de pacientes.
Ampliación a su alcance
Las opciones de actualización permiten añadir nuevas funcionalidades que incrementan las capacidades clínicas y simplifican aún más el flujo de trabajo.
Una conexión segura
El algoritmo de ECG DXL de Philips proporciona interpretaciones de ECG y una serie de herramientas avanzadas en el diagnóstico de STEMI que permiten interpretar el ritmo y la morfología de una amplia variedad de pacientes.
Ampliación a su alcance
Las opciones de actualización permiten añadir nuevas funcionalidades que incrementan las capacidades clínicas y simplifican aún más el flujo de trabajo.
