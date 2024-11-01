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Sistemas de manejo ECG ECG IntelliSpace

Sistemas de manejo ECG

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Siempre está exactamente donde usted lo necesita y cuando usted lo necesita, lo que incrementa la confianza de su diagnóstico. Philips IntelliSpace ECG proporciona acceso fácil y rápido a ECG de casi cualquier lugar y en cualquier momento para mejorar su flujo de trabajo a través de una conectividad sin problemas.

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Características
Configuración personalizada || Personalice totalmente su fluj

La configuración personalizada se ajusta a sus necesidades individuales

IntelliSpace ECG brinda una mayor sofisticación a la gestión del flujo de trabajo. Maneje automáticamente el flujo de registros ECG a través de reglas que usted establece para la distribución, adquisición, revisión, edición y almacenamiento final de informes.

La configuración personalizada se ajusta a sus necesidades individuales

IntelliSpace ECG brinda una mayor sofisticación a la gestión del flujo de trabajo. Maneje automáticamente el flujo de registros ECG a través de reglas que usted establece para la distribución, adquisición, revisión, edición y almacenamiento final de informes.

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IntelliSpace ECG brinda una mayor sofisticación a la gestión del flujo de trabajo. Maneje automáticamente el flujo de registros ECG a través de reglas que usted establece para la distribución, adquisición, revisión, edición y almacenamiento final de informes.
Punto de acceso central || Beneficios para los médicos

El punto de acceso central simplifica el flujo de trabajo ECG

Usted puede acceder a informes ECG en el punto de decisión y ver ECG a partir de diferentes proveedores y modalidades. Se pueden mostrar los ECG actuales y anteriores en modo de presentación en serie para fácil comparación. Usted puede personalizar sus preferencias de visualización y edición. Calibradores configurables facilitan la edición.

El punto de acceso central simplifica el flujo de trabajo ECG

Usted puede acceder a informes ECG en el punto de decisión y ver ECG a partir de diferentes proveedores y modalidades. Se pueden mostrar los ECG actuales y anteriores en modo de presentación en serie para fácil comparación. Usted puede personalizar sus preferencias de visualización y edición. Calibradores configurables facilitan la edición.

El punto de acceso central simplifica el flujo de trabajo ECG

Usted puede acceder a informes ECG en el punto de decisión y ver ECG a partir de diferentes proveedores y modalidades. Se pueden mostrar los ECG actuales y anteriores en modo de presentación en serie para fácil comparación. Usted puede personalizar sus preferencias de visualización y edición. Calibradores configurables facilitan la edición.
Diseño flexible || Beneficios para los jefes de d

Diseño flexible para reducir costos

Aproveche la arquitectura del programa de última tecnología de tres niveles y la tecnología de punta para lograr escalabilidad, alta disponibilidad, imitación y balace de la carga.

Diseño flexible para reducir costos

Aproveche la arquitectura del programa de última tecnología de tres niveles y la tecnología de punta para lograr escalabilidad, alta disponibilidad, imitación y balace de la carga.

Diseño flexible para reducir costos

Aproveche la arquitectura del programa de última tecnología de tres niveles y la tecnología de punta para lograr escalabilidad, alta disponibilidad, imitación y balace de la carga.
Sistema escalable || Beneficios para los gerentes d

Sistema escalable para crecer con usted

Gestione fácilmente desde miles y hasta más de un millón de ECG por año. Asegure que todos los ECG sean capturados, almacenados y contrastados para maximizar el reconocimiento de los ingresos a través de órdenes en red. Fortalezca el sistema a medida que su empresa crece. Recopile estudios de ECG, esfuerzo y holter a partir de dispositivos de diversos distribuidores y diferentes modalidades.

Sistema escalable para crecer con usted

Gestione fácilmente desde miles y hasta más de un millón de ECG por año. Asegure que todos los ECG sean capturados, almacenados y contrastados para maximizar el reconocimiento de los ingresos a través de órdenes en red. Fortalezca el sistema a medida que su empresa crece. Recopile estudios de ECG, esfuerzo y holter a partir de dispositivos de diversos distribuidores y diferentes modalidades.

Sistema escalable para crecer con usted

Gestione fácilmente desde miles y hasta más de un millón de ECG por año. Asegure que todos los ECG sean capturados, almacenados y contrastados para maximizar el reconocimiento de los ingresos a través de órdenes en red. Fortalezca el sistema a medida que su empresa crece. Recopile estudios de ECG, esfuerzo y holter a partir de dispositivos de diversos distribuidores y diferentes modalidades.
Flujo de trabajo automatizado || Beneficios para los gerentes d

El flujo de trabajo automatizado aumenta la eficiencia

Utilice un flujo de trabajo basado en reglas para automatizar tareas y utilizar mejor los recursos. Asigne roles de seguridad por usuario y cargo. Aumente la eficiencia del departamento y apoye las iniciativas de la Joint Commission con informes de gestión estándar o personalizados.

El flujo de trabajo automatizado aumenta la eficiencia

Utilice un flujo de trabajo basado en reglas para automatizar tareas y utilizar mejor los recursos. Asigne roles de seguridad por usuario y cargo. Aumente la eficiencia del departamento y apoye las iniciativas de la Joint Commission con informes de gestión estándar o personalizados.

El flujo de trabajo automatizado aumenta la eficiencia

Utilice un flujo de trabajo basado en reglas para automatizar tareas y utilizar mejor los recursos. Asigne roles de seguridad por usuario y cargo. Aumente la eficiencia del departamento y apoye las iniciativas de la Joint Commission con informes de gestión estándar o personalizados.
Plataformas estándar del sector || Beneficios para los gerentes d

Plataformas estándar del sector para proteger el desempeño

Confíe en plataformas estándar del sector que incluyen MS Windows Server 2008, MS SQL Server 2008 (antes compatible con MS Windows Server 2003 y SQL Server 2005), MS .NET framework, y MS Active Directory para asegurar un desempeño confiable. Utilice la mensajería HL7 y los servicios de red de cumplimiento IHE/HL7 para la conectividad empresarial. Están disponibles las opciones VM o solo programa para ayudarlo a aprovechar los servidores empresariales disponibles.

Plataformas estándar del sector para proteger el desempeño

Confíe en plataformas estándar del sector que incluyen MS Windows Server 2008, MS SQL Server 2008 (antes compatible con MS Windows Server 2003 y SQL Server 2005), MS .NET framework, y MS Active Directory para asegurar un desempeño confiable. Utilice la mensajería HL7 y los servicios de red de cumplimiento IHE/HL7 para la conectividad empresarial. Están disponibles las opciones VM o solo programa para ayudarlo a aprovechar los servidores empresariales disponibles.

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  • Configuración personalizada || Personalice totalmente su fluj
  • Punto de acceso central || Beneficios para los médicos
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La configuración personalizada se ajusta a sus necesidades individuales

IntelliSpace ECG brinda una mayor sofisticación a la gestión del flujo de trabajo. Maneje automáticamente el flujo de registros ECG a través de reglas que usted establece para la distribución, adquisición, revisión, edición y almacenamiento final de informes.

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Punto de acceso central || Beneficios para los médicos

El punto de acceso central simplifica el flujo de trabajo ECG

Usted puede acceder a informes ECG en el punto de decisión y ver ECG a partir de diferentes proveedores y modalidades. Se pueden mostrar los ECG actuales y anteriores en modo de presentación en serie para fácil comparación. Usted puede personalizar sus preferencias de visualización y edición. Calibradores configurables facilitan la edición.

El punto de acceso central simplifica el flujo de trabajo ECG

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Diseño flexible || Beneficios para los jefes de d

Diseño flexible para reducir costos

Aproveche la arquitectura del programa de última tecnología de tres niveles y la tecnología de punta para lograr escalabilidad, alta disponibilidad, imitación y balace de la carga.

Diseño flexible para reducir costos

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Sistema escalable || Beneficios para los gerentes d

Sistema escalable para crecer con usted

Gestione fácilmente desde miles y hasta más de un millón de ECG por año. Asegure que todos los ECG sean capturados, almacenados y contrastados para maximizar el reconocimiento de los ingresos a través de órdenes en red. Fortalezca el sistema a medida que su empresa crece. Recopile estudios de ECG, esfuerzo y holter a partir de dispositivos de diversos distribuidores y diferentes modalidades.

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Flujo de trabajo automatizado || Beneficios para los gerentes d

El flujo de trabajo automatizado aumenta la eficiencia

Utilice un flujo de trabajo basado en reglas para automatizar tareas y utilizar mejor los recursos. Asigne roles de seguridad por usuario y cargo. Aumente la eficiencia del departamento y apoye las iniciativas de la Joint Commission con informes de gestión estándar o personalizados.

El flujo de trabajo automatizado aumenta la eficiencia

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Plataformas estándar del sector || Beneficios para los gerentes d

Plataformas estándar del sector para proteger el desempeño

Confíe en plataformas estándar del sector que incluyen MS Windows Server 2008, MS SQL Server 2008 (antes compatible con MS Windows Server 2003 y SQL Server 2005), MS .NET framework, y MS Active Directory para asegurar un desempeño confiable. Utilice la mensajería HL7 y los servicios de red de cumplimiento IHE/HL7 para la conectividad empresarial. Están disponibles las opciones VM o solo programa para ayudarlo a aprovechar los servidores empresariales disponibles.

Plataformas estándar del sector para proteger el desempeño

Confíe en plataformas estándar del sector que incluyen MS Windows Server 2008, MS SQL Server 2008 (antes compatible con MS Windows Server 2003 y SQL Server 2005), MS .NET framework, y MS Active Directory para asegurar un desempeño confiable. Utilice la mensajería HL7 y los servicios de red de cumplimiento IHE/HL7 para la conectividad empresarial. Están disponibles las opciones VM o solo programa para ayudarlo a aprovechar los servidores empresariales disponibles.

Plataformas estándar del sector para proteger el desempeño

Confíe en plataformas estándar del sector que incluyen MS Windows Server 2008, MS SQL Server 2008 (antes compatible con MS Windows Server 2003 y SQL Server 2005), MS .NET framework, y MS Active Directory para asegurar un desempeño confiable. Utilice la mensajería HL7 y los servicios de red de cumplimiento IHE/HL7 para la conectividad empresarial. Están disponibles las opciones VM o solo programa para ayudarlo a aprovechar los servidores empresariales disponibles.

Especificaciones

Patrones
Patrones
Programa estándar del sector
  • Incluyendo el sistema operativo MS Windows Server 2003
Servidor
  • MS SQL Server 2005
Formatos
  • Adquisición, almacenamiento y exportación de ECG basados en XML
Comunicación
Comunicación
Creación de redes
  • Creación de redes TCP/IP
Arquitectura
Arquitectura
Arquitectura basada en la red
  • .NETNETO
Patrones
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Programa estándar del sector
  • Incluyendo el sistema operativo MS Windows Server 2003
Servidor
  • MS SQL Server 2005
Comunicación
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Creación de redes
  • Creación de redes TCP/IP
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Programa estándar del sector
  • Incluyendo el sistema operativo MS Windows Server 2003
Servidor
  • MS SQL Server 2005
Formatos
  • Adquisición, almacenamiento y exportación de ECG basados en XML
Comunicación
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