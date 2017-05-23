Buscar términos

HeartStart DEA de entrenamiento Trainer 3

DEA de entrenamiento

Buscar productos similares

El DEA de entrenamiento Trainer 3 ofrece entrenamiento realista para la realización del tratamiento que corresponda, incluida la RCP y la administración de la descarga.

Contáctenos
Características
Entrenamiento para obtener una respue... || Realistic simulation

Velocidad FR3 simulada con función de encendido automático

El DEA de entrenamiento Trainer 3 puede prepararse para su funcionamiento con los electrodos de entrenamiento preconectados y fuera de su empaque listos para despegar y colocar sobre un maniquí. También cuenta con llave pediátrica para lactante/niño. No existe necesidad de reemplazar los electrodos; simplemente, inserte la Llave Pediátrica para Lactante/Niño para simular el flujo de trabajo de un niño durante un episodio de paro cardíaco.

Velocidad FR3 simulada con función de encendido automático

El DEA de entrenamiento Trainer 3 puede prepararse para su funcionamiento con los electrodos de entrenamiento preconectados y fuera de su empaque listos para despegar y colocar sobre un maniquí. También cuenta con llave pediátrica para lactante/niño. No existe necesidad de reemplazar los electrodos; simplemente, inserte la Llave Pediátrica para Lactante/Niño para simular el flujo de trabajo de un niño durante un episodio de paro cardíaco.

Velocidad FR3 simulada con función de encendido automático

El DEA de entrenamiento Trainer 3 puede prepararse para su funcionamiento con los electrodos de entrenamiento preconectados y fuera de su empaque listos para despegar y colocar sobre un maniquí. También cuenta con llave pediátrica para lactante/niño. No existe necesidad de reemplazar los electrodos; simplemente, inserte la Llave Pediátrica para Lactante/Niño para simular el flujo de trabajo de un niño durante un episodio de paro cardíaco.
Indicaciones claras y con calma || Easy to use

Alertas de voz para la transmisión de indicaciones claras y con calma

Se ofrece guía en cada paso del escenario de entrenamiento, con las mismas alertas de voz con las que cuenta el DEA FR3. Como ocurre con el DEA FR3, el DEA Trainer 3 puede personalizarse y actualizarse. Configure el metrónomo de la RCP o escoja el idioma preconfigurado, según lo desee.

Alertas de voz para la transmisión de indicaciones claras y con calma

Se ofrece guía en cada paso del escenario de entrenamiento, con las mismas alertas de voz con las que cuenta el DEA FR3. Como ocurre con el DEA FR3, el DEA Trainer 3 puede personalizarse y actualizarse. Configure el metrónomo de la RCP o escoja el idioma preconfigurado, según lo desee.

Alertas de voz para la transmisión de indicaciones claras y con calma

Se ofrece guía en cada paso del escenario de entrenamiento, con las mismas alertas de voz con las que cuenta el DEA FR3. Como ocurre con el DEA FR3, el DEA Trainer 3 puede personalizarse y actualizarse. Configure el metrónomo de la RCP o escoja el idioma preconfigurado, según lo desee.
Episodios de paro cardíaco repentino ... || Realistic simulation

Los escenarios realistas le ayudarán a prepararse para la situación real

Ocho escenarios de entrenamiento preconfigurados simulan episodios de paro cardíaco repentino simulado (SCA) y facilitan la familiarización de los profesionales emergentólogos con la utilización del DEA HeartStart FR3.

Los escenarios realistas le ayudarán a prepararse para la situación real

Ocho escenarios de entrenamiento preconfigurados simulan episodios de paro cardíaco repentino simulado (SCA) y facilitan la familiarización de los profesionales emergentólogos con la utilización del DEA HeartStart FR3.

Los escenarios realistas le ayudarán a prepararse para la situación real

Ocho escenarios de entrenamiento preconfigurados simulan episodios de paro cardíaco repentino simulado (SCA) y facilitan la familiarización de los profesionales emergentólogos con la utilización del DEA HeartStart FR3.
Control completo de los instructores || Easy to use

Los electrodos preconectados contribuyen al entrenamiento para lograr una respuesta más veloz

Los escenarios de entrenamiento y el volumen del altavoz pueden controlarse mediante las teclas de desplazamiento hacia arriba/abajo o por control remoto. La función Pausar/reanudar permite que el instructor maneje la experiencia de aprendizaje y evalúe la respuesta de los estudiantes en un abanico de situaciones. *Disponible exclusivamente en el caso del sistema rígido HeartStart FR3.

Los electrodos preconectados contribuyen al entrenamiento para lograr una respuesta más veloz

Los escenarios de entrenamiento y el volumen del altavoz pueden controlarse mediante las teclas de desplazamiento hacia arriba/abajo o por control remoto. La función Pausar/reanudar permite que el instructor maneje la experiencia de aprendizaje y evalúe la respuesta de los estudiantes en un abanico de situaciones. *Disponible exclusivamente en el caso del sistema rígido HeartStart FR3.

Los electrodos preconectados contribuyen al entrenamiento para lograr una respuesta más veloz

Los escenarios de entrenamiento y el volumen del altavoz pueden controlarse mediante las teclas de desplazamiento hacia arriba/abajo o por control remoto. La función Pausar/reanudar permite que el instructor maneje la experiencia de aprendizaje y evalúe la respuesta de los estudiantes en un abanico de situaciones. *Disponible exclusivamente en el caso del sistema rígido HeartStart FR3.
  • Entrenamiento para obtener una respue... || Realistic simulation
  • Indicaciones claras y con calma || Easy to use
  • Episodios de paro cardíaco repentino ... || Realistic simulation
  • Control completo de los instructores || Easy to use
Ver todas las características
Entrenamiento para obtener una respue... || Realistic simulation

Velocidad FR3 simulada con función de encendido automático

El DEA de entrenamiento Trainer 3 puede prepararse para su funcionamiento con los electrodos de entrenamiento preconectados y fuera de su empaque listos para despegar y colocar sobre un maniquí. También cuenta con llave pediátrica para lactante/niño. No existe necesidad de reemplazar los electrodos; simplemente, inserte la Llave Pediátrica para Lactante/Niño para simular el flujo de trabajo de un niño durante un episodio de paro cardíaco.

Velocidad FR3 simulada con función de encendido automático

El DEA de entrenamiento Trainer 3 puede prepararse para su funcionamiento con los electrodos de entrenamiento preconectados y fuera de su empaque listos para despegar y colocar sobre un maniquí. También cuenta con llave pediátrica para lactante/niño. No existe necesidad de reemplazar los electrodos; simplemente, inserte la Llave Pediátrica para Lactante/Niño para simular el flujo de trabajo de un niño durante un episodio de paro cardíaco.

Velocidad FR3 simulada con función de encendido automático

El DEA de entrenamiento Trainer 3 puede prepararse para su funcionamiento con los electrodos de entrenamiento preconectados y fuera de su empaque listos para despegar y colocar sobre un maniquí. También cuenta con llave pediátrica para lactante/niño. No existe necesidad de reemplazar los electrodos; simplemente, inserte la Llave Pediátrica para Lactante/Niño para simular el flujo de trabajo de un niño durante un episodio de paro cardíaco.
Indicaciones claras y con calma || Easy to use

Alertas de voz para la transmisión de indicaciones claras y con calma

Se ofrece guía en cada paso del escenario de entrenamiento, con las mismas alertas de voz con las que cuenta el DEA FR3. Como ocurre con el DEA FR3, el DEA Trainer 3 puede personalizarse y actualizarse. Configure el metrónomo de la RCP o escoja el idioma preconfigurado, según lo desee.

Alertas de voz para la transmisión de indicaciones claras y con calma

Se ofrece guía en cada paso del escenario de entrenamiento, con las mismas alertas de voz con las que cuenta el DEA FR3. Como ocurre con el DEA FR3, el DEA Trainer 3 puede personalizarse y actualizarse. Configure el metrónomo de la RCP o escoja el idioma preconfigurado, según lo desee.

Alertas de voz para la transmisión de indicaciones claras y con calma

Se ofrece guía en cada paso del escenario de entrenamiento, con las mismas alertas de voz con las que cuenta el DEA FR3. Como ocurre con el DEA FR3, el DEA Trainer 3 puede personalizarse y actualizarse. Configure el metrónomo de la RCP o escoja el idioma preconfigurado, según lo desee.
Episodios de paro cardíaco repentino ... || Realistic simulation

Los escenarios realistas le ayudarán a prepararse para la situación real

Ocho escenarios de entrenamiento preconfigurados simulan episodios de paro cardíaco repentino simulado (SCA) y facilitan la familiarización de los profesionales emergentólogos con la utilización del DEA HeartStart FR3.

Los escenarios realistas le ayudarán a prepararse para la situación real

Ocho escenarios de entrenamiento preconfigurados simulan episodios de paro cardíaco repentino simulado (SCA) y facilitan la familiarización de los profesionales emergentólogos con la utilización del DEA HeartStart FR3.

Los escenarios realistas le ayudarán a prepararse para la situación real

Ocho escenarios de entrenamiento preconfigurados simulan episodios de paro cardíaco repentino simulado (SCA) y facilitan la familiarización de los profesionales emergentólogos con la utilización del DEA HeartStart FR3.
Control completo de los instructores || Easy to use

Los electrodos preconectados contribuyen al entrenamiento para lograr una respuesta más veloz

Los escenarios de entrenamiento y el volumen del altavoz pueden controlarse mediante las teclas de desplazamiento hacia arriba/abajo o por control remoto. La función Pausar/reanudar permite que el instructor maneje la experiencia de aprendizaje y evalúe la respuesta de los estudiantes en un abanico de situaciones. *Disponible exclusivamente en el caso del sistema rígido HeartStart FR3.

Los electrodos preconectados contribuyen al entrenamiento para lograr una respuesta más veloz

Los escenarios de entrenamiento y el volumen del altavoz pueden controlarse mediante las teclas de desplazamiento hacia arriba/abajo o por control remoto. La función Pausar/reanudar permite que el instructor maneje la experiencia de aprendizaje y evalúe la respuesta de los estudiantes en un abanico de situaciones. *Disponible exclusivamente en el caso del sistema rígido HeartStart FR3.

Los electrodos preconectados contribuyen al entrenamiento para lograr una respuesta más veloz

Los escenarios de entrenamiento y el volumen del altavoz pueden controlarse mediante las teclas de desplazamiento hacia arriba/abajo o por control remoto. La función Pausar/reanudar permite que el instructor maneje la experiencia de aprendizaje y evalúe la respuesta de los estudiantes en un abanico de situaciones. *Disponible exclusivamente en el caso del sistema rígido HeartStart FR3.

Documentación

Folleto (1)

Folleto

Folleto (1)

Folleto

Ver toda la documentación

Folleto (1)

Folleto

Especificaciones

Especificaciones del producto
Especificaciones del producto
Baterías
  • 4 baterías AA (no incluidas)
Escenarios de capacitación
  • 8 preconfigurados
Especificaciones del producto
Especificaciones del producto
Baterías
  • 4 baterías AA (no incluidas)
Escenarios de capacitación
  • 8 preconfigurados
Ver todas las especificaciones
Especificaciones del producto
Especificaciones del producto
Baterías
  • 4 baterías AA (no incluidas)
Escenarios de capacitación
  • 8 preconfigurados

Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.

Entendido

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.

Entendido

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Todos los derechos reservados.

Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.

¿Es usted profesional sanitario?
No olvide seleccionar la casilla

La información de esta página web está dirigida exclusivamente a profesionales sanitarios. Al hacer clic en "Aceptar", declara que es profesional sanitario.

Haga clic en "Cancelar" para ser redirigido a la página web de Philips.

Aceptar Cancelar