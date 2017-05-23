Buscar términos
El DEA de entrenamiento Trainer 3 ofrece entrenamiento realista para la realización del tratamiento que corresponda, incluida la RCP y la administración de la descarga.
Velocidad FR3 simulada con función de encendido automático
Alertas de voz para la transmisión de indicaciones claras y con calma
Los escenarios realistas le ayudarán a prepararse para la situación real
Los electrodos preconectados contribuyen al entrenamiento para lograr una respuesta más veloz
El desfibrilador HeartStart FRx incluye características avanzadas de orientación de vida para ayudar a guiar el tratamiento de paro cardíaco repentino. Con una configuración sencilla, indicaciones de voz claras y un diseño resistente, el HeartStart FRx está diseñado para respondedores in situ.
Construido para ser resistente, confiable y fácil de utilizar, el HeartStart MRx con el algoritmo ECG de 12 contactos Philips proporciona capacidades de monitoreo del paciente líderes en la industria, mediciones de diagnóstico excelentes, tratamientos probados de reanimación y guía de CPR.
