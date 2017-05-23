Alertas de voz para la transmisión de indicaciones claras y con calma

Se ofrece guía en cada paso del escenario de entrenamiento, con las mismas alertas de voz con las que cuenta el DEA FR3. Como ocurre con el DEA FR3, el DEA Trainer 3 puede personalizarse y actualizarse. Configure el metrónomo de la RCP o escoja el idioma preconfigurado, según lo desee.