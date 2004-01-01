El monitor Philips EarlyVue VS30 ofrece todo el potencial de la puntuación de aviso temprano (EWS) automática y ayuda a detectar con rapidez los signos más sutiles de deterioro, lo que permite ofrecer una atención proactiva con confianza. Detección temprana, intervención inteligente.
El lector de código de barras sin licencia registra los datos de filiación y del usuario de forma automática, lo que reduce los errores de la transcripción manual. EarlyVue VS30 transmite la información de paciente directamente a la HCE o al HIS a través de HL7 o IntelliBridge Enterprise.
Conexión a la HCE o HIS
Agilización del flujo de trabajo
El monitor de signos vitales se adapta a las necesidades del hospital, de protocolos y la forma de trabajar. La función QuickCapture permite documentar valoraciones completas de paciente con hasta 35 campos personalizables. Asimismo, QuickAlerts automatiza los cálculos de EWS para agilizar la atención médica y, gracias a QuickCheck, se simplifica el flujo de datos bidireccional con los sistemas hospitalarios.
Monitorización de los signos vitales y más
En caso de que el estado del paciente requiera un control más exhaustivo de sus signos vitales, es posible cambiar de una medición única y puntual a una automática (programable a intervalos) de los siguientes parámetros: presión no invasiva, SpO₂, pulso, CO₂ y a frecuencia respiratoria. Incluye las opciones de Masimo rainbow SETᵀᴹ.
Protección de los datos de paciente
Nuestro método de seguridad basado en el análisis de riesgos combina el sistema operativo Linux, la conexión segura Wi-Fi con FIPS 140-2 opcional y numerosas opciones de configuración para proteger la confidencialidad e integridad de los datos de paciente.
Evolución en función de sus necesidades
EarlyVueVS30 se adapta al crecimiento de su hospital y de sus necesidades. Puede comenzar con una monitorización básica de los signos vitales y añadir con el tiempo mediciones más avanzadas, escáneres, seguridad, comunicaciones y otras funciones.
Asistencia y servicios clínicos
Formación clínica que optimiza el flujo de trabajo
Los servicios clínicos y de gestión de cambios Philips optimizan el flujo de trabajo en la planta de hospitalización. Sus opciones permiten aprovechar todo el potencial de los monitores EarlyVue VS30 para optimizar el flujo de trabajo clínico y la calidad asistencial.
Flujo de trabajo más sencillo
Fácil de aprender y de utilizar
Gracias a una interfaz de usuario intuitiva y a la pantalla táctil de 10" se reduce la necesidad de aprendizaje y formación, incluso para el personal con menos experiencia. EarlyVue VS30 es la opción ideal para gestionar la rotación constante de personal.
Panel central de dispositivos
Fácil de gestionar
La herramienta Philips Device Management Dashboard permite gestionar la red de dispositivos remotos de forma centralizada desde una ubicación remota y, entre otras funciones, configurar monitores, instalar actualizaciones de software, controlar el rendimiento de dispositivos y la duración de la batería.
Agilización del flujo de trabajo
El monitor de signos vitales se adapta a las necesidades del hospital, de protocolos y la forma de trabajar. La función QuickCapture permite documentar valoraciones completas de paciente con hasta 35 campos personalizables. Asimismo, QuickAlerts automatiza los cálculos de EWS para agilizar la atención médica y, gracias a QuickCheck, se simplifica el flujo de datos bidireccional con los sistemas hospitalarios.
Monitorización de los signos vitales y más
En caso de que el estado del paciente requiera un control más exhaustivo de sus signos vitales, es posible cambiar de una medición única y puntual a una automática (programable a intervalos) de los siguientes parámetros: presión no invasiva, SpO₂, pulso, CO₂ y a frecuencia respiratoria. Incluye las opciones de Masimo rainbow SETᵀᴹ.
Protección de los datos de paciente
Nuestro método de seguridad basado en el análisis de riesgos combina el sistema operativo Linux, la conexión segura Wi-Fi con FIPS 140-2 opcional y numerosas opciones de configuración para proteger la confidencialidad e integridad de los datos de paciente.
Evolución en función de sus necesidades
EarlyVueVS30 se adapta al crecimiento de su hospital y de sus necesidades. Puede comenzar con una monitorización básica de los signos vitales y añadir con el tiempo mediciones más avanzadas, escáneres, seguridad, comunicaciones y otras funciones.
Asistencia y servicios clínicos
Formación clínica que optimiza el flujo de trabajo
Los servicios clínicos y de gestión de cambios Philips optimizan el flujo de trabajo en la planta de hospitalización. Sus opciones permiten aprovechar todo el potencial de los monitores EarlyVue VS30 para optimizar el flujo de trabajo clínico y la calidad asistencial.
Flujo de trabajo más sencillo
Fácil de aprender y de utilizar
Gracias a una interfaz de usuario intuitiva y a la pantalla táctil de 10" se reduce la necesidad de aprendizaje y formación, incluso para el personal con menos experiencia. EarlyVue VS30 es la opción ideal para gestionar la rotación constante de personal.
Panel central de dispositivos
Fácil de gestionar
La herramienta Philips Device Management Dashboard permite gestionar la red de dispositivos remotos de forma centralizada desde una ubicación remota y, entre otras funciones, configurar monitores, instalar actualizaciones de software, controlar el rendimiento de dispositivos y la duración de la batería.
Especificaciones
Especificaciones físicas
Ancho
33 cm
Alto
23 cm
Fondo
23 cm
Peso (con todas opciones, con batería)
≤ 5 kg
Batería, ion-litio, batería inteligente
11,1 V, 7800 mAh
Autonomía de la batería (nueva, con carga completa)
6 h mínimo
Alimentación interna
100 a 240 V CA
Consumo máximo de energía de salida
60 W
Frecuencia
50/60 Hz
Pantalla
Pantalla
Tipo de pantalla
LCD con pantalla táctil resistiva de 5 hilos
Tamaño de la pantalla
10,1 in
Frecuencia de actualización
60 Hz
Resolución
216,96 x 135,6 mm
Ángulo de visualización
±85°
Registrador
Registrador
Tipo
Térmico
Ancho del papel
58 mm
Velocidades seleccionables por el usuario
6,25; 12,5; 25; 50 mm/s
Especificaciones ambientales
Especificaciones ambientales
Humedad, funcionamiento y almacenamiento del monitor
10% al 90% de HR (sin condensación)
Humedad, funcionamiento y almacenamiento del monitor con registrador y papel
10% al 90% de HR para el monitor con registrador y papel
Medición de la presión no invasiva
Medición de la presión no invasiva
Presión sistólica adultos
30 a 270 mmHg
Frecuencia del pulso adultos
40 a 300 lpm
Presión sistólica pediátrica
30 a 180 mmHg
Frecuencia del pulso pediátrico
40 a 300 lpm
Presión sistólica neonatal
30 a 130 mmHg
Frecuencia del pulso neonatal
40 a 300 lpm
Intervalos de PNI
Desactivado, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 30, 60, 90 o 120 min o RÁPIDA
Esta solución puede no estar disponible en todos los países. Compruebe su disponibilidad con Philips.
