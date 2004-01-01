Buscar términos

EarlyVue VS30

Monitor de signos vitales

Buscar productos similares

El monitor Philips EarlyVue VS30 ofrece todo el potencial de la puntuación de aviso temprano (EWS) automática y ayuda a detectar con rapidez los signos más sutiles de deterioro, lo que permite ofrecer una atención proactiva con confianza. Detección temprana, intervención inteligente.

Contáctenos
Características
Registro automático de los datos de paciente
Conexión a la HCE o HIS

Conexión a la HCE o HIS

El lector de código de barras sin licencia registra los datos de filiación y del usuario de forma automática, lo que reduce los errores de la transcripción manual. EarlyVue VS30 transmite la información de paciente directamente a la HCE o al HIS a través de HL7 o IntelliBridge Enterprise.

Conexión a la HCE o HIS

Conexión a la HCE o HIS
El lector de código de barras sin licencia registra los datos de filiación y del usuario de forma automática, lo que reduce los errores de la transcripción manual. EarlyVue VS30 transmite la información de paciente directamente a la HCE o al HIS a través de HL7 o IntelliBridge Enterprise.

Conexión a la HCE o HIS

El lector de código de barras sin licencia registra los datos de filiación y del usuario de forma automática, lo que reduce los errores de la transcripción manual. EarlyVue VS30 transmite la información de paciente directamente a la HCE o al HIS a través de HL7 o IntelliBridge Enterprise.
Leer más
Registro automático de los datos de paciente
Conexión a la HCE o HIS

Conexión a la HCE o HIS

El lector de código de barras sin licencia registra los datos de filiación y del usuario de forma automática, lo que reduce los errores de la transcripción manual. EarlyVue VS30 transmite la información de paciente directamente a la HCE o al HIS a través de HL7 o IntelliBridge Enterprise.
Agilización del flujo de trabajo
Agilización del flujo de trabajo

Agilización del flujo de trabajo

El monitor de signos vitales se adapta a las necesidades del hospital, de protocolos y la forma de trabajar. La función QuickCapture permite documentar valoraciones completas de paciente con hasta 35 campos personalizables. Asimismo, QuickAlerts automatiza los cálculos de EWS para agilizar la atención médica y, gracias a QuickCheck, se simplifica el flujo de datos bidireccional con los sistemas hospitalarios.

Agilización del flujo de trabajo

Agilización del flujo de trabajo
El monitor de signos vitales se adapta a las necesidades del hospital, de protocolos y la forma de trabajar. La función QuickCapture permite documentar valoraciones completas de paciente con hasta 35 campos personalizables. Asimismo, QuickAlerts automatiza los cálculos de EWS para agilizar la atención médica y, gracias a QuickCheck, se simplifica el flujo de datos bidireccional con los sistemas hospitalarios.

Agilización del flujo de trabajo

El monitor de signos vitales se adapta a las necesidades del hospital, de protocolos y la forma de trabajar. La función QuickCapture permite documentar valoraciones completas de paciente con hasta 35 campos personalizables. Asimismo, QuickAlerts automatiza los cálculos de EWS para agilizar la atención médica y, gracias a QuickCheck, se simplifica el flujo de datos bidireccional con los sistemas hospitalarios.
Leer más
Agilización del flujo de trabajo
Agilización del flujo de trabajo

Agilización del flujo de trabajo

El monitor de signos vitales se adapta a las necesidades del hospital, de protocolos y la forma de trabajar. La función QuickCapture permite documentar valoraciones completas de paciente con hasta 35 campos personalizables. Asimismo, QuickAlerts automatiza los cálculos de EWS para agilizar la atención médica y, gracias a QuickCheck, se simplifica el flujo de datos bidireccional con los sistemas hospitalarios.
Monitorización de los signos vitales y más

Monitorización de los signos vitales y más

En caso de que el estado del paciente requiera un control más exhaustivo de sus signos vitales, es posible cambiar de una medición única y puntual a una automática (programable a intervalos) de los siguientes parámetros: presión no invasiva, SpO₂, pulso, CO₂ y a frecuencia respiratoria. Incluye las opciones de Masimo rainbow SETᵀᴹ.

Monitorización de los signos vitales y más

En caso de que el estado del paciente requiera un control más exhaustivo de sus signos vitales, es posible cambiar de una medición única y puntual a una automática (programable a intervalos) de los siguientes parámetros: presión no invasiva, SpO₂, pulso, CO₂ y a frecuencia respiratoria. Incluye las opciones de Masimo rainbow SETᵀᴹ.

Monitorización de los signos vitales y más

En caso de que el estado del paciente requiera un control más exhaustivo de sus signos vitales, es posible cambiar de una medición única y puntual a una automática (programable a intervalos) de los siguientes parámetros: presión no invasiva, SpO₂, pulso, CO₂ y a frecuencia respiratoria. Incluye las opciones de Masimo rainbow SETᵀᴹ.
Protección de los datos de paciente

Protección de los datos de paciente

Nuestro método de seguridad basado en el análisis de riesgos combina el sistema operativo Linux, la conexión segura Wi-Fi con FIPS 140-2 opcional y numerosas opciones de configuración para proteger la confidencialidad e integridad de los datos de paciente.

Protección de los datos de paciente

Nuestro método de seguridad basado en el análisis de riesgos combina el sistema operativo Linux, la conexión segura Wi-Fi con FIPS 140-2 opcional y numerosas opciones de configuración para proteger la confidencialidad e integridad de los datos de paciente.

Protección de los datos de paciente

Nuestro método de seguridad basado en el análisis de riesgos combina el sistema operativo Linux, la conexión segura Wi-Fi con FIPS 140-2 opcional y numerosas opciones de configuración para proteger la confidencialidad e integridad de los datos de paciente.
Evolución en función de sus necesidades

Evolución en función de sus necesidades

EarlyVueVS30 se adapta al crecimiento de su hospital y de sus necesidades. Puede comenzar con una monitorización básica de los signos vitales y añadir con el tiempo mediciones más avanzadas, escáneres, seguridad, comunicaciones y otras funciones.

Evolución en función de sus necesidades

EarlyVueVS30 se adapta al crecimiento de su hospital y de sus necesidades. Puede comenzar con una monitorización básica de los signos vitales y añadir con el tiempo mediciones más avanzadas, escáneres, seguridad, comunicaciones y otras funciones.

Evolución en función de sus necesidades

EarlyVueVS30 se adapta al crecimiento de su hospital y de sus necesidades. Puede comenzar con una monitorización básica de los signos vitales y añadir con el tiempo mediciones más avanzadas, escáneres, seguridad, comunicaciones y otras funciones.
Asistencia y servicios clínicos

Formación clínica que optimiza el flujo de trabajo

Los servicios clínicos y de gestión de cambios Philips optimizan el flujo de trabajo en la planta de hospitalización. Sus opciones permiten aprovechar todo el potencial de los monitores EarlyVue VS30 para optimizar el flujo de trabajo clínico y la calidad asistencial.

Formación clínica que optimiza el flujo de trabajo

Los servicios clínicos y de gestión de cambios Philips optimizan el flujo de trabajo en la planta de hospitalización. Sus opciones permiten aprovechar todo el potencial de los monitores EarlyVue VS30 para optimizar el flujo de trabajo clínico y la calidad asistencial.

Formación clínica que optimiza el flujo de trabajo

Los servicios clínicos y de gestión de cambios Philips optimizan el flujo de trabajo en la planta de hospitalización. Sus opciones permiten aprovechar todo el potencial de los monitores EarlyVue VS30 para optimizar el flujo de trabajo clínico y la calidad asistencial.
Flujo de trabajo más sencillo

Fácil de aprender y de utilizar

Gracias a una interfaz de usuario intuitiva y a la pantalla táctil de 10" se reduce la necesidad de aprendizaje y formación, incluso para el personal con menos experiencia. EarlyVue VS30 es la opción ideal para gestionar la rotación constante de personal.

Fácil de aprender y de utilizar

Gracias a una interfaz de usuario intuitiva y a la pantalla táctil de 10" se reduce la necesidad de aprendizaje y formación, incluso para el personal con menos experiencia. EarlyVue VS30 es la opción ideal para gestionar la rotación constante de personal.

Fácil de aprender y de utilizar

Gracias a una interfaz de usuario intuitiva y a la pantalla táctil de 10" se reduce la necesidad de aprendizaje y formación, incluso para el personal con menos experiencia. EarlyVue VS30 es la opción ideal para gestionar la rotación constante de personal.
Panel central de dispositivos

Fácil de gestionar

La herramienta Philips Device Management Dashboard permite gestionar la red de dispositivos remotos de forma centralizada desde una ubicación remota y, entre otras funciones, configurar monitores, instalar actualizaciones de software, controlar el rendimiento de dispositivos y la duración de la batería.

Fácil de gestionar

La herramienta Philips Device Management Dashboard permite gestionar la red de dispositivos remotos de forma centralizada desde una ubicación remota y, entre otras funciones, configurar monitores, instalar actualizaciones de software, controlar el rendimiento de dispositivos y la duración de la batería.

Fácil de gestionar

La herramienta Philips Device Management Dashboard permite gestionar la red de dispositivos remotos de forma centralizada desde una ubicación remota y, entre otras funciones, configurar monitores, instalar actualizaciones de software, controlar el rendimiento de dispositivos y la duración de la batería.
  • Registro automático de los datos de paciente
  • Agilización del flujo de trabajo
  • Monitorización de los signos vitales y más
  • Protección de los datos de paciente
Ver todas las características
Registro automático de los datos de paciente
Conexión a la HCE o HIS

Conexión a la HCE o HIS

El lector de código de barras sin licencia registra los datos de filiación y del usuario de forma automática, lo que reduce los errores de la transcripción manual. EarlyVue VS30 transmite la información de paciente directamente a la HCE o al HIS a través de HL7 o IntelliBridge Enterprise.

Conexión a la HCE o HIS

Conexión a la HCE o HIS
El lector de código de barras sin licencia registra los datos de filiación y del usuario de forma automática, lo que reduce los errores de la transcripción manual. EarlyVue VS30 transmite la información de paciente directamente a la HCE o al HIS a través de HL7 o IntelliBridge Enterprise.

Conexión a la HCE o HIS

El lector de código de barras sin licencia registra los datos de filiación y del usuario de forma automática, lo que reduce los errores de la transcripción manual. EarlyVue VS30 transmite la información de paciente directamente a la HCE o al HIS a través de HL7 o IntelliBridge Enterprise.
Leer más
Registro automático de los datos de paciente
Conexión a la HCE o HIS

Conexión a la HCE o HIS

El lector de código de barras sin licencia registra los datos de filiación y del usuario de forma automática, lo que reduce los errores de la transcripción manual. EarlyVue VS30 transmite la información de paciente directamente a la HCE o al HIS a través de HL7 o IntelliBridge Enterprise.
Agilización del flujo de trabajo
Agilización del flujo de trabajo

Agilización del flujo de trabajo

El monitor de signos vitales se adapta a las necesidades del hospital, de protocolos y la forma de trabajar. La función QuickCapture permite documentar valoraciones completas de paciente con hasta 35 campos personalizables. Asimismo, QuickAlerts automatiza los cálculos de EWS para agilizar la atención médica y, gracias a QuickCheck, se simplifica el flujo de datos bidireccional con los sistemas hospitalarios.

Agilización del flujo de trabajo

Agilización del flujo de trabajo
El monitor de signos vitales se adapta a las necesidades del hospital, de protocolos y la forma de trabajar. La función QuickCapture permite documentar valoraciones completas de paciente con hasta 35 campos personalizables. Asimismo, QuickAlerts automatiza los cálculos de EWS para agilizar la atención médica y, gracias a QuickCheck, se simplifica el flujo de datos bidireccional con los sistemas hospitalarios.

Agilización del flujo de trabajo

El monitor de signos vitales se adapta a las necesidades del hospital, de protocolos y la forma de trabajar. La función QuickCapture permite documentar valoraciones completas de paciente con hasta 35 campos personalizables. Asimismo, QuickAlerts automatiza los cálculos de EWS para agilizar la atención médica y, gracias a QuickCheck, se simplifica el flujo de datos bidireccional con los sistemas hospitalarios.
Leer más
Agilización del flujo de trabajo
Agilización del flujo de trabajo

Agilización del flujo de trabajo

El monitor de signos vitales se adapta a las necesidades del hospital, de protocolos y la forma de trabajar. La función QuickCapture permite documentar valoraciones completas de paciente con hasta 35 campos personalizables. Asimismo, QuickAlerts automatiza los cálculos de EWS para agilizar la atención médica y, gracias a QuickCheck, se simplifica el flujo de datos bidireccional con los sistemas hospitalarios.
Monitorización de los signos vitales y más

Monitorización de los signos vitales y más

En caso de que el estado del paciente requiera un control más exhaustivo de sus signos vitales, es posible cambiar de una medición única y puntual a una automática (programable a intervalos) de los siguientes parámetros: presión no invasiva, SpO₂, pulso, CO₂ y a frecuencia respiratoria. Incluye las opciones de Masimo rainbow SETᵀᴹ.

Monitorización de los signos vitales y más

En caso de que el estado del paciente requiera un control más exhaustivo de sus signos vitales, es posible cambiar de una medición única y puntual a una automática (programable a intervalos) de los siguientes parámetros: presión no invasiva, SpO₂, pulso, CO₂ y a frecuencia respiratoria. Incluye las opciones de Masimo rainbow SETᵀᴹ.

Monitorización de los signos vitales y más

En caso de que el estado del paciente requiera un control más exhaustivo de sus signos vitales, es posible cambiar de una medición única y puntual a una automática (programable a intervalos) de los siguientes parámetros: presión no invasiva, SpO₂, pulso, CO₂ y a frecuencia respiratoria. Incluye las opciones de Masimo rainbow SETᵀᴹ.
Protección de los datos de paciente

Protección de los datos de paciente

Nuestro método de seguridad basado en el análisis de riesgos combina el sistema operativo Linux, la conexión segura Wi-Fi con FIPS 140-2 opcional y numerosas opciones de configuración para proteger la confidencialidad e integridad de los datos de paciente.

Protección de los datos de paciente

Nuestro método de seguridad basado en el análisis de riesgos combina el sistema operativo Linux, la conexión segura Wi-Fi con FIPS 140-2 opcional y numerosas opciones de configuración para proteger la confidencialidad e integridad de los datos de paciente.

Protección de los datos de paciente

Nuestro método de seguridad basado en el análisis de riesgos combina el sistema operativo Linux, la conexión segura Wi-Fi con FIPS 140-2 opcional y numerosas opciones de configuración para proteger la confidencialidad e integridad de los datos de paciente.
Evolución en función de sus necesidades

Evolución en función de sus necesidades

EarlyVueVS30 se adapta al crecimiento de su hospital y de sus necesidades. Puede comenzar con una monitorización básica de los signos vitales y añadir con el tiempo mediciones más avanzadas, escáneres, seguridad, comunicaciones y otras funciones.

Evolución en función de sus necesidades

EarlyVueVS30 se adapta al crecimiento de su hospital y de sus necesidades. Puede comenzar con una monitorización básica de los signos vitales y añadir con el tiempo mediciones más avanzadas, escáneres, seguridad, comunicaciones y otras funciones.

Evolución en función de sus necesidades

EarlyVueVS30 se adapta al crecimiento de su hospital y de sus necesidades. Puede comenzar con una monitorización básica de los signos vitales y añadir con el tiempo mediciones más avanzadas, escáneres, seguridad, comunicaciones y otras funciones.
Asistencia y servicios clínicos

Formación clínica que optimiza el flujo de trabajo

Los servicios clínicos y de gestión de cambios Philips optimizan el flujo de trabajo en la planta de hospitalización. Sus opciones permiten aprovechar todo el potencial de los monitores EarlyVue VS30 para optimizar el flujo de trabajo clínico y la calidad asistencial.

Formación clínica que optimiza el flujo de trabajo

Los servicios clínicos y de gestión de cambios Philips optimizan el flujo de trabajo en la planta de hospitalización. Sus opciones permiten aprovechar todo el potencial de los monitores EarlyVue VS30 para optimizar el flujo de trabajo clínico y la calidad asistencial.

Formación clínica que optimiza el flujo de trabajo

Los servicios clínicos y de gestión de cambios Philips optimizan el flujo de trabajo en la planta de hospitalización. Sus opciones permiten aprovechar todo el potencial de los monitores EarlyVue VS30 para optimizar el flujo de trabajo clínico y la calidad asistencial.
Flujo de trabajo más sencillo

Fácil de aprender y de utilizar

Gracias a una interfaz de usuario intuitiva y a la pantalla táctil de 10" se reduce la necesidad de aprendizaje y formación, incluso para el personal con menos experiencia. EarlyVue VS30 es la opción ideal para gestionar la rotación constante de personal.

Fácil de aprender y de utilizar

Gracias a una interfaz de usuario intuitiva y a la pantalla táctil de 10" se reduce la necesidad de aprendizaje y formación, incluso para el personal con menos experiencia. EarlyVue VS30 es la opción ideal para gestionar la rotación constante de personal.

Fácil de aprender y de utilizar

Gracias a una interfaz de usuario intuitiva y a la pantalla táctil de 10" se reduce la necesidad de aprendizaje y formación, incluso para el personal con menos experiencia. EarlyVue VS30 es la opción ideal para gestionar la rotación constante de personal.
Panel central de dispositivos

Fácil de gestionar

La herramienta Philips Device Management Dashboard permite gestionar la red de dispositivos remotos de forma centralizada desde una ubicación remota y, entre otras funciones, configurar monitores, instalar actualizaciones de software, controlar el rendimiento de dispositivos y la duración de la batería.

Fácil de gestionar

La herramienta Philips Device Management Dashboard permite gestionar la red de dispositivos remotos de forma centralizada desde una ubicación remota y, entre otras funciones, configurar monitores, instalar actualizaciones de software, controlar el rendimiento de dispositivos y la duración de la batería.

Fácil de gestionar

La herramienta Philips Device Management Dashboard permite gestionar la red de dispositivos remotos de forma centralizada desde una ubicación remota y, entre otras funciones, configurar monitores, instalar actualizaciones de software, controlar el rendimiento de dispositivos y la duración de la batería.

Especificaciones

Especificaciones físicas
Especificaciones físicas
Ancho
  • 33 cm
Alto
  • 23 cm
Fondo
  • 23 cm
Peso (con todas opciones, con batería)
  • ≤ 5 kg
Batería, ion-litio, batería inteligente
  • 11,1 V, 7800 mAh
Autonomía de la batería (nueva, con carga completa)
  • 6 h mínimo
Alimentación interna
  • 100 a 240 V CA
Consumo máximo de energía de salida
  • 60 W
Frecuencia
  • 50/60 Hz
Pantalla
Pantalla
Tipo de pantalla
  • LCD con pantalla táctil resistiva de 5 hilos
Tamaño de la pantalla
  • 10,1 in
Frecuencia de actualización
  • 60 Hz
Resolución
  • 216,96 x 135,6 mm
Ángulo de visualización
  • ±85°
Registrador
Registrador
Tipo
  • Térmico
Ancho del papel
  • 58 mm
Velocidades seleccionables por el usuario
  • 6,25; 12,5; 25; 50 mm/s
Especificaciones ambientales
Especificaciones ambientales
Humedad, funcionamiento y almacenamiento del monitor
  • 10% al 90% de HR (sin condensación)
Humedad, funcionamiento y almacenamiento del monitor con registrador y papel
  • 10% al 90% de HR para el monitor con registrador y papel
Medición de la presión no invasiva
Medición de la presión no invasiva
Presión sistólica adultos
  • 30 a 270 mmHg
Frecuencia del pulso adultos
  • 40 a 300 lpm
Presión sistólica pediátrica
  • 30 a 180 mmHg
Frecuencia del pulso pediátrico
  • 40 a 300 lpm
Presión sistólica neonatal
  • 30 a 130 mmHg
Frecuencia del pulso neonatal
  • 40 a 300 lpm
Intervalos de PNI
  • Desactivado, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 30, 60, 90 o 120 min o RÁPIDA
Medición Masimo rainbow SET
Medición Masimo rainbow SET
Hemoglobina total (SpHb)
  • Adultos (≥ 30 kg), pediátricos (≥ 10 kg)
Respiración acústica (RRa)
  • Adultos (≥ 30 kg), pediátricos (≥ 10 kg)
Medición de CO2
Medición de CO2
Rango de medición
  • 0 a 150 mmHg
Especificaciones físicas
Especificaciones físicas
Ancho
  • 33 cm
Alto
  • 23 cm
Pantalla
Pantalla
Tipo de pantalla
  • LCD con pantalla táctil resistiva de 5 hilos
Tamaño de la pantalla
  • 10,1 in
Ver todas las especificaciones
Especificaciones físicas
Especificaciones físicas
Ancho
  • 33 cm
Alto
  • 23 cm
Fondo
  • 23 cm
Peso (con todas opciones, con batería)
  • ≤ 5 kg
Batería, ion-litio, batería inteligente
  • 11,1 V, 7800 mAh
Autonomía de la batería (nueva, con carga completa)
  • 6 h mínimo
Alimentación interna
  • 100 a 240 V CA
Consumo máximo de energía de salida
  • 60 W
Frecuencia
  • 50/60 Hz
Pantalla
Pantalla
Tipo de pantalla
  • LCD con pantalla táctil resistiva de 5 hilos
Tamaño de la pantalla
  • 10,1 in
Frecuencia de actualización
  • 60 Hz
Resolución
  • 216,96 x 135,6 mm
Ángulo de visualización
  • ±85°
Registrador
Registrador
Tipo
  • Térmico
Ancho del papel
  • 58 mm
Velocidades seleccionables por el usuario
  • 6,25; 12,5; 25; 50 mm/s
Especificaciones ambientales
Especificaciones ambientales
Humedad, funcionamiento y almacenamiento del monitor
  • 10% al 90% de HR (sin condensación)
Humedad, funcionamiento y almacenamiento del monitor con registrador y papel
  • 10% al 90% de HR para el monitor con registrador y papel
Medición de la presión no invasiva
Medición de la presión no invasiva
Presión sistólica adultos
  • 30 a 270 mmHg
Frecuencia del pulso adultos
  • 40 a 300 lpm
Presión sistólica pediátrica
  • 30 a 180 mmHg
Frecuencia del pulso pediátrico
  • 40 a 300 lpm
Presión sistólica neonatal
  • 30 a 130 mmHg
Frecuencia del pulso neonatal
  • 40 a 300 lpm
Intervalos de PNI
  • Desactivado, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 30, 60, 90 o 120 min o RÁPIDA
Medición Masimo rainbow SET
Medición Masimo rainbow SET
Hemoglobina total (SpHb)
  • Adultos (≥ 30 kg), pediátricos (≥ 10 kg)
Respiración acústica (RRa)
  • Adultos (≥ 30 kg), pediátricos (≥ 10 kg)
Medición de CO2
Medición de CO2
Rango de medición
  • 0 a 150 mmHg
  • Esta solución puede no estar disponible en todos los países. Compruebe su disponibilidad con Philips.

Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.

Entendido

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.

Entendido

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Todos los derechos reservados.

Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.

¿Es usted profesional sanitario?
No olvide seleccionar la casilla

La información de esta página web está dirigida exclusivamente a profesionales sanitarios. Al hacer clic en "Aceptar", declara que es profesional sanitario.

Haga clic en "Cancelar" para ser redirigido a la página web de Philips.

Aceptar Cancelar