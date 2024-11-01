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El monitor de paciente al lado de la cama Philips IntelliVue MP5 proporciona información que puede poner en práctica sobre sus pacientes. Proporciona funcionalidad y potencia de monitoreo IntelliVue en una carcasa resistente y compacta que funciona en una amplia variedad de entornos de cuidado.
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Pantalla táctil intuitiva, simplifica el uso
Pantalla táctil intuitiva, simplifica el uso
Pantalla táctil intuitiva, simplifica el uso
Mediciones integradas, reducen la configuración
Mediciones integradas, reducen la configuración
Mediciones integradas, reducen la configuración
Conexión en red alámbrica e inalámbrica, proporciona transmisión de datos
Conexión en red alámbrica e inalámbrica, proporciona transmisión de datos
Conexión en red alámbrica e inalámbrica, proporciona transmisión de datos
área de onda dinámica, ondas de tamaño automático
área de onda dinámica, ondas de tamaño automático
área de onda dinámica, ondas de tamaño automático
Horizon Trends, proporciona contexto
Horizon Trends, proporciona contexto
Horizon Trends, proporciona contexto
Opción de visualización de alta resolución, mejora la visualización
Opción de visualización de alta resolución, mejora la visualización
Opción de visualización de alta resolución, mejora la visualización
IntelliVue Guardian Early Warning Score en un monitor de verificación de punto
IntelliVue Guardian Early Warning Score en un monitor de verificación de punto
IntelliVue Guardian Early Warning Score en un monitor de verificación de punto
Conexión flexible MX40 con radio de rango corto
Conexión flexible MX40 con radio de rango corto
Conexión flexible MX40 con radio de rango corto
Mapa ST para reconocer cambios
Mapa ST para reconocer cambios
Mapa ST para reconocer cambios
ProtocolWatch para simplificar el cuidado basado en la evidencia
ProtocolWatch para simplificar el cuidado basado en la evidencia
ProtocolWatch para simplificar el cuidado basado en la evidencia
Pantalla táctil intuitiva, simplifica el uso
Pantalla táctil intuitiva, simplifica el uso
Pantalla táctil intuitiva, simplifica el uso
Mediciones integradas, reducen la configuración
Mediciones integradas, reducen la configuración
Mediciones integradas, reducen la configuración
Conexión en red alámbrica e inalámbrica, proporciona transmisión de datos
Conexión en red alámbrica e inalámbrica, proporciona transmisión de datos
Conexión en red alámbrica e inalámbrica, proporciona transmisión de datos
área de onda dinámica, ondas de tamaño automático
área de onda dinámica, ondas de tamaño automático
área de onda dinámica, ondas de tamaño automático
Horizon Trends, proporciona contexto
Horizon Trends, proporciona contexto
Horizon Trends, proporciona contexto
Opción de visualización de alta resolución, mejora la visualización
Opción de visualización de alta resolución, mejora la visualización
Opción de visualización de alta resolución, mejora la visualización
IntelliVue Guardian Early Warning Score en un monitor de verificación de punto
IntelliVue Guardian Early Warning Score en un monitor de verificación de punto
IntelliVue Guardian Early Warning Score en un monitor de verificación de punto
Conexión flexible MX40 con radio de rango corto
Conexión flexible MX40 con radio de rango corto
Conexión flexible MX40 con radio de rango corto
Mapa ST para reconocer cambios
Mapa ST para reconocer cambios
Mapa ST para reconocer cambios
ProtocolWatch para simplificar el cuidado basado en la evidencia
ProtocolWatch para simplificar el cuidado basado en la evidencia
ProtocolWatch para simplificar el cuidado basado en la evidencia
Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.Entendido
Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.Entendido
Seleccionar paísEspaña (Español)
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