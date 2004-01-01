Buscar términos

Flexible Module Server FMX-4

Rack de módulos

El rack de módulos FMX-4 dispone de 4 ranuras para los módulos de medición individuales y el registrador. El montaje para el módulo multiparamétrico, mediante la opción E20, proporciona una placa de montaje con un conector SRL para acoplar un módulo multiparamétrico. El FMX-4 solo es compatible con los monitores de paciente IntelliVue MX750 y MX850.

Características
Escalabilidad

  • Escalabilidad
Escalabilidad

Especificaciones

Especificaciones físicas
Especificaciones físicas
Peso
  • &lt; 950 g (2,09 lb)
Dimensiones
  • 194 × 139 × 110 mm (7,64 × 5,47 × 4,33 in)
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Grado de protección
  • IP21
