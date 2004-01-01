El rack de módulos FMX-4 dispone de 4 ranuras para los módulos de medición individuales y el registrador. El montaje para el módulo multiparamétrico, mediante la opción E20, proporciona una placa de montaje con un conector SRL para acoplar un módulo multiparamétrico. El FMX-4 solo es compatible con los monitores de paciente IntelliVue MX750 y MX850.
Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.
