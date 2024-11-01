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Diamond Select GEMINI TF 64

Sistema PET/CT

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El sistema Diamond Select GEMINI TF,con configuración de 64 canales lo pone delante de la curva de las aplicaciones. Además de que proporciona confianza durante los estudios FDG de rutina, la velocidad de adquisición de PET y CT le permite realizar aplicaciones avanzadas tales como cierre pulmonar, estudios cardiacos y adquisición de imágenes pulmonares

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Características
Astonish TF || Excellent Performance

El futuro de adquisición de imágenes PET

La tecnología Philips Astonish TF incluye rendimiento PET de vanguardia, incluyendo la implementación de tecnología tiempo de vuelo para PET/CT.

El futuro de adquisición de imágenes PET

La tecnología Philips Astonish TF incluye rendimiento PET de vanguardia, incluyendo la implementación de tecnología tiempo de vuelo para PET/CT.

El futuro de adquisición de imágenes PET

La tecnología Philips Astonish TF incluye rendimiento PET de vanguardia, incluyendo la implementación de tecnología tiempo de vuelo para PET/CT.
Proceso de restauración || Best practice refurbishment

Proceso de restauración proporciona una condición como nuevo

Cada sistema Diamond Select se restaura en fábrica y puede ser configurado por el cliente con las actualizaciones de software compatibles más recientes. Para mantener los estándares altos establecidos por Philips y cumplir con sus requisitos de rendimiento, todos los sistemas Diamond Select se someten a un proceso de restauración a fondo de cinco etapas.

Proceso de restauración proporciona una condición como nuevo

Cada sistema Diamond Select se restaura en fábrica y puede ser configurado por el cliente con las actualizaciones de software compatibles más recientes. Para mantener los estándares altos establecidos por Philips y cumplir con sus requisitos de rendimiento, todos los sistemas Diamond Select se someten a un proceso de restauración a fondo de cinco etapas.

Proceso de restauración proporciona una condición como nuevo

Cada sistema Diamond Select se restaura en fábrica y puede ser configurado por el cliente con las actualizaciones de software compatibles más recientes. Para mantener los estándares altos establecidos por Philips y cumplir con sus requisitos de rendimiento, todos los sistemas Diamond Select se someten a un proceso de restauración a fondo de cinco etapas.
Programa ganador de premios || Best practice refurbishment

Programa ganador de premios significa rendimiento ganador

El programa de restauración de Philips es ganador de un premio de mejores prácticas Frost & Sullivan para liderazgo de calidad del producto (2010). Esto resalta la calidad y el cuidado que se toma para cada uno de nuestros sistemas Diamond Select

Programa ganador de premios significa rendimiento ganador

El programa de restauración de Philips es ganador de un premio de mejores prácticas Frost & Sullivan para liderazgo de calidad del producto (2010). Esto resalta la calidad y el cuidado que se toma para cada uno de nuestros sistemas Diamond Select

Programa ganador de premios significa rendimiento ganador

El programa de restauración de Philips es ganador de un premio de mejores prácticas Frost & Sullivan para liderazgo de calidad del producto (2010). Esto resalta la calidad y el cuidado que se toma para cada uno de nuestros sistemas Diamond Select
OpenView Gantry || Excellent Performance

OpenView Gantry ofrece un nuevo nivel de comodidad para el paciente

El diseño abierto único del sistema ofrece comodidad aumentada para el paciente, para pacientes ansiosos o clasutrofóbicos. Expanse Technology significa que los pacientes pueden ver afuera del orificio durante una parte del examen, lo que les permite relajarse y ofrece el potencial de contacto entre el personal y el paciente. La longitud de escaneo de 190 cm permite una adquisición de imágenes corporal completa para PET y CT.

OpenView Gantry ofrece un nuevo nivel de comodidad para el paciente

El diseño abierto único del sistema ofrece comodidad aumentada para el paciente, para pacientes ansiosos o clasutrofóbicos. Expanse Technology significa que los pacientes pueden ver afuera del orificio durante una parte del examen, lo que les permite relajarse y ofrece el potencial de contacto entre el personal y el paciente. La longitud de escaneo de 190 cm permite una adquisición de imágenes corporal completa para PET y CT.

OpenView Gantry ofrece un nuevo nivel de comodidad para el paciente

El diseño abierto único del sistema ofrece comodidad aumentada para el paciente, para pacientes ansiosos o clasutrofóbicos. Expanse Technology significa que los pacientes pueden ver afuera del orificio durante una parte del examen, lo que les permite relajarse y ofrece el potencial de contacto entre el personal y el paciente. La longitud de escaneo de 190 cm permite una adquisición de imágenes corporal completa para PET y CT.
  • Astonish TF || Excellent Performance
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El futuro de adquisición de imágenes PET

La tecnología Philips Astonish TF incluye rendimiento PET de vanguardia, incluyendo la implementación de tecnología tiempo de vuelo para PET/CT.

El futuro de adquisición de imágenes PET

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El futuro de adquisición de imágenes PET

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Proceso de restauración || Best practice refurbishment

Proceso de restauración proporciona una condición como nuevo

Cada sistema Diamond Select se restaura en fábrica y puede ser configurado por el cliente con las actualizaciones de software compatibles más recientes. Para mantener los estándares altos establecidos por Philips y cumplir con sus requisitos de rendimiento, todos los sistemas Diamond Select se someten a un proceso de restauración a fondo de cinco etapas.

Proceso de restauración proporciona una condición como nuevo

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Proceso de restauración proporciona una condición como nuevo

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Programa ganador de premios || Best practice refurbishment

Programa ganador de premios significa rendimiento ganador

El programa de restauración de Philips es ganador de un premio de mejores prácticas Frost & Sullivan para liderazgo de calidad del producto (2010). Esto resalta la calidad y el cuidado que se toma para cada uno de nuestros sistemas Diamond Select

Programa ganador de premios significa rendimiento ganador

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OpenView Gantry || Excellent Performance

OpenView Gantry ofrece un nuevo nivel de comodidad para el paciente

El diseño abierto único del sistema ofrece comodidad aumentada para el paciente, para pacientes ansiosos o clasutrofóbicos. Expanse Technology significa que los pacientes pueden ver afuera del orificio durante una parte del examen, lo que les permite relajarse y ofrece el potencial de contacto entre el personal y el paciente. La longitud de escaneo de 190 cm permite una adquisición de imágenes corporal completa para PET y CT.

OpenView Gantry ofrece un nuevo nivel de comodidad para el paciente

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