OpenView Gantry ofrece un nuevo nivel de comodidad para el paciente

El diseño abierto único del sistema ofrece comodidad aumentada para el paciente, para pacientes ansiosos o clasutrofóbicos. Expanse Technology significa que los pacientes pueden ver afuera del orificio durante una parte del examen, lo que les permite relajarse y ofrece el potencial de contacto entre el personal y el paciente. La longitud de escaneo de 190 cm permite una adquisición de imágenes corporal completa para PET y CT.