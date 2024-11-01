Buscar términos
El sistema Diamond Select GEMINI TF,con configuración de 64 canales lo pone delante de la curva de las aplicaciones. Además de que proporciona confianza durante los estudios FDG de rutina, la velocidad de adquisición de PET y CT le permite realizar aplicaciones avanzadas tales como cierre pulmonar, estudios cardiacos y adquisición de imágenes pulmonares
Solicitar contacto
Estamos encantados de estar en contacto con usted
Díganos en qué le podemos ayudar.
Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.Entendido
El futuro de adquisición de imágenes PET
El futuro de adquisición de imágenes PET
El futuro de adquisición de imágenes PET
Proceso de restauración proporciona una condición como nuevo
Proceso de restauración proporciona una condición como nuevo
Proceso de restauración proporciona una condición como nuevo
Programa ganador de premios significa rendimiento ganador
Programa ganador de premios significa rendimiento ganador
Programa ganador de premios significa rendimiento ganador
OpenView Gantry ofrece un nuevo nivel de comodidad para el paciente
OpenView Gantry ofrece un nuevo nivel de comodidad para el paciente
OpenView Gantry ofrece un nuevo nivel de comodidad para el paciente
El futuro de adquisición de imágenes PET
El futuro de adquisición de imágenes PET
El futuro de adquisición de imágenes PET
Proceso de restauración proporciona una condición como nuevo
Proceso de restauración proporciona una condición como nuevo
Proceso de restauración proporciona una condición como nuevo
Programa ganador de premios significa rendimiento ganador
Programa ganador de premios significa rendimiento ganador
Programa ganador de premios significa rendimiento ganador
OpenView Gantry ofrece un nuevo nivel de comodidad para el paciente
OpenView Gantry ofrece un nuevo nivel de comodidad para el paciente
OpenView Gantry ofrece un nuevo nivel de comodidad para el paciente
Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.Entendido
Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.Entendido
Seleccionar paísEspaña (Español)
Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.
La información de esta página web está dirigida exclusivamente a profesionales sanitarios. Al hacer clic en "Aceptar", declara que es profesional sanitario.
Haga clic en "Cancelar" para ser redirigido a la página web de Philips.