El Wedgie es un cojín de forma triangular. Cuando el niño se encuentra ubicado de costado, el Wedgie puede realizar un pequeño giro o cambiar los puntos de presión e incrementar los niveles de comodidad del bebé. También puede utilizarse para sostener un circuito ventilador.
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El Wedgie se encuentra relleno de gel no tóxico que ofrece soporte flexible, aunque estable, para prácticamente todas las necesidades clínicas de posicionamiento.
El gel no tóxico brinda flexibilidad estable
El Wedgie se encuentra relleno de gel no tóxico que ofrece soporte flexible, aunque estable, para prácticamente todas las necesidades clínicas de posicionamiento.
El gel no tóxico brinda flexibilidad estable
El Wedgie se encuentra relleno de gel no tóxico que ofrece soporte flexible, aunque estable, para prácticamente todas las necesidades clínicas de posicionamiento.
Diseño multifuncional || Flexible use
Diseño multifuncional compatible con dispositivos de cuidado
El Wedgie puede utilizarse para realzar la comodidad del niño en diversas posiciones. También resulta ideal para el soporte de equipamiento médico como es el caso del circuito del ventilador, para reducir el jalado en la boca del lactante.
Diseño multifuncional compatible con dispositivos de cuidado
El Wedgie puede utilizarse para realzar la comodidad del niño en diversas posiciones. También resulta ideal para el soporte de equipamiento médico como es el caso del circuito del ventilador, para reducir el jalado en la boca del lactante.
Diseño multifuncional compatible con dispositivos de cuidado
El Wedgie puede utilizarse para realzar la comodidad del niño en diversas posiciones. También resulta ideal para el soporte de equipamiento médico como es el caso del circuito del ventilador, para reducir el jalado en la boca del lactante.
El Wedgie se encuentra relleno de gel no tóxico que ofrece soporte flexible, aunque estable, para prácticamente todas las necesidades clínicas de posicionamiento.
El gel no tóxico brinda flexibilidad estable
El Wedgie se encuentra relleno de gel no tóxico que ofrece soporte flexible, aunque estable, para prácticamente todas las necesidades clínicas de posicionamiento.
El gel no tóxico brinda flexibilidad estable
El Wedgie se encuentra relleno de gel no tóxico que ofrece soporte flexible, aunque estable, para prácticamente todas las necesidades clínicas de posicionamiento.
Diseño multifuncional || Flexible use
Diseño multifuncional compatible con dispositivos de cuidado
El Wedgie puede utilizarse para realzar la comodidad del niño en diversas posiciones. También resulta ideal para el soporte de equipamiento médico como es el caso del circuito del ventilador, para reducir el jalado en la boca del lactante.
Diseño multifuncional compatible con dispositivos de cuidado
El Wedgie puede utilizarse para realzar la comodidad del niño en diversas posiciones. También resulta ideal para el soporte de equipamiento médico como es el caso del circuito del ventilador, para reducir el jalado en la boca del lactante.
Diseño multifuncional compatible con dispositivos de cuidado
El Wedgie puede utilizarse para realzar la comodidad del niño en diversas posiciones. También resulta ideal para el soporte de equipamiento médico como es el caso del circuito del ventilador, para reducir el jalado en la boca del lactante.
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