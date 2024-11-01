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Wedgie

Cojín de posicionamiento

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El Wedgie es un cojín de forma triangular. Cuando el niño se encuentra ubicado de costado, el Wedgie puede realizar un pequeño giro o cambiar los puntos de presión e incrementar los niveles de comodidad del bebé. También puede utilizarse para sostener un circuito ventilador.

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Características
Gel no tóxico || Quality materials

El gel no tóxico brinda flexibilidad estable

El Wedgie se encuentra relleno de gel no tóxico que ofrece soporte flexible, aunque estable, para prácticamente todas las necesidades clínicas de posicionamiento.

El gel no tóxico brinda flexibilidad estable

El Wedgie se encuentra relleno de gel no tóxico que ofrece soporte flexible, aunque estable, para prácticamente todas las necesidades clínicas de posicionamiento.

El gel no tóxico brinda flexibilidad estable

El Wedgie se encuentra relleno de gel no tóxico que ofrece soporte flexible, aunque estable, para prácticamente todas las necesidades clínicas de posicionamiento.
Diseño multifuncional || Flexible use

Diseño multifuncional compatible con dispositivos de cuidado

El Wedgie puede utilizarse para realzar la comodidad del niño en diversas posiciones. También resulta ideal para el soporte de equipamiento médico como es el caso del circuito del ventilador, para reducir el jalado en la boca del lactante.

Diseño multifuncional compatible con dispositivos de cuidado

El Wedgie puede utilizarse para realzar la comodidad del niño en diversas posiciones. También resulta ideal para el soporte de equipamiento médico como es el caso del circuito del ventilador, para reducir el jalado en la boca del lactante.

Diseño multifuncional compatible con dispositivos de cuidado

El Wedgie puede utilizarse para realzar la comodidad del niño en diversas posiciones. También resulta ideal para el soporte de equipamiento médico como es el caso del circuito del ventilador, para reducir el jalado en la boca del lactante.
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Gel no tóxico || Quality materials

El gel no tóxico brinda flexibilidad estable

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Diseño multifuncional || Flexible use

Diseño multifuncional compatible con dispositivos de cuidado

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