Sweet-Ease es una solución de agua purificada y sacarosa al 24%. La sacarosa consiste en una intervención no farmacológica, complemente natural. Se ha probado ampliamente que se encuentra asociada, estadística y clínicamente, a la reducción considerable de la incomodidad en lactantes.
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Solución versátil que puede utilizarse en todas las áreas del hospital
Sweet-Ease Natural puede utilizarse en todas las áreas del hospital, incluida la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN), la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica (UCIP), la nursery de neonatología, la Sala de Emergencias o el consultorio del pediatra. Puede utilizarse un chupete WeeThumbie o Soothie para ayudar a administrar Sweet-Ease Natural y para ayudar a calmar y tranquilizar la angustia de bebés de hasta seis meses de vida.
Solución versátil que puede utilizarse en todas las áreas del hospital
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Solución versátil que puede utilizarse en todas las áreas del hospital
Sweet-Ease Natural puede utilizarse en todas las áreas del hospital, incluida la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN), la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica (UCIP), la nursery de neonatología, la Sala de Emergencias o el consultorio del pediatra. Puede utilizarse un chupete WeeThumbie o Soothie para ayudar a administrar Sweet-Ease Natural y para ayudar a calmar y tranquilizar la angustia de bebés de hasta seis meses de vida.
Dos cómodos tamaños
Se presenta en dos cómodos tamaños que simplifican el uso
El vial de 2 mL libre de conservantes simplifica el flujo de trabajo al permitir la aplicación de la sacarosa directamente en la punta de la lengua o en la superficie bucal del bebé. El recipiente contenedor transparente, antiderrames de 51 ml (lleno hasta los 15 ml) permite embeber el chupete en la solución dentro del recipiente.
Se presenta en dos cómodos tamaños que simplifican el uso
El vial de 2 mL libre de conservantes simplifica el flujo de trabajo al permitir la aplicación de la sacarosa directamente en la punta de la lengua o en la superficie bucal del bebé. El recipiente contenedor transparente, antiderrames de 51 ml (lleno hasta los 15 ml) permite embeber el chupete en la solución dentro del recipiente.
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