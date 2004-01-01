Solución versátil que puede utilizarse en todas las áreas del hospital

Sweet-Ease Natural puede utilizarse en todas las áreas del hospital, incluida la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN), la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica (UCIP), la nursery de neonatología, la Sala de Emergencias o el consultorio del pediatra. Puede utilizarse un chupete WeeThumbie o Soothie para ayudar a administrar Sweet-Ease Natural y para ayudar a calmar y tranquilizar la angustia de bebés de hasta seis meses de vida.