Now you can review, analyze, diagnose2, and collaborate from virtually any workspace within the enterprise. With more than a dozen CT visualization applications available through the IntelliSpace Portal 7.0, you’re in control. Be it comprehensive cardiac analysis, or virtual colonoscopy, routine CTA or coronary plaque analysis, you choose where and when to read analyze and interpret images, who to collaborate with, and how to communicate your results.
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