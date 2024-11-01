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- MR Cardiac Viewing

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This application facilitates easy visual scoring in various examination contexts. The package enables comprehensive functional volumetric analysis for the ventricles, e.g. w/o papillary muscle corrections, segmentations for generation of global functional parameters such as wall motion, thickness and thickening. Furthermore, identification of spatial enhancement based on intensity signal changes is included while bookmark functionality ‘frames’ any view on the data that is relevant for saving or communicating to other physicians.

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Entendido

You are about to visit a Philips global content page

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