CVX-300

El único sistema de láser excimérico aprobado por la PMA y los catéteres desechables para el tratamiento de la coronariopatía y la arteriopatía periférica. La fotoablación es el uso de la luz para descomponer, vaporizar y eliminar la materia. El sistema de láser excimérico CVX-300 facilita la fotoablación a través de una variedad de catéteres láser de Philips para eliminar las placas arteriales vinculantes.

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