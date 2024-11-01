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ELCA

Catéter de aterectomía coronaria con láser

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Los catéteres de aterectomía coronaria con láser ELCA están diseñados para atravesar, preparar y tratar las lesiones coronarias más complejas. Este catéter de aterectomía no mecánica se puede insertar con cualquier cable de 0,014", puede deshacer y modificar placas de varias morfologías y está aprobado para la gama más amplia de indicaciones coronarias en aterectomía.

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Características
Preparación óptima del vaso
Preparación óptima del vaso

Preparación óptima del vaso

Se puede utilizar con cualquier cable coronario de 0,014" y con varios cables en su lugar.

Preparación óptima del vaso

Preparación óptima del vaso
Se puede utilizar con cualquier cable coronario de 0,014" y con varios cables en su lugar.

Preparación óptima del vaso

Se puede utilizar con cualquier cable coronario de 0,014" y con varios cables en su lugar.
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Preparación óptima del vaso
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Preparación óptima del vaso

Se puede utilizar con cualquier cable coronario de 0,014" y con varios cables en su lugar.
Regla de determinación del tamaño de las estructuras vasculares de dos tercios
Regla de determinación del tamaño de las estructuras vasculares de dos tercios

Regla de determinación del tamaño de las estructuras vasculares de dos tercios

Regla de determinación del tamaño de las estructuras vasculares de dos tercios para los resultados predecibles.

Regla de determinación del tamaño de las estructuras vasculares de dos tercios

Regla de determinación del tamaño de las estructuras vasculares de dos tercios
Regla de determinación del tamaño de las estructuras vasculares de dos tercios para los resultados predecibles.

Regla de determinación del tamaño de las estructuras vasculares de dos tercios

Regla de determinación del tamaño de las estructuras vasculares de dos tercios para los resultados predecibles.
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Regla de determinación del tamaño de las estructuras vasculares de dos tercios
Regla de determinación del tamaño de las estructuras vasculares de dos tercios

Regla de determinación del tamaño de las estructuras vasculares de dos tercios

Regla de determinación del tamaño de las estructuras vasculares de dos tercios para los resultados predecibles.
Versatilidad del tratamiento

Versatilidad del tratamiento

Configuración de la energía láser ajustable para satisfacer numerosas necesidades clínicas.

Versatilidad del tratamiento

Configuración de la energía láser ajustable para satisfacer numerosas necesidades clínicas.

Versatilidad del tratamiento

Configuración de la energía láser ajustable para satisfacer numerosas necesidades clínicas.
Función de desconexión automática

Función de desconexión automática

Función de desconexión automática para una seguridad avanzada del paciente.

Función de desconexión automática

Función de desconexión automática para una seguridad avanzada del paciente.

Función de desconexión automática

Función de desconexión automática para una seguridad avanzada del paciente.
Solución salina

Solución salina

La solución salina mejora los resultados de seguridad¹.

Solución salina

La solución salina mejora los resultados de seguridad¹.

Solución salina

La solución salina mejora los resultados de seguridad¹.
Avance lento

Avance lento

El avance lento aumenta la ganancia luminal².

Avance lento

El avance lento aumenta la ganancia luminal².

Avance lento

El avance lento aumenta la ganancia luminal².
  • Preparación óptima del vaso
  • Regla de determinación del tamaño de las estructuras vasculares de dos tercios
  • Versatilidad del tratamiento
  • Función de desconexión automática
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Preparación óptima del vaso
Preparación óptima del vaso

Preparación óptima del vaso

Se puede utilizar con cualquier cable coronario de 0,014" y con varios cables en su lugar.

Preparación óptima del vaso

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Se puede utilizar con cualquier cable coronario de 0,014" y con varios cables en su lugar.

Preparación óptima del vaso

Se puede utilizar con cualquier cable coronario de 0,014" y con varios cables en su lugar.
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Preparación óptima del vaso
Preparación óptima del vaso

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Se puede utilizar con cualquier cable coronario de 0,014" y con varios cables en su lugar.
Regla de determinación del tamaño de las estructuras vasculares de dos tercios
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Regla de determinación del tamaño de las estructuras vasculares de dos tercios

Regla de determinación del tamaño de las estructuras vasculares de dos tercios para los resultados predecibles.

Regla de determinación del tamaño de las estructuras vasculares de dos tercios

Regla de determinación del tamaño de las estructuras vasculares de dos tercios
Regla de determinación del tamaño de las estructuras vasculares de dos tercios para los resultados predecibles.

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Regla de determinación del tamaño de las estructuras vasculares de dos tercios para los resultados predecibles.
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Regla de determinación del tamaño de las estructuras vasculares de dos tercios
Regla de determinación del tamaño de las estructuras vasculares de dos tercios

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Versatilidad del tratamiento

Versatilidad del tratamiento

Configuración de la energía láser ajustable para satisfacer numerosas necesidades clínicas.

Versatilidad del tratamiento

Configuración de la energía láser ajustable para satisfacer numerosas necesidades clínicas.

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Configuración de la energía láser ajustable para satisfacer numerosas necesidades clínicas.
Función de desconexión automática

Función de desconexión automática

Función de desconexión automática para una seguridad avanzada del paciente.

Función de desconexión automática

Función de desconexión automática para una seguridad avanzada del paciente.

Función de desconexión automática

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Solución salina

Solución salina

La solución salina mejora los resultados de seguridad¹.

Solución salina

La solución salina mejora los resultados de seguridad¹.

Solución salina

La solución salina mejora los resultados de seguridad¹.
Avance lento

Avance lento

El avance lento aumenta la ganancia luminal².

Avance lento

El avance lento aumenta la ganancia luminal².

Avance lento

El avance lento aumenta la ganancia luminal².

Especificaciones

0,9 mm X-80
0,9 mm X-80
Número de modelo
  • 110-004
Compatibilidad del cable guía
  • 0,014"
Compatibilidad del catéter guía
  • 6 F
Diámetro mínimo del vaso
  • 2,0 mm
Diámetro exterior máximo de la punta
  • 0,038"
Diámetro exterior máximo del eje
  • 0,049"
Longitud útil
  • 130 cm
Fluencia
  • 30-80 mJ/mm²
Frecuencia de repetición
  • 25-80 Hz
Tiempo de encendido/apagado del láser
  • 10/5 s
1,4 mm
1,4 mm
Número de modelo
  • 114-009
Compatibilidad del cable guía
  • 0,014"
Compatibilidad del catéter guía
  • 6/7 F
Diámetro mínimo del vaso
  • 2,2 mm
Diámetro exterior máximo de la punta
  • 0,057"
Diámetro exterior máximo del eje
  • 0,062"
Longitud útil
  • 130 cm
Fluencia
  • 30-60 mJ/mm²
Frecuencia de repetición
  • 25-40 Hz
Tiempo de encendido/apagado del láser
  • 5/10 s
1,7 mm
1,7 mm
Número de modelo
  • 117-016
Compatibilidad del cable guía
  • 0,014"
Compatibilidad del catéter guía
  • 7 F
Diámetro mínimo del vaso
  • 2,5 mm
Diámetro exterior máximo de la punta
  • 0,069"
Diámetro exterior máximo del eje
  • 0,072"
Longitud útil
  • 130 cm
Fluencia
  • 30-60 mJ/mm²
Frecuencia de repetición
  • 25-40 Hz
Tiempo de encendido/apagado del láser
  • 5/10 s
2,0 mm
2,0 mm
Número de modelo
  • 120-009
Compatibilidad del cable guía
  • 0,014"
Compatibilidad del catéter guía
  • 8 F
Diámetro mínimo del vaso
  • 3 mm
Diámetro exterior máximo de la punta
  • 0,080"
Diámetro exterior máximo del eje
  • 0,084"
Longitud útil
  • 130 cm
Fluencia
  • 30-60 mJ/mm²
Frecuencia de repetición
  • 25-40 Hz
Tiempo de encendido/apagado del láser
  • 5/10 s
0,9 mm X-80
0,9 mm X-80
Número de modelo
  • 110-004
Compatibilidad del cable guía
  • 0,014"
1,4 mm
1,4 mm
Número de modelo
  • 114-009
Compatibilidad del cable guía
  • 0,014"
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0,9 mm X-80
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Número de modelo
  • 110-004
Compatibilidad del cable guía
  • 0,014"
Compatibilidad del catéter guía
  • 6 F
Diámetro mínimo del vaso
  • 2,0 mm
Diámetro exterior máximo de la punta
  • 0,038"
Diámetro exterior máximo del eje
  • 0,049"
Longitud útil
  • 130 cm
Fluencia
  • 30-80 mJ/mm²
Frecuencia de repetición
  • 25-80 Hz
Tiempo de encendido/apagado del láser
  • 10/5 s
1,4 mm
1,4 mm
Número de modelo
  • 114-009
Compatibilidad del cable guía
  • 0,014"
Compatibilidad del catéter guía
  • 6/7 F
Diámetro mínimo del vaso
  • 2,2 mm
Diámetro exterior máximo de la punta
  • 0,057"
Diámetro exterior máximo del eje
  • 0,062"
Longitud útil
  • 130 cm
Fluencia
  • 30-60 mJ/mm²
Frecuencia de repetición
  • 25-40 Hz
Tiempo de encendido/apagado del láser
  • 5/10 s
1,7 mm
1,7 mm
Número de modelo
  • 117-016
Compatibilidad del cable guía
  • 0,014"
Compatibilidad del catéter guía
  • 7 F
Diámetro mínimo del vaso
  • 2,5 mm
Diámetro exterior máximo de la punta
  • 0,069"
Diámetro exterior máximo del eje
  • 0,072"
Longitud útil
  • 130 cm
Fluencia
  • 30-60 mJ/mm²
Frecuencia de repetición
  • 25-40 Hz
Tiempo de encendido/apagado del láser
  • 5/10 s
2,0 mm
2,0 mm
Número de modelo
  • 120-009
Compatibilidad del cable guía
  • 0,014"
Compatibilidad del catéter guía
  • 8 F
Diámetro mínimo del vaso
  • 3 mm
Diámetro exterior máximo de la punta
  • 0,080"
Diámetro exterior máximo del eje
  • 0,084"
Longitud útil
  • 130 cm
Fluencia
  • 30-60 mJ/mm²
Frecuencia de repetición
  • 25-40 Hz
Tiempo de encendido/apagado del láser
  • 5/10 s
  • 1. Tcheng, J.E. et al. (1995). Development of a New Technique for Reducing Pressure Pulse Generation During 308-nm Excimer Laser Coronary Angioplasty. Catheterization and Cardiovascular Diagnosis. 34, 15-22.
  • 2. Topaz, On, et al, 2001. Optimal Spaced Excimer Laser Coronary Catheters Performance Analysis, Journal of Clinical Laser Medicine and Surgery, Vol 19, Issue 1, 9-14.
  • Información importante de seguridad de ELCA
  • Indicaciones: Los catéteres láser están diseñados para su uso como modalidad independiente o en conjunto con la angioplastia coronaria transluminal percutánea (ACTP) en pacientes que son candidatos aceptables para las intervenciones de injertos de revascularización coronaria (CABG). Las siguientes indicaciones de uso, contraindicaciones y advertencias se han establecido mediante ensayos clínicos multicéntricos. El sistema de láser excimérico CVX-300 de Philips y los modelos de catéteres láser de fibra múltiple son seguros y eficaces para las siguientes indicaciones: injertos de revascularización en vena safena ocluida, lesiones de orificios, lesiones extensas (de más de 20 mm de longitud), estenosis con calcificación moderada, oclusiones totales que pueden atravesarse con un cable guía, lesiones en las que haya sido imposible realizar una angioplastia con balón y reestenosis en stents de acero inoxidable 316L antes de la administración de braquiterapia intravascular. Estas lesiones deben atravesarse por un cable guía y deben estar compuestas de placa aterosclerótica o material calcificado. Las lesiones deben estar bien definidas por la angiografía.
  • Contraindicaciones: La lesión se encuentra en una arteria principal izquierda sin protección. Esta está más allá de las curvaturas agudas o se encuentra en una ubicación dentro de la anatomía coronaria que el catéter no puede atravesar. El cable guía no se puede pasar a través de la lesión. La lesión encuentra en una bifurcación. El paciente no es un candidato aceptable para las intervenciones de injertos de revascularización.
  • Posibles eventos adversos: El uso del sistema de láser excimérico CVX-300 de Philips puede contribuir a las siguientes complicaciones: disección de la pared arterial, perforación, recierre agudo, embolización, formación de aneurismas, espasmo, intervenciones de injertos de revascularización coronaria, trombos, infarto de miocardio, arritmias, defectos de repleción, muerte. No se conocen efectos adversos a largo plazo de ELCA en este momento.
  • Riesgos: El criterio de valoración principal definido en el ensayo aleatorizado de angioplastia con láser de los stents por reestenosis (LARS) fue la ausencia de complicaciones cardiacas graves mayores (MACE) a los 6 meses: muerte, infarto de miocardio e intervención de injertos de revascularización coronaria. Las complicaciones del procedimiento incluyen: cualquier disección, trombo agudo, confusión, ausencia de reflujo, arritmia, cierre agudo de los vasos, oclusión de la rama lateral, oclusión no objetivo, espasmo coronario, embolia coronaria, perforación coronaria, daño por láser/stent, daño por balón/stent y otras complicaciones graves.
  • Precaución: La ley federal de EE. UU. limita la venta de este dispositivo a, o por orden de, un médico.
  • La disponibilidad de productos está sujeta a autorización normativa. Póngase en contacto con el representante de ventas local para comprobar la disponibilidad en su país.
  • LifeSystems distribuye el láser ELCA en Australia y Nueva Zelanda.

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