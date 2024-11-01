La retirada segura y eficiente de los electrodos depende de las herramientas que le proporcionan versatilidad y control. La funda láser GlideLight ofrece la capacidad sin precedentes de personalizar la tasa de repetición del láser durante un procedimiento. A 80 Hz, la funda láser GlideLight requiere hasta un 55% menos de fuerza de avance¹ y avanza hasta un 62% más eficientemente por sitios de unión más difíciles que SLS II².
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No hay dos procedimientos de extracción de electrodos iguales. Cada sitio de unión es único, los diseños de los electrodos varían y la anatomía de cada paciente es diferente.
Eficiencia
Eficiencia
La detención de la progresión durante los procedimientos de extracción de electrodos puede prolongar el tiempo que tardan en completarse. La funda láser GlideLight permite una progresión más uniforme y constante.
Eficiencia
La detención de la progresión durante los procedimientos de extracción de electrodos puede prolongar el tiempo que tardan en completarse. La funda láser GlideLight permite una progresión más uniforme y constante.
Eficiencia
La detención de la progresión durante los procedimientos de extracción de electrodos puede prolongar el tiempo que tardan en completarse. La funda láser GlideLight permite una progresión más uniforme y constante.
La detención de la progresión durante los procedimientos de extracción de electrodos puede prolongar el tiempo que tardan en completarse. La funda láser GlideLight permite una progresión más uniforme y constante.
Control
Control
Utilizar un alto grado de fuerza mecánica cuando se retiran los electrodos puede comprometer la integridad de dichos electrodos³⁻⁶. La vaina láser GlideLight proporciona un control crítico cuando se avanza a través de sitios de unión⁷.
Control
Utilizar un alto grado de fuerza mecánica cuando se retiran los electrodos puede comprometer la integridad de dichos electrodos³⁻⁶. La vaina láser GlideLight proporciona un control crítico cuando se avanza a través de sitios de unión⁷.
Control
Utilizar un alto grado de fuerza mecánica cuando se retiran los electrodos puede comprometer la integridad de dichos electrodos³⁻⁶. La vaina láser GlideLight proporciona un control crítico cuando se avanza a través de sitios de unión⁷.
Utilizar un alto grado de fuerza mecánica cuando se retiran los electrodos puede comprometer la integridad de dichos electrodos³⁻⁶. La vaina láser GlideLight proporciona un control crítico cuando se avanza a través de sitios de unión⁷.
No hay dos procedimientos de extracción de electrodos iguales. Cada sitio de unión es único, los diseños de los electrodos varían y la anatomía de cada paciente es diferente.
Eficiencia
Eficiencia
La detención de la progresión durante los procedimientos de extracción de electrodos puede prolongar el tiempo que tardan en completarse. La funda láser GlideLight permite una progresión más uniforme y constante.
Eficiencia
La detención de la progresión durante los procedimientos de extracción de electrodos puede prolongar el tiempo que tardan en completarse. La funda láser GlideLight permite una progresión más uniforme y constante.
Eficiencia
La detención de la progresión durante los procedimientos de extracción de electrodos puede prolongar el tiempo que tardan en completarse. La funda láser GlideLight permite una progresión más uniforme y constante.
La detención de la progresión durante los procedimientos de extracción de electrodos puede prolongar el tiempo que tardan en completarse. La funda láser GlideLight permite una progresión más uniforme y constante.
Control
Control
Utilizar un alto grado de fuerza mecánica cuando se retiran los electrodos puede comprometer la integridad de dichos electrodos³⁻⁶. La vaina láser GlideLight proporciona un control crítico cuando se avanza a través de sitios de unión⁷.
Control
Utilizar un alto grado de fuerza mecánica cuando se retiran los electrodos puede comprometer la integridad de dichos electrodos³⁻⁶. La vaina láser GlideLight proporciona un control crítico cuando se avanza a través de sitios de unión⁷.
Control
Utilizar un alto grado de fuerza mecánica cuando se retiran los electrodos puede comprometer la integridad de dichos electrodos³⁻⁶. La vaina láser GlideLight proporciona un control crítico cuando se avanza a través de sitios de unión⁷.
Utilizar un alto grado de fuerza mecánica cuando se retiran los electrodos puede comprometer la integridad de dichos electrodos³⁻⁶. La vaina láser GlideLight proporciona un control crítico cuando se avanza a través de sitios de unión⁷.
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LifeSystems distribuye GlideLight en Australia y Nueva Zelanda.
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Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.