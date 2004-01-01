El sensor de SpO₂ para dedo M1191BL incorpora un cable largo de 3 m (118 ft) que facilita su uso en una gran variedad de configuraciones de camas y habitaciones. Está indicado para su uso en pacientes adultos con un peso superior a 50 kg (110 lb). El sensor M1191BL está fabricado sin látex, es duradero, cómodo, rentable y versátil, lo que resulta idóneo para la medición continua de la saturación de oxígeno.
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Los sensores M1191B y M1191BL se limpian y desinfectan con facilidad sumergiéndolos en una solución desinfectante o limpiándolos con un producto desinfectante.
Fácil de limpiar
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Fácil de limpiar
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Servicio técnico
Colaboración y compromiso
Ofrecemos un servicio técnico excepcional que abarca desde la selección de sensores hasta el proceso del pedido y la formación correspondiente. Consulte nuestro sitio web o contacte con su representante local para más información sobre las ventajas de trabajar con Philips.
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Admite una amplia variedad de pacientes
Robusto a la vez que cómodo
Su diseño exclusivo permite adaptarlo a cualquier tamaño de dedo mediante un ajuste perfecto. Además, el material de silicona suave evita la irritación cutánea.
Robusto a la vez que cómodo
Su diseño exclusivo permite adaptarlo a cualquier tamaño de dedo mediante un ajuste perfecto. Además, el material de silicona suave evita la irritación cutánea.
Robusto a la vez que cómodo
Su diseño exclusivo permite adaptarlo a cualquier tamaño de dedo mediante un ajuste perfecto. Además, el material de silicona suave evita la irritación cutánea.
Rentable y duradero
Larga duración
Al poder utilizarse muchas veces a lo largo de su vida útil, este sensor resulta rentable en los entornos multipaciente. Está diseñado y testado conforme a rigurosos procesos de control de Philips, por lo que es duradero y cuenta con una garantía integral. Consulte con su representante de ventas local para conocer los detalles de la garantía que corresponden a su zona.
Larga duración
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Larga duración
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Cómodo
Facilidad de uso
Para limpiar este sensor puede utilizar cualquiera de las soluciones desinfectantes disponibles en el mercado. Su diseño cómodo, sin piezas metálicas, se adapta a cualquier tamaño de dedo; asimismo, el material de silicona evita la irritación cutánea.
Facilidad de uso
Para limpiar este sensor puede utilizar cualquiera de las soluciones desinfectantes disponibles en el mercado. Su diseño cómodo, sin piezas metálicas, se adapta a cualquier tamaño de dedo; asimismo, el material de silicona evita la irritación cutánea.
Facilidad de uso
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Los sensores M1191B y M1191BL se limpian y desinfectan con facilidad sumergiéndolos en una solución desinfectante o limpiándolos con un producto desinfectante.
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Robusto a la vez que cómodo
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Robusto a la vez que cómodo
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