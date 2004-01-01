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Reusable adult SpO₂ glove sensor with long cable

Fungibles para pulsioximetría

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El sensor de SpO₂ para dedo M1191BL incorpora un cable largo de 3 m (118 ft) que facilita su uso en una gran variedad de configuraciones de camas y habitaciones. Está indicado para su uso en pacientes adultos con un peso superior a 50 kg (110 lb). El sensor M1191BL está fabricado sin látex, es duradero, cómodo, rentable y versátil, lo que resulta idóneo para la medición continua de la saturación de oxígeno.

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Características
Lavables y reutilizables

Fácil de limpiar

Los sensores M1191B y M1191BL se limpian y desinfectan con facilidad sumergiéndolos en una solución desinfectante o limpiándolos con un producto desinfectante.

Fácil de limpiar

Los sensores M1191B y M1191BL se limpian y desinfectan con facilidad sumergiéndolos en una solución desinfectante o limpiándolos con un producto desinfectante.

Fácil de limpiar

Los sensores M1191B y M1191BL se limpian y desinfectan con facilidad sumergiéndolos en una solución desinfectante o limpiándolos con un producto desinfectante.
Servicio técnico

Colaboración y compromiso

Ofrecemos un servicio técnico excepcional que abarca desde la selección de sensores hasta el proceso del pedido y la formación correspondiente. Consulte nuestro sitio web o contacte con su representante local para más información sobre las ventajas de trabajar con Philips.

Colaboración y compromiso

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Admite una amplia variedad de pacientes

Robusto a la vez que cómodo

Su diseño exclusivo permite adaptarlo a cualquier tamaño de dedo mediante un ajuste perfecto. Además, el material de silicona suave evita la irritación cutánea.

Robusto a la vez que cómodo

Su diseño exclusivo permite adaptarlo a cualquier tamaño de dedo mediante un ajuste perfecto. Además, el material de silicona suave evita la irritación cutánea.

Robusto a la vez que cómodo

Su diseño exclusivo permite adaptarlo a cualquier tamaño de dedo mediante un ajuste perfecto. Además, el material de silicona suave evita la irritación cutánea.
Rentable y duradero

Larga duración

Al poder utilizarse muchas veces a lo largo de su vida útil, este sensor resulta rentable en los entornos multipaciente. Está diseñado y testado conforme a rigurosos procesos de control de Philips, por lo que es duradero y cuenta con una garantía integral. Consulte con su representante de ventas local para conocer los detalles de la garantía que corresponden a su zona.

Larga duración

Al poder utilizarse muchas veces a lo largo de su vida útil, este sensor resulta rentable en los entornos multipaciente. Está diseñado y testado conforme a rigurosos procesos de control de Philips, por lo que es duradero y cuenta con una garantía integral. Consulte con su representante de ventas local para conocer los detalles de la garantía que corresponden a su zona.

Larga duración

Al poder utilizarse muchas veces a lo largo de su vida útil, este sensor resulta rentable en los entornos multipaciente. Está diseñado y testado conforme a rigurosos procesos de control de Philips, por lo que es duradero y cuenta con una garantía integral. Consulte con su representante de ventas local para conocer los detalles de la garantía que corresponden a su zona.
Cómodo

Facilidad de uso

Para limpiar este sensor puede utilizar cualquiera de las soluciones desinfectantes disponibles en el mercado. Su diseño cómodo, sin piezas metálicas, se adapta a cualquier tamaño de dedo; asimismo, el material de silicona evita la irritación cutánea.

Facilidad de uso

Para limpiar este sensor puede utilizar cualquiera de las soluciones desinfectantes disponibles en el mercado. Su diseño cómodo, sin piezas metálicas, se adapta a cualquier tamaño de dedo; asimismo, el material de silicona evita la irritación cutánea.

Facilidad de uso

Para limpiar este sensor puede utilizar cualquiera de las soluciones desinfectantes disponibles en el mercado. Su diseño cómodo, sin piezas metálicas, se adapta a cualquier tamaño de dedo; asimismo, el material de silicona evita la irritación cutánea.
  • Lavables y reutilizables
  • Servicio técnico
  • Admite una amplia variedad de pacientes
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Lavables y reutilizables

Fácil de limpiar

Los sensores M1191B y M1191BL se limpian y desinfectan con facilidad sumergiéndolos en una solución desinfectante o limpiándolos con un producto desinfectante.

Fácil de limpiar

Los sensores M1191B y M1191BL se limpian y desinfectan con facilidad sumergiéndolos en una solución desinfectante o limpiándolos con un producto desinfectante.

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Los sensores M1191B y M1191BL se limpian y desinfectan con facilidad sumergiéndolos en una solución desinfectante o limpiándolos con un producto desinfectante.
Servicio técnico

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Ofrecemos un servicio técnico excepcional que abarca desde la selección de sensores hasta el proceso del pedido y la formación correspondiente. Consulte nuestro sitio web o contacte con su representante local para más información sobre las ventajas de trabajar con Philips.

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Admite una amplia variedad de pacientes

Robusto a la vez que cómodo

Su diseño exclusivo permite adaptarlo a cualquier tamaño de dedo mediante un ajuste perfecto. Además, el material de silicona suave evita la irritación cutánea.

Robusto a la vez que cómodo

Su diseño exclusivo permite adaptarlo a cualquier tamaño de dedo mediante un ajuste perfecto. Además, el material de silicona suave evita la irritación cutánea.

Robusto a la vez que cómodo

Su diseño exclusivo permite adaptarlo a cualquier tamaño de dedo mediante un ajuste perfecto. Además, el material de silicona suave evita la irritación cutánea.
Rentable y duradero

Larga duración

Al poder utilizarse muchas veces a lo largo de su vida útil, este sensor resulta rentable en los entornos multipaciente. Está diseñado y testado conforme a rigurosos procesos de control de Philips, por lo que es duradero y cuenta con una garantía integral. Consulte con su representante de ventas local para conocer los detalles de la garantía que corresponden a su zona.

Larga duración

Al poder utilizarse muchas veces a lo largo de su vida útil, este sensor resulta rentable en los entornos multipaciente. Está diseñado y testado conforme a rigurosos procesos de control de Philips, por lo que es duradero y cuenta con una garantía integral. Consulte con su representante de ventas local para conocer los detalles de la garantía que corresponden a su zona.

Larga duración

Al poder utilizarse muchas veces a lo largo de su vida útil, este sensor resulta rentable en los entornos multipaciente. Está diseñado y testado conforme a rigurosos procesos de control de Philips, por lo que es duradero y cuenta con una garantía integral. Consulte con su representante de ventas local para conocer los detalles de la garantía que corresponden a su zona.
Cómodo

Facilidad de uso

Para limpiar este sensor puede utilizar cualquiera de las soluciones desinfectantes disponibles en el mercado. Su diseño cómodo, sin piezas metálicas, se adapta a cualquier tamaño de dedo; asimismo, el material de silicona evita la irritación cutánea.

Facilidad de uso

Para limpiar este sensor puede utilizar cualquiera de las soluciones desinfectantes disponibles en el mercado. Su diseño cómodo, sin piezas metálicas, se adapta a cualquier tamaño de dedo; asimismo, el material de silicona evita la irritación cutánea.

Facilidad de uso

Para limpiar este sensor puede utilizar cualquiera de las soluciones desinfectantes disponibles en el mercado. Su diseño cómodo, sin piezas metálicas, se adapta a cualquier tamaño de dedo; asimismo, el material de silicona evita la irritación cutánea.

Especificaciones

Sensor de SpO₂
Sensor de SpO₂
Tipo de paciente
  • Adulto
Área de aplicación
  • Dedo
Compatibilidad del cable adaptador
  • N/D
Peso recomendado del paciente
  • >50 kg (>110 lb)
Longitud del cable
  • 3,0 m (9,8 ft)
Detalles del producto
Detalles del producto
Uso con equipos Philips
  • 862108, 862231, 862439, 862474, 862478, 863063, 863064, 863065, 863066, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, 863276, 863278, M1020B, M2600A, M2703A, M2705A, M3000A, M3001A, M3002A, M3535A, M3536A, M3536J, M4735A, M4739A, M8102A, M8105A, M8105AT, M8105AS
Uso con equipos de terceros
  • No
Categoría de producto
  • SpO2
Tipo de producto
  • Sensor
Con certificación CE
Para un solo paciente O para varios pacientes
  • Multipaciente
Peso del paquete
  • 0,250 kg
Unidad de embalaje
  • 1 sensor
Fabricado sin látex de caucho natural
Duración mínima de conservación
  • Ninguno
Estéril o no estéril
  • No estéril
Sensor de SpO₂
Sensor de SpO₂
Tipo de paciente
  • Adulto
Área de aplicación
  • Dedo
Detalles del producto
Detalles del producto
Uso con equipos Philips
  • 862108, 862231, 862439, 862474, 862478, 863063, 863064, 863065, 863066, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, 863276, 863278, M1020B, M2600A, M2703A, M2705A, M3000A, M3001A, M3002A, M3535A, M3536A, M3536J, M4735A, M4739A, M8102A, M8105A, M8105AT, M8105AS
Uso con equipos de terceros
  • No
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Sensor de SpO₂
Sensor de SpO₂
Tipo de paciente
  • Adulto
Área de aplicación
  • Dedo
Compatibilidad del cable adaptador
  • N/D
Peso recomendado del paciente
  • >50 kg (>110 lb)
Longitud del cable
  • 3,0 m (9,8 ft)
Detalles del producto
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Uso con equipos Philips
  • 862108, 862231, 862439, 862474, 862478, 863063, 863064, 863065, 863066, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, 863276, 863278, M1020B, M2600A, M2703A, M2705A, M3000A, M3001A, M3002A, M3535A, M3536A, M3536J, M4735A, M4739A, M8102A, M8105A, M8105AT, M8105AS
Uso con equipos de terceros
  • No
Categoría de producto
  • SpO2
Tipo de producto
  • Sensor
Con certificación CE
Para un solo paciente O para varios pacientes
  • Multipaciente
Peso del paquete
  • 0,250 kg
Unidad de embalaje
  • 1 sensor
Fabricado sin látex de caucho natural
Duración mínima de conservación
  • Ninguno
Estéril o no estéril
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