Reusable adult SpO₂ glove sensor with long cable Fungibles para pulsioximetría

El sensor de SpO₂ para dedo M1191BL incorpora un cable largo de 3 m (118 ft) que facilita su uso en una gran variedad de configuraciones de camas y habitaciones. Está indicado para su uso en pacientes adultos con un peso superior a 50 kg (110 lb). El sensor M1191BL está fabricado sin látex, es duradero, cómodo, rentable y versátil, lo que resulta idóneo para la medición continua de la saturación de oxígeno.