Buscar términos

ECG Trunk Cable, 6-lead, bedside M1667A

Cable de paciente

Buscar productos similares

Cable de paciente de ECG IntelliVue de 6 latiguillos, reutilizable, con conector de 12 pines, incluye rótulos AAMI e IEC, longitud: 2,7 m (89 ft)

Contáctenos

Especificaciones

Cable de paciente de ECG
Cable de paciente de ECG
Longitud del cable
  • 2,7 m (8,9 ft)
Número de latiguillos
  • 6
Apantallado
Número de pines
  • 12 pines
Codificación por colores
  • AAMI/IEC
Detalles del producto
Detalles del producto
Uso con equipos Philips
  • M3000A, M3001A/C12, M3001A/C18, M3002A/C12, M8102A/C12, M8105A/C12
Categoría de producto
  • ECG
Uso con equipos de terceros
  • No
Tipo de producto
  • Cable de paciente
Para un solo paciente O para varios pacientes
  • Multipaciente
Con certificación CE
Peso del paquete
  • 0,300 kg
Unidad de embalaje
  • 1 paquete = 1 cable
Fabricado sin látex de caucho natural
Duración mínima de conservación
  • Ninguno
Estéril o no estéril
  • No estéril
Uso con otros fungibles
  • M1680A; M1682A; M1684A; M1681A; M1683A; M1685A
Cable de paciente de ECG
Cable de paciente de ECG
Longitud del cable
  • 2,7 m (8,9 ft)
Número de latiguillos
  • 6
Detalles del producto
Detalles del producto
Uso con equipos Philips
  • M3000A, M3001A/C12, M3001A/C18, M3002A/C12, M8102A/C12, M8105A/C12
Categoría de producto
  • ECG
Ver todas las especificaciones
Cable de paciente de ECG
Cable de paciente de ECG
Longitud del cable
  • 2,7 m (8,9 ft)
Número de latiguillos
  • 6
Apantallado
Número de pines
  • 12 pines
Codificación por colores
  • AAMI/IEC
Detalles del producto
Detalles del producto
Uso con equipos Philips
  • M3000A, M3001A/C12, M3001A/C18, M3002A/C12, M8102A/C12, M8105A/C12
Categoría de producto
  • ECG
Uso con equipos de terceros
  • No
Tipo de producto
  • Cable de paciente
Para un solo paciente O para varios pacientes
  • Multipaciente
Con certificación CE
Peso del paquete
  • 0,300 kg
Unidad de embalaje
  • 1 paquete = 1 cable
Fabricado sin látex de caucho natural
Duración mínima de conservación
  • Ninguno
Estéril o no estéril
  • No estéril
Uso con otros fungibles
  • M1680A; M1682A; M1684A; M1681A; M1683A; M1685A
  • Este producto puede no estar disponible en todos los países. Contacte con Philips para comprobar la disponibilidad de todos los productos.

Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.

Entendido

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.

Entendido

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Todos los derechos reservados.

Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.

¿Es usted profesional sanitario?
No olvide seleccionar la casilla

La información de esta página web está dirigida exclusivamente a profesionales sanitarios. Al hacer clic en "Aceptar", declara que es profesional sanitario.

Haga clic en "Cancelar" para ser redirigido a la página web de Philips.

Aceptar Cancelar