Con conector de entrada de ECG de 12 pines para conectar un set de 3 latiguillos para telemetría a un monitor IntelliVue. El cable de paciente se puede utilizar con cualquier sistema de codificación por colores. 1 cable por bolsa. Longitud del cable: 2,7 m (9 ft). Sustituye a los cables de paciente anteriores: M1500A, M1510A, M1540C, M1550C, M1560C, M1570C. Para uso con los sets de latiguillos nuevos: M1671A, M1672A, M1673A, M1674A, M1675A, M1678A, M1622A, M1624A, M1678A, M1626A. Incluye rótulos AAMI/IEC.
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|Longitud del cable
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|Número de latiguillos
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|Apantallado
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|Número de pines
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|Codificación por colores
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|Uso con equipos de terceros
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|Categoría de producto
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|Uso con equipos Philips
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|Tipo de producto
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|Para un solo paciente O para varios pacientes
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|Con certificación CE
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|Peso del paquete
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|Unidad de embalaje
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|Fabricado sin látex de caucho natural
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|Duración mínima de conservación
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|Estéril o no estéril
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|Uso con otros fungibles
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|Longitud del cable
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|Número de latiguillos
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|Uso con equipos de terceros
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|Categoría de producto
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|Longitud del cable
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|Número de latiguillos
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|Apantallado
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|Número de pines
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|Codificación por colores
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|Uso con equipos de terceros
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|Categoría de producto
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|Uso con equipos Philips
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|Tipo de producto
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|Para un solo paciente O para varios pacientes
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|Con certificación CE
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