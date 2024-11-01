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3-lead ECG AAMI/IEC 2,7 m

Cable de paciente

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Con conector de entrada de ECG de 12 pines para conectar un set de 3 latiguillos para telemetría a un monitor IntelliVue. El cable de paciente se puede utilizar con cualquier sistema de codificación por colores. 1 cable por bolsa. Longitud del cable: 2,7 m (9 ft). Sustituye a los cables de paciente anteriores: M1500A, M1510A, M1540C, M1550C, M1560C, M1570C. Para uso con los sets de latiguillos nuevos: M1671A, M1672A, M1673A, M1674A, M1675A, M1678A, M1622A, M1624A, M1678A, M1626A. Incluye rótulos AAMI/IEC.

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Especificaciones

Cable de paciente de ECG
Cable de paciente de ECG
Longitud del cable
  • 2,7 m (8,9 ft)
Número de latiguillos
  • 3
Apantallado
Número de pines
  • 12 pines
Codificación por colores
  • AAMI/IEC
Detalles del producto
Detalles del producto
Uso con equipos de terceros
  • No
Categoría de producto
  • ECG
Uso con equipos Philips
  • M1001A, M1001B, M1002B, M3000A, M3001A, M3002A, M8105A, M8102A, M4735A, M3535A, M3536A, M3536M, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077, M4735A
Tipo de producto
  • Cable de paciente
Para un solo paciente O para varios pacientes
  • Uso multipaciente
Con certificación CE
Peso del paquete
  • 0,200 kg
Unidad de embalaje
  • 1 paquete = 1 cable
Fabricado sin látex de caucho natural
Duración mínima de conservación
  • Ninguno
Estéril o no estéril
  • No estéril
Uso con otros fungibles
  • M1671A; M1672A; M1673A; M1674A; M1675A; M1678A; M1622A; M1624A; M1678A; M1626A
Cable de paciente de ECG
Cable de paciente de ECG
Longitud del cable
  • 2,7 m (8,9 ft)
Número de latiguillos
  • 3
Detalles del producto
Detalles del producto
Uso con equipos de terceros
  • No
Categoría de producto
  • ECG
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Cable de paciente de ECG
Cable de paciente de ECG
Longitud del cable
  • 2,7 m (8,9 ft)
Número de latiguillos
  • 3
Apantallado
Número de pines
  • 12 pines
Codificación por colores
  • AAMI/IEC
Detalles del producto
Detalles del producto
Uso con equipos de terceros
  • No
Categoría de producto
  • ECG
Uso con equipos Philips
  • M1001A, M1001B, M1002B, M3000A, M3001A, M3002A, M8105A, M8102A, M4735A, M3535A, M3536A, M3536M, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077, M4735A
Tipo de producto
  • Cable de paciente
Para un solo paciente O para varios pacientes
  • Uso multipaciente
Con certificación CE
Peso del paquete
  • 0,200 kg
Unidad de embalaje
  • 1 paquete = 1 cable
Fabricado sin látex de caucho natural
Duración mínima de conservación
  • Ninguno
Estéril o no estéril
  • No estéril
Uso con otros fungibles
  • M1671A; M1672A; M1673A; M1674A; M1675A; M1678A; M1622A; M1624A; M1678A; M1626A
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