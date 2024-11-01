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ECG Lead Set, 6-lead, Grabber, AAMI M1680A

Set de latiguillos

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Set de 6 latiguillos de ECG, reutilizable. Longitud: 1,6 m (5,3 ft) para extremidades y 1 m (3,3 ft) para precordiales

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Especificaciones

Set de latiguillos de ECG
Set de latiguillos de ECG
Tipo de paciente
  • Adulto, pediátrico
Área de aplicación
  • Extremidad
Longitud del set de latiguillos
  • 1,6 m (5,3 ft)
Número de latiguillos
  • 6
Apantallado
Método de fijación al electrodo
  • Pinza
Codificación por colores
  • AAMI
Longitud
  • 1 m (3,3 ft) precordial
Detalles del producto
Detalles del producto
Uso con equipos Philips
  • M3000A, M3001AC12, M3001A/C18, M3002A/C12, M8102A/C12, M8105A/C12, M1001B, M1002B
Categoría de producto
  • ECG
Uso con equipos de terceros
  • No
Tipo de producto
  • Set de latiguillos
Para un solo paciente O para varios pacientes
  • Multipaciente
Con certificación CE
Peso del paquete
  • 0,120 kg
Fabricado sin látex de caucho natural
Unidad de embalaje
  • 1 set de latiguillos
Estéril o no estéril
  • No estéril
Duración mínima de conservación
  • Ninguno
Uso con otros fungibles
  • M1665A, M1532A
Set de latiguillos de ECG
Set de latiguillos de ECG
Tipo de paciente
  • Adulto, pediátrico
Área de aplicación
  • Extremidad
Detalles del producto
Detalles del producto
Uso con equipos Philips
  • M3000A, M3001AC12, M3001A/C18, M3002A/C12, M8102A/C12, M8105A/C12, M1001B, M1002B
Categoría de producto
  • ECG
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Set de latiguillos de ECG
Set de latiguillos de ECG
Tipo de paciente
  • Adulto, pediátrico
Área de aplicación
  • Extremidad
Longitud del set de latiguillos
  • 1,6 m (5,3 ft)
Número de latiguillos
  • 6
Apantallado
Método de fijación al electrodo
  • Pinza
Codificación por colores
  • AAMI
Longitud
  • 1 m (3,3 ft) precordial
Detalles del producto
Detalles del producto
Uso con equipos Philips
  • M3000A, M3001AC12, M3001A/C18, M3002A/C12, M8102A/C12, M8105A/C12, M1001B, M1002B
Categoría de producto
  • ECG
Uso con equipos de terceros
  • No
Tipo de producto
  • Set de latiguillos
Para un solo paciente O para varios pacientes
  • Multipaciente
Con certificación CE
Peso del paquete
  • 0,120 kg
Fabricado sin látex de caucho natural
Unidad de embalaje
  • 1 set de latiguillos
Estéril o no estéril
  • No estéril
Duración mínima de conservación
  • Ninguno
Uso con otros fungibles
  • M1665A, M1532A
  • Este producto puede no estar disponible en todos los países. Contacte con Philips para comprobar la disponibilidad de todos los productos.

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Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.

Entendido

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Todos los derechos reservados.

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