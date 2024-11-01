Set de 6 latiguillos de ECG, reutilizable. Longitud: 1,6 m (5,3 ft) para extremidades y 1 m (3,3 ft) para precordiales
Estamos encantados de estar en contacto con usted
Díganos en qué le podemos ayudar.
|Tipo de paciente
|
|Área de aplicación
|
|Longitud del set de latiguillos
|
|Número de latiguillos
|
|Apantallado
|
|Método de fijación al electrodo
|
|Codificación por colores
|
|Longitud
|
|Uso con equipos Philips
|
|Categoría de producto
|
|Uso con equipos de terceros
|
|Tipo de producto
|
|Para un solo paciente O para varios pacientes
|
|Con certificación CE
|
|Peso del paquete
|
|Fabricado sin látex de caucho natural
|
|Unidad de embalaje
|
|Estéril o no estéril
|
|Duración mínima de conservación
|
|Uso con otros fungibles
|
|Tipo de paciente
|
|Área de aplicación
|
|Uso con equipos Philips
|
|Categoría de producto
|
|Tipo de paciente
|
|Área de aplicación
|
|Longitud del set de latiguillos
|
|Número de latiguillos
|
|Apantallado
|
|Método de fijación al electrodo
|
|Codificación por colores
|
|Longitud
|
|Uso con equipos Philips
|
|Categoría de producto
|
|Uso con equipos de terceros
|
|Tipo de producto
|
|Para un solo paciente O para varios pacientes
|
|Con certificación CE
|
|Peso del paquete
|
|Fabricado sin látex de caucho natural
|
|Unidad de embalaje
|
|Estéril o no estéril
|
|Duración mínima de conservación
|
|Uso con otros fungibles
|
Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.
La información de esta página web está dirigida exclusivamente a profesionales sanitarios. Al hacer clic en "Aceptar", declara que es profesional sanitario.
Haga clic en "Cancelar" para ser redirigido a la página web de Philips.