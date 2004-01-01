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El cable de extensión Philips M1941A es un conector de entrada de 8 pines a 8 pines que mide 2,0 m (6,56 ft) y es compatible con una amplia variedad de productos Philips. Está fabricado sin látex de caucho natural.

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Características
Diseñado para mayor durabilidad

Duradero y testado

Un cable defectuoso afectará a la exactitud de la medición. Antes de comercializar el cable adaptador Philips M1141A, se ha testado para garantizar su resistencia a los tirones y torsiones propios del uso habitual.

Duradero y testado

Un cable defectuoso afectará a la exactitud de la medición. Antes de comercializar el cable adaptador Philips M1141A, se ha testado para garantizar su resistencia a los tirones y torsiones propios del uso habitual.

Duradero y testado

Un cable defectuoso afectará a la exactitud de la medición. Antes de comercializar el cable adaptador Philips M1141A, se ha testado para garantizar su resistencia a los tirones y torsiones propios del uso habitual.
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Diseñado para mayor durabilidad

Duradero y testado

Un cable defectuoso afectará a la exactitud de la medición. Antes de comercializar el cable adaptador Philips M1141A, se ha testado para garantizar su resistencia a los tirones y torsiones propios del uso habitual.

Duradero y testado

Un cable defectuoso afectará a la exactitud de la medición. Antes de comercializar el cable adaptador Philips M1141A, se ha testado para garantizar su resistencia a los tirones y torsiones propios del uso habitual.

Duradero y testado

Un cable defectuoso afectará a la exactitud de la medición. Antes de comercializar el cable adaptador Philips M1141A, se ha testado para garantizar su resistencia a los tirones y torsiones propios del uso habitual.

Especificaciones

Cable adaptador de SpO2
Cable adaptador de SpO2
Longitud del cable
  • 2,0 m (6,6 ft)
Número de pines
  • 8 pines
Compatibilidad del sensor
  • Philips
Detalles del producto
Detalles del producto
Uso con equipos Philips
  • 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, 863276, 863278, M1020B, M2703A, M2705A, M3000A, M3001A, M3002A, M3535A, M3536A, M3536M, M4735A, M8102A, M8105A, M8105AT, M8105AS
Categoría de producto
  • SpO2
Uso con equipos de terceros
  • No
Tipo de producto
  • Cable adaptador
Con certificación CE
Para un solo paciente O para varios pacientes
  • Uso multipaciente
Peso del paquete
  • 0,236 kg
Fabricado sin látex de caucho natural
Unidad de embalaje
  • 1 cable
Estéril o no estéril
  • No estéril
Duración mínima de conservación
  • Ninguno
Uso con otros fungibles
  • M1191B; M1192A; M1193A; M1194A; M1195A; M1196A; M1196S
Cable adaptador de SpO2
Cable adaptador de SpO2
Longitud del cable
  • 2,0 m (6,6 ft)
Número de pines
  • 8 pines
Detalles del producto
Detalles del producto
Uso con equipos Philips
  • 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, 863276, 863278, M1020B, M2703A, M2705A, M3000A, M3001A, M3002A, M3535A, M3536A, M3536M, M4735A, M8102A, M8105A, M8105AT, M8105AS
Categoría de producto
  • SpO2
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Cable adaptador de SpO2
Cable adaptador de SpO2
Longitud del cable
  • 2,0 m (6,6 ft)
Número de pines
  • 8 pines
Compatibilidad del sensor
  • Philips
Detalles del producto
Detalles del producto
Uso con equipos Philips
  • 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, 863276, 863278, M1020B, M2703A, M2705A, M3000A, M3001A, M3002A, M3535A, M3536A, M3536M, M4735A, M8102A, M8105A, M8105AT, M8105AS
Categoría de producto
  • SpO2
Uso con equipos de terceros
  • No
Tipo de producto
  • Cable adaptador
Con certificación CE
Para un solo paciente O para varios pacientes
  • Uso multipaciente
Peso del paquete
  • 0,236 kg
Fabricado sin látex de caucho natural
Unidad de embalaje
  • 1 cable
Estéril o no estéril
  • No estéril
Duración mínima de conservación
  • Ninguno
Uso con otros fungibles
  • M1191B; M1192A; M1193A; M1194A; M1195A; M1196A; M1196S
  • Este producto puede no estar disponible en todos los países. Contacte con Philips para comprobar la disponibilidad de todos los productos.

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