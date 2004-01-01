El cable de extensión Philips M1941A es un conector de entrada de 8 pines a 8 pines que mide 2,0 m (6,56 ft) y es compatible con una amplia variedad de productos Philips. Está fabricado sin látex de caucho natural.
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Un cable defectuoso afectará a la exactitud de la medición. Antes de comercializar el cable adaptador Philips M1141A, se ha testado para garantizar su resistencia a los tirones y torsiones propios del uso habitual.
Duradero y testado
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