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Thermal paper for PageWriter

Plegado en Z

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Papel térmico plegado en Z, 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 in), con encabezado de 6,7 cm (2,6 in), y cuadrícula en rojo claro

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Especificaciones

Plegado de papel en Z
Plegado de papel en Z
Dimensiones del papel
  • 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 in)
Detalles del producto
Detalles del producto
Empaquetado
  • Un paquete = 200 hojas, 1 caja = 6 paquetes (1200 hojas en total)
Uso con equipos Philips
  • 860306, 860310, 860315, 860332, 860343, 860437, 860439, 860441
Sin látex de caucho natural
Estéril o no estéril
  • No estéril
Sin BPA
  • Sí, sin BPA ni BPS
Detalles del producto
Detalles del producto
Uso con equipos Philips
  • M1700A, M1701A, M1702A, M1770A, M1771A, M1772A, 860284, 860315, 860310
Uso con equipos de terceros
  • No
Categoría de producto
  • Papel
Tipo de producto
  • Plegado en Z
Con certificación CE
Para un solo paciente O para varios pacientes
  • Desechable
Fabricado sin látex de caucho natural
Duración mínima de conservación
  • Ninguno
Estéril o no estéril
  • No estéril
Uso con otros fungibles
  • N/D
Plegado de papel en Z
Plegado de papel en Z
Dimensiones del papel
  • 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 in)
Detalles del producto
Detalles del producto
Empaquetado
  • Un paquete = 200 hojas, 1 caja = 6 paquetes (1200 hojas en total)
Uso con equipos Philips
  • 860306, 860310, 860315, 860332, 860343, 860437, 860439, 860441
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Plegado de papel en Z
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Dimensiones del papel
  • 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 in)
Detalles del producto
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Empaquetado
  • Un paquete = 200 hojas, 1 caja = 6 paquetes (1200 hojas en total)
Uso con equipos Philips
  • 860306, 860310, 860315, 860332, 860343, 860437, 860439, 860441
Sin látex de caucho natural
Estéril o no estéril
  • No estéril
Sin BPA
  • Sí, sin BPA ni BPS
Detalles del producto
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Uso con equipos Philips
  • M1700A, M1701A, M1702A, M1770A, M1771A, M1772A, 860284, 860315, 860310
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  • No
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