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FlexVision

Pantalla de visualización flexible

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FlexVision es un concepto de visualización avanzada que le aporta flexibilidad y control sobre el entorno de visualización desde la mesa de paciente. La gran pantalla LCD de alta definición está disponible en 55'', 58'' y 65'', dependiendo de la configuración del sistema, y admite una gran variedad de diseños de imagen para cada procedimiento.

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Características
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El monitor FlexVision es una pantalla LCD a color adaptable. Puede ver imágenes procedentes de 8 fuentes de vídeo (sistemas Philips y de otros fabricantes) de forma simultánea y con el tamaño que desee. Las imágenes se disponen en la pantalla de acuerdo con sus preferencias personales y las del procedimiento. Se admiten hasta 20 fuentes de vídeo.

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FlexVision Pro le ofrece un control total desde la mesa del paciente mediante el ratón de manera fluida.
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FlexVision Pro le ofrece un control total desde la mesa del paciente mediante el ratón de manera fluida.

Con FlexVision Pro, puede controlar de forma intuitiva todas las aplicaciones disponibles en la mesa mediante el ratón de manera fluida a fin de optimizar su flujo de trabajo. Esto puede aumentar la eficiencia y reducir la necesidad de dejar el campo estéril durante los casos. Puede ver y controlar las aplicaciones conectadas desde la mesa del paciente para ahorrar tiempo y evitar desplazamientos innecesarios, crear un número ilimitado de diseños de pantalla y redimensionar o capturar imágenes en tiempo real con un solo clic mientras realiza mediciones en la mesa

FlexVision Pro le ofrece un control total desde la mesa del paciente mediante el ratón de manera fluida.

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Con FlexVision Pro, puede controlar de forma intuitiva todas las aplicaciones disponibles en la mesa mediante el ratón de manera fluida a fin de optimizar su flujo de trabajo. Esto puede aumentar la eficiencia y reducir la necesidad de dejar el campo estéril durante los casos. Puede ver y controlar las aplicaciones conectadas desde la mesa del paciente para ahorrar tiempo y evitar desplazamientos innecesarios, crear un número ilimitado de diseños de pantalla y redimensionar o capturar imágenes en tiempo real con un solo clic mientras realiza mediciones en la mesa

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Confort y control
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Puede acceder a la información más relevante, ubicar la pantalla en la posición idónea en el momento exacto en que lo necesite y con el tamaño adecuado de imagen, solamente con un toque en el módulo de pantalla táctil. Todas las imágenes críticas se sitúan en una posición predominante justo después de que solicite el acceso a ellas, lo que facilita su visualización.

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Personalice los formatos de visualización
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Dispone de 24 opciones de formato de pantalla preestablecidas para diferentes intervenciones. También puede crear su propio formato para cada intervención, de modo que se adapte a sus preferencias personales. Seleccione las fuentes, la posición y el tamaño, y acceda al formato con uno solo clic.

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FlexVision Pro le ofrece un control total desde la mesa del paciente mediante el ratón de manera fluida.
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