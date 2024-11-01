Buscar términos
FlexVision es un concepto de visualización avanzada que le aporta flexibilidad y control sobre el entorno de visualización desde la mesa de paciente. La gran pantalla LCD de alta definición está disponible en 55'', 58'' y 65'', dependiendo de la configuración del sistema, y admite una gran variedad de diseños de imagen para cada procedimiento.
Llamar: +34 91 566 95 25
Philips España
+34 91 566 95 25
Solicitar contacto
Estamos encantados de estar en contacto con usted
Díganos en qué le podemos ayudar.
Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.Entendido
Llamar: 900 180 612
Philips España
900 180 612
Todo lo que necesita de un vistazo
Todo lo que necesita de un vistazo
Todo lo que necesita de un vistazo
Todo lo que necesita de un vistazo
FlexVision Pro le ofrece un control total desde la mesa del paciente mediante el ratón de manera fluida.
FlexVision Pro le ofrece un control total desde la mesa del paciente mediante el ratón de manera fluida.
FlexVision Pro le ofrece un control total desde la mesa del paciente mediante el ratón de manera fluida.
FlexVision Pro le ofrece un control total desde la mesa del paciente mediante el ratón de manera fluida.
Confort y control
Confort y control
Confort y control
Confort y control
Personalice los formatos de visualización
Personalice los formatos de visualización
Personalice los formatos de visualización
Personalice los formatos de visualización
Todo lo que necesita de un vistazo
Todo lo que necesita de un vistazo
Todo lo que necesita de un vistazo
Todo lo que necesita de un vistazo
FlexVision Pro le ofrece un control total desde la mesa del paciente mediante el ratón de manera fluida.
FlexVision Pro le ofrece un control total desde la mesa del paciente mediante el ratón de manera fluida.
FlexVision Pro le ofrece un control total desde la mesa del paciente mediante el ratón de manera fluida.
FlexVision Pro le ofrece un control total desde la mesa del paciente mediante el ratón de manera fluida.
Confort y control
Confort y control
Confort y control
Confort y control
Personalice los formatos de visualización
Personalice los formatos de visualización
Personalice los formatos de visualización
Personalice los formatos de visualización
Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.Entendido
Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.Entendido
Seleccionar paísEspaña (Español)
Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.
La información de esta página web está dirigida exclusivamente a profesionales sanitarios. Al hacer clic en "Aceptar", declara que es profesional sanitario.
Haga clic en "Cancelar" para ser redirigido a la página web de Philips.