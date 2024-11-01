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Live 3D TEE

Imagen de ultrasonido 3D

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Con TEE 3D en vivo, los cardiologos, cirujanos cardiacos, anestesistas, cardiologos intervencionistas y ecocardiografos pueden visualizar la estructura y función cardiaca en tiempo real. Es rápido, reproducible y cuantificable.

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Características
Estructura y función || Key insights for cardiologists

Estructura y función

Capacidad de visualizar estructura y función cardiaca en acción, incluso en pacientes difíciles.

Estructura y función

Capacidad de visualizar estructura y función cardiaca en acción, incluso en pacientes difíciles.

Estructura y función

Capacidad de visualizar estructura y función cardiaca en acción, incluso en pacientes difíciles.
Visualización || Benefits interventional cardio

Visualización

Visualización para implantación del dispositivo

Visualización

Visualización para implantación del dispositivo

Visualización

Visualización para implantación del dispositivo
Visualice la válvula completa || Advantages for surgeons and an

Visualice la válvula completa

Capacidad de visualizar la válvula completa desde varias perspectivas mientras el corazón late.

Visualice la válvula completa

Capacidad de visualizar la válvula completa desde varias perspectivas mientras el corazón late.

Visualice la válvula completa

Capacidad de visualizar la válvula completa desde varias perspectivas mientras el corazón late.
Liderazgo Live 3D TEE || Leaders in Live 3D TEE trainin

Liderazgo Live 3D TEE

Philips xMATRIX Live 3D TEE fue lanzado en 2007, y desde entonces, Live 3D TEE ha sido clínicamente probado en más de un millón de exámenes y procedimientos.

Liderazgo Live 3D TEE

Philips xMATRIX Live 3D TEE fue lanzado en 2007, y desde entonces, Live 3D TEE ha sido clínicamente probado en más de un millón de exámenes y procedimientos.

Liderazgo Live 3D TEE

Philips xMATRIX Live 3D TEE fue lanzado en 2007, y desde entonces, Live 3D TEE ha sido clínicamente probado en más de un millón de exámenes y procedimientos.
Datos y perspectivas || Key insights for cardiologists

Datos y perspectivas

Ingrese a datos y perspectivas no disponibles de modo transtorácico

Datos y perspectivas

Ingrese a datos y perspectivas no disponibles de modo transtorácico

Datos y perspectivas

Ingrese a datos y perspectivas no disponibles de modo transtorácico
Visibilidad aumentada || Benefits interventional cardio

Visibilidad aumentada

Visibilidad aumentada durante procedimientos guiados

Visibilidad aumentada

Visibilidad aumentada durante procedimientos guiados

Visibilidad aumentada

Visibilidad aumentada durante procedimientos guiados
Monitoreo || Advantages for surgeons and an

Monitoreo

Monitoreo antes, durante y después de la cirugía

Monitoreo

Monitoreo antes, durante y después de la cirugía

Monitoreo

Monitoreo antes, durante y después de la cirugía
Intercambio TEE || Leaders in Live 3D TEE trainin

Intercambio TEE

Philips ofrece una elección de sistemas eco Live 3D TEE que incluyen portátiles.

Intercambio TEE

Philips ofrece una elección de sistemas eco Live 3D TEE que incluyen portátiles.

Intercambio TEE

Philips ofrece una elección de sistemas eco Live 3D TEE que incluyen portátiles.
Comunicación mejorada || Key insights for cardiologists

Comunicación mejorada

Comunicación mejorada con cirujanos, pacientes y familias

Comunicación mejorada

Comunicación mejorada con cirujanos, pacientes y familias

Comunicación mejorada

Comunicación mejorada con cirujanos, pacientes y familias
Visuales en vivo || Benefits interventional cardio

Visuales en vivo

Capacidad de observar planos del área durante el seguimiento para evaluar claramente las reparaciones y los resultados.

Visuales en vivo

Capacidad de observar planos del área durante el seguimiento para evaluar claramente las reparaciones y los resultados.

Visuales en vivo

Capacidad de observar planos del área durante el seguimiento para evaluar claramente las reparaciones y los resultados.
Facilidad de uso que mejora los resul... || Advantages for surgeons and an

Facilidad de uso que mejora los resultados

Cuantificación fácil de la válvula mitral con datos objetivos

Facilidad de uso que mejora los resultados

Cuantificación fácil de la válvula mitral con datos objetivos

Facilidad de uso que mejora los resultados

Cuantificación fácil de la válvula mitral con datos objetivos
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  • Visualización || Benefits interventional cardio
  • Visualice la válvula completa || Advantages for surgeons and an
  • Liderazgo Live 3D TEE || Leaders in Live 3D TEE trainin
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Estructura y función || Key insights for cardiologists

Estructura y función

Capacidad de visualizar estructura y función cardiaca en acción, incluso en pacientes difíciles.

Estructura y función

Capacidad de visualizar estructura y función cardiaca en acción, incluso en pacientes difíciles.

Estructura y función

Capacidad de visualizar estructura y función cardiaca en acción, incluso en pacientes difíciles.
Visualización || Benefits interventional cardio

Visualización

Visualización para implantación del dispositivo

Visualización

Visualización para implantación del dispositivo

Visualización

Visualización para implantación del dispositivo
Visualice la válvula completa || Advantages for surgeons and an

Visualice la válvula completa

Capacidad de visualizar la válvula completa desde varias perspectivas mientras el corazón late.

Visualice la válvula completa

Capacidad de visualizar la válvula completa desde varias perspectivas mientras el corazón late.

Visualice la válvula completa

Capacidad de visualizar la válvula completa desde varias perspectivas mientras el corazón late.
Liderazgo Live 3D TEE || Leaders in Live 3D TEE trainin

Liderazgo Live 3D TEE

Philips xMATRIX Live 3D TEE fue lanzado en 2007, y desde entonces, Live 3D TEE ha sido clínicamente probado en más de un millón de exámenes y procedimientos.

Liderazgo Live 3D TEE

Philips xMATRIX Live 3D TEE fue lanzado en 2007, y desde entonces, Live 3D TEE ha sido clínicamente probado en más de un millón de exámenes y procedimientos.

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Datos y perspectivas || Key insights for cardiologists

Datos y perspectivas

Ingrese a datos y perspectivas no disponibles de modo transtorácico

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Visibilidad aumentada || Benefits interventional cardio

Visibilidad aumentada

Visibilidad aumentada durante procedimientos guiados

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Monitoreo || Advantages for surgeons and an

Monitoreo

Monitoreo antes, durante y después de la cirugía

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Comunicación mejorada || Key insights for cardiologists

Comunicación mejorada

Comunicación mejorada con cirujanos, pacientes y familias

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Visuales en vivo || Benefits interventional cardio

Visuales en vivo

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Facilidad de uso que mejora los resul... || Advantages for surgeons and an

Facilidad de uso que mejora los resultados

Cuantificación fácil de la válvula mitral con datos objetivos

Facilidad de uso que mejora los resultados

Cuantificación fácil de la válvula mitral con datos objetivos

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