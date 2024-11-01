Los monitores de paciente IntelliVue hace visualizaciones flexibles de información disponible al lado de la cama. Las capacidades de tendencia y visualización están integradas en todos los modelos, lo que proporciona herramientas poderosas a los médicos para análisis clínico en tiempo real.
Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.
Herramientas de análisis clínico en t... || Decision support
Herramientas de análisis clínico en tiempo real para visualizar las desviaciones
Las capacidades de visualización y tendencia flexible de IntelliVue proporcionan herramientas poderosas a los médicos para análisis clínico en tiempo real que proporciona contexto, indica los patrones y, por primera vez, hace que las desviaciones sean instantáneamente reconocibles.
Herramientas de análisis clínico en tiempo real para visualizar las desviaciones
Las capacidades de visualización y tendencia flexible de IntelliVue proporcionan herramientas poderosas a los médicos para análisis clínico en tiempo real que proporciona contexto, indica los patrones y, por primera vez, hace que las desviaciones sean instantáneamente reconocibles.
Herramientas de análisis clínico en tiempo real para visualizar las desviaciones
Las capacidades de visualización y tendencia flexible de IntelliVue proporcionan herramientas poderosas a los médicos para análisis clínico en tiempo real que proporciona contexto, indica los patrones y, por primera vez, hace que las desviaciones sean instantáneamente reconocibles.
Diseñado para reducir la fatiga de da... || Enhanced data viewing
Diseñado para reducir la fatiga de datos y simplifica la visualización
Los datos de tendencia y los datos actuales se encuentran en un solo lugar, de modo que es fácil que el personal se enfoque. Todos los números, las ondas en tiempo real y tendencias para una medición dada tienen el mismo color. Los elementos de datos visuales están en negritas y se identifican fácilmente.
Diseñado para reducir la fatiga de datos y simplifica la visualización
Los datos de tendencia y los datos actuales se encuentran en un solo lugar, de modo que es fácil que el personal se enfoque. Todos los números, las ondas en tiempo real y tendencias para una medición dada tienen el mismo color. Los elementos de datos visuales están en negritas y se identifican fácilmente.
Diseñado para reducir la fatiga de datos y simplifica la visualización
Los datos de tendencia y los datos actuales se encuentran en un solo lugar, de modo que es fácil que el personal se enfoque. Todos los números, las ondas en tiempo real y tendencias para una medición dada tienen el mismo color. Los elementos de datos visuales están en negritas y se identifican fácilmente.
Visualización de tendencia || Decision support
Visualización de tendencia pone los datos en contexto
Los datos de onda comprimida pone los valores actuales en contexto. Las cuadrículas alineadas y los aumentos de tiempo facilitan la evaluación de varias tendencias de medición al mismo tiempo.
Visualización de tendencia pone los datos en contexto
Los datos de onda comprimida pone los valores actuales en contexto. Las cuadrículas alineadas y los aumentos de tiempo facilitan la evaluación de varias tendencias de medición al mismo tiempo.
Visualización de tendencia pone los datos en contexto
Los datos de onda comprimida pone los valores actuales en contexto. Las cuadrículas alineadas y los aumentos de tiempo facilitan la evaluación de varias tendencias de medición al mismo tiempo.
Screen Trends || Enhanced data viewing
Screen Trends ofrece una visualización útil durante el tiempo
Las tendencias en pantalla son extremadamente flexibles, se despliegan en donde sea de 30 minutos a 12 horas.
Seleccione un solo parámetro para desplegar como tendencia en pantalla o agrupe distintos parámetros. Los parámetros agrupados aparecen en el mismo formato, con las mismas cuadrículas.
Screen Trends ofrece una visualización útil durante el tiempo
Las tendencias en pantalla son extremadamente flexibles, se despliegan en donde sea de 30 minutos a 12 horas.
Seleccione un solo parámetro para desplegar como tendencia en pantalla o agrupe distintos parámetros. Los parámetros agrupados aparecen en el mismo formato, con las mismas cuadrículas.
Screen Trends ofrece una visualización útil durante el tiempo
Las tendencias en pantalla son extremadamente flexibles, se despliegan en donde sea de 30 minutos a 12 horas.
Seleccione un solo parámetro para desplegar como tendencia en pantalla o agrupe distintos parámetros. Los parámetros agrupados aparecen en el mismo formato, con las mismas cuadrículas.
Horizon trends || Decision support
Horizon trends proporciona contexto
La tendencia Horizon extiende la tendencia en la pantalla como una herramienta de apoyo de decisión clínica. Esta visualización sorprendente se enfoca en desviaciones desde los valores iniciales que el médico seleccione. El valor inicial puede reflejar une estado inicial o un valor meta. Las tendencias de gráficos compartida ilustra claramente las desviaciones durante el tiempo. una barra de desviación en negritas proporciona el impacto gráfico para el estado actual del paciente. Y la flecha de indicación de tendencia muestra la dirección general de las mediciones del paciente durante los 10 minutos de datos previos.
Horizon trends proporciona contexto
La tendencia Horizon extiende la tendencia en la pantalla como una herramienta de apoyo de decisión clínica. Esta visualización sorprendente se enfoca en desviaciones desde los valores iniciales que el médico seleccione. El valor inicial puede reflejar une estado inicial o un valor meta. Las tendencias de gráficos compartida ilustra claramente las desviaciones durante el tiempo. una barra de desviación en negritas proporciona el impacto gráfico para el estado actual del paciente. Y la flecha de indicación de tendencia muestra la dirección general de las mediciones del paciente durante los 10 minutos de datos previos.
Horizon trends proporciona contexto
La tendencia Horizon extiende la tendencia en la pantalla como una herramienta de apoyo de decisión clínica. Esta visualización sorprendente se enfoca en desviaciones desde los valores iniciales que el médico seleccione. El valor inicial puede reflejar une estado inicial o un valor meta. Las tendencias de gráficos compartida ilustra claramente las desviaciones durante el tiempo. una barra de desviación en negritas proporciona el impacto gráfico para el estado actual del paciente. Y la flecha de indicación de tendencia muestra la dirección general de las mediciones del paciente durante los 10 minutos de datos previos.
Tendencias tabulares y gráficas || Decision support
Tendencias tabulares y gráficas ayudan a sintetizar información importante
Las tendencias gráficas son especialmente útiles en grupos. Para facilitar la correlación, las tendencias agrupadas tienen la misma duración. También, cuando una tendencia gráfica aparece en la pantalla con su onda en tiempo real correspondiente, las escalas son idénticas.
Tendencias tabulares y gráficas ayudan a sintetizar información importante
Las tendencias gráficas son especialmente útiles en grupos. Para facilitar la correlación, las tendencias agrupadas tienen la misma duración. También, cuando una tendencia gráfica aparece en la pantalla con su onda en tiempo real correspondiente, las escalas son idénticas.
Tendencias tabulares y gráficas ayudan a sintetizar información importante
Las tendencias gráficas son especialmente útiles en grupos. Para facilitar la correlación, las tendencias agrupadas tienen la misma duración. También, cuando una tendencia gráfica aparece en la pantalla con su onda en tiempo real correspondiente, las escalas son idénticas.
Tendencias tabulares || Decision support
Tendencias tabulares incluidas en la pantalla
Las tendencias tabulares están disponibles para las siguientes mediciones no periódicas: presión sanguínea no invasiva (NBP); gasto cardiaco (C.O./C.I.) ; presión de corte de arteria pulmonar (PAWP);– volumen sanguíneo intratorácico (ITBV/ITBVI); índice de función cardiaca (CFI); y monitoreo neuromuscular (TOFcnt/TOFrat).
Tendencias tabulares incluidas en la pantalla
Las tendencias tabulares están disponibles para las siguientes mediciones no periódicas: presión sanguínea no invasiva (NBP); gasto cardiaco (C.O./C.I.) ; presión de corte de arteria pulmonar (PAWP);– volumen sanguíneo intratorácico (ITBV/ITBVI); índice de función cardiaca (CFI); y monitoreo neuromuscular (TOFcnt/TOFrat).
Tendencias tabulares incluidas en la pantalla
Las tendencias tabulares están disponibles para las siguientes mediciones no periódicas: presión sanguínea no invasiva (NBP); gasto cardiaco (C.O./C.I.) ; presión de corte de arteria pulmonar (PAWP);– volumen sanguíneo intratorácico (ITBV/ITBVI); índice de función cardiaca (CFI); y monitoreo neuromuscular (TOFcnt/TOFrat).
Herramientas de análisis clínico en t... || Decision support
Diseñado para reducir la fatiga de da... || Enhanced data viewing
Herramientas de análisis clínico en t... || Decision support
Herramientas de análisis clínico en tiempo real para visualizar las desviaciones
Las capacidades de visualización y tendencia flexible de IntelliVue proporcionan herramientas poderosas a los médicos para análisis clínico en tiempo real que proporciona contexto, indica los patrones y, por primera vez, hace que las desviaciones sean instantáneamente reconocibles.
Herramientas de análisis clínico en tiempo real para visualizar las desviaciones
Las capacidades de visualización y tendencia flexible de IntelliVue proporcionan herramientas poderosas a los médicos para análisis clínico en tiempo real que proporciona contexto, indica los patrones y, por primera vez, hace que las desviaciones sean instantáneamente reconocibles.
Herramientas de análisis clínico en tiempo real para visualizar las desviaciones
Las capacidades de visualización y tendencia flexible de IntelliVue proporcionan herramientas poderosas a los médicos para análisis clínico en tiempo real que proporciona contexto, indica los patrones y, por primera vez, hace que las desviaciones sean instantáneamente reconocibles.
Diseñado para reducir la fatiga de da... || Enhanced data viewing
Diseñado para reducir la fatiga de datos y simplifica la visualización
Los datos de tendencia y los datos actuales se encuentran en un solo lugar, de modo que es fácil que el personal se enfoque. Todos los números, las ondas en tiempo real y tendencias para una medición dada tienen el mismo color. Los elementos de datos visuales están en negritas y se identifican fácilmente.
Diseñado para reducir la fatiga de datos y simplifica la visualización
Los datos de tendencia y los datos actuales se encuentran en un solo lugar, de modo que es fácil que el personal se enfoque. Todos los números, las ondas en tiempo real y tendencias para una medición dada tienen el mismo color. Los elementos de datos visuales están en negritas y se identifican fácilmente.
Diseñado para reducir la fatiga de datos y simplifica la visualización
Los datos de tendencia y los datos actuales se encuentran en un solo lugar, de modo que es fácil que el personal se enfoque. Todos los números, las ondas en tiempo real y tendencias para una medición dada tienen el mismo color. Los elementos de datos visuales están en negritas y se identifican fácilmente.
Visualización de tendencia || Decision support
Visualización de tendencia pone los datos en contexto
Los datos de onda comprimida pone los valores actuales en contexto. Las cuadrículas alineadas y los aumentos de tiempo facilitan la evaluación de varias tendencias de medición al mismo tiempo.
Visualización de tendencia pone los datos en contexto
Los datos de onda comprimida pone los valores actuales en contexto. Las cuadrículas alineadas y los aumentos de tiempo facilitan la evaluación de varias tendencias de medición al mismo tiempo.
Visualización de tendencia pone los datos en contexto
Los datos de onda comprimida pone los valores actuales en contexto. Las cuadrículas alineadas y los aumentos de tiempo facilitan la evaluación de varias tendencias de medición al mismo tiempo.
Screen Trends || Enhanced data viewing
Screen Trends ofrece una visualización útil durante el tiempo
Las tendencias en pantalla son extremadamente flexibles, se despliegan en donde sea de 30 minutos a 12 horas.
Seleccione un solo parámetro para desplegar como tendencia en pantalla o agrupe distintos parámetros. Los parámetros agrupados aparecen en el mismo formato, con las mismas cuadrículas.
Screen Trends ofrece una visualización útil durante el tiempo
Las tendencias en pantalla son extremadamente flexibles, se despliegan en donde sea de 30 minutos a 12 horas.
Seleccione un solo parámetro para desplegar como tendencia en pantalla o agrupe distintos parámetros. Los parámetros agrupados aparecen en el mismo formato, con las mismas cuadrículas.
Screen Trends ofrece una visualización útil durante el tiempo
Las tendencias en pantalla son extremadamente flexibles, se despliegan en donde sea de 30 minutos a 12 horas.
Seleccione un solo parámetro para desplegar como tendencia en pantalla o agrupe distintos parámetros. Los parámetros agrupados aparecen en el mismo formato, con las mismas cuadrículas.
Horizon trends || Decision support
Horizon trends proporciona contexto
La tendencia Horizon extiende la tendencia en la pantalla como una herramienta de apoyo de decisión clínica. Esta visualización sorprendente se enfoca en desviaciones desde los valores iniciales que el médico seleccione. El valor inicial puede reflejar une estado inicial o un valor meta. Las tendencias de gráficos compartida ilustra claramente las desviaciones durante el tiempo. una barra de desviación en negritas proporciona el impacto gráfico para el estado actual del paciente. Y la flecha de indicación de tendencia muestra la dirección general de las mediciones del paciente durante los 10 minutos de datos previos.
Horizon trends proporciona contexto
La tendencia Horizon extiende la tendencia en la pantalla como una herramienta de apoyo de decisión clínica. Esta visualización sorprendente se enfoca en desviaciones desde los valores iniciales que el médico seleccione. El valor inicial puede reflejar une estado inicial o un valor meta. Las tendencias de gráficos compartida ilustra claramente las desviaciones durante el tiempo. una barra de desviación en negritas proporciona el impacto gráfico para el estado actual del paciente. Y la flecha de indicación de tendencia muestra la dirección general de las mediciones del paciente durante los 10 minutos de datos previos.
Horizon trends proporciona contexto
La tendencia Horizon extiende la tendencia en la pantalla como una herramienta de apoyo de decisión clínica. Esta visualización sorprendente se enfoca en desviaciones desde los valores iniciales que el médico seleccione. El valor inicial puede reflejar une estado inicial o un valor meta. Las tendencias de gráficos compartida ilustra claramente las desviaciones durante el tiempo. una barra de desviación en negritas proporciona el impacto gráfico para el estado actual del paciente. Y la flecha de indicación de tendencia muestra la dirección general de las mediciones del paciente durante los 10 minutos de datos previos.
Tendencias tabulares y gráficas || Decision support
Tendencias tabulares y gráficas ayudan a sintetizar información importante
Las tendencias gráficas son especialmente útiles en grupos. Para facilitar la correlación, las tendencias agrupadas tienen la misma duración. También, cuando una tendencia gráfica aparece en la pantalla con su onda en tiempo real correspondiente, las escalas son idénticas.
Tendencias tabulares y gráficas ayudan a sintetizar información importante
Las tendencias gráficas son especialmente útiles en grupos. Para facilitar la correlación, las tendencias agrupadas tienen la misma duración. También, cuando una tendencia gráfica aparece en la pantalla con su onda en tiempo real correspondiente, las escalas son idénticas.
Tendencias tabulares y gráficas ayudan a sintetizar información importante
Las tendencias gráficas son especialmente útiles en grupos. Para facilitar la correlación, las tendencias agrupadas tienen la misma duración. También, cuando una tendencia gráfica aparece en la pantalla con su onda en tiempo real correspondiente, las escalas son idénticas.
Tendencias tabulares || Decision support
Tendencias tabulares incluidas en la pantalla
Las tendencias tabulares están disponibles para las siguientes mediciones no periódicas: presión sanguínea no invasiva (NBP); gasto cardiaco (C.O./C.I.) ; presión de corte de arteria pulmonar (PAWP);– volumen sanguíneo intratorácico (ITBV/ITBVI); índice de función cardiaca (CFI); y monitoreo neuromuscular (TOFcnt/TOFrat).
Tendencias tabulares incluidas en la pantalla
Las tendencias tabulares están disponibles para las siguientes mediciones no periódicas: presión sanguínea no invasiva (NBP); gasto cardiaco (C.O./C.I.) ; presión de corte de arteria pulmonar (PAWP);– volumen sanguíneo intratorácico (ITBV/ITBVI); índice de función cardiaca (CFI); y monitoreo neuromuscular (TOFcnt/TOFrat).
Tendencias tabulares incluidas en la pantalla
Las tendencias tabulares están disponibles para las siguientes mediciones no periódicas: presión sanguínea no invasiva (NBP); gasto cardiaco (C.O./C.I.) ; presión de corte de arteria pulmonar (PAWP);– volumen sanguíneo intratorácico (ITBV/ITBVI); índice de función cardiaca (CFI); y monitoreo neuromuscular (TOFcnt/TOFrat).
Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.
Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.