IntelliSpace

Sistema de información obstétrica

El sistema de información obstétrica Philips IntelliSpace Perinatal ofrece una cobertura completa en obstetricia, desde la primera visita anteparto, el parto y las visitas de seguimiento posparto.

Vigilancia centrada en la paciente
IntelliSpace Perinatal proporciona un registro clínico de la atención materna y neonatal. Las funciones de vigilancia presentan información que se transmite desde los monitores fetales y maternofetales y genera alertas correspondientes a sucesos críticos. Philips ha colaborado con el Servicio de Obstetricia y el Laboratorio de Informática del Hospital General de Massachusetts¹, aportando sus conocimientos, habilidades y años de experiencia para el desarrollo de IntelliSpace Perinatal.

IntelliSpace Perinatal proporciona un registro clínico de la atención materna y neonatal. Las funciones de vigilancia presentan información que se transmite desde los monitores fetales y maternofetales y genera alertas correspondientes a sucesos críticos. Philips ha colaborado con el Servicio de Obstetricia y el Laboratorio de Informática del Hospital General de Massachusetts¹, aportando sus conocimientos, habilidades y años de experiencia para el desarrollo de IntelliSpace Perinatal.

IntelliSpace Perinatal proporciona un registro clínico de la atención materna y neonatal. Las funciones de vigilancia presentan información que se transmite desde los monitores fetales y maternofetales y genera alertas correspondientes a sucesos críticos. Philips ha colaborado con el Servicio de Obstetricia y el Laboratorio de Informática del Hospital General de Massachusetts¹, aportando sus conocimientos, habilidades y años de experiencia para el desarrollo de IntelliSpace Perinatal.
IntelliSpace Perinatal proporciona un registro clínico de la atención materna y neonatal. Las funciones de vigilancia presentan información que se transmite desde los monitores fetales y maternofetales y genera alertas correspondientes a sucesos críticos. Philips ha colaborado con el Servicio de Obstetricia y el Laboratorio de Informática del Hospital General de Massachusetts¹, aportando sus conocimientos, habilidades y años de experiencia para el desarrollo de IntelliSpace Perinatal.
Sistema de alerta y almacenamiento
Los monitores maternofetales, los transductores inalámbricos y el sistema de información obstétrica de Philips abarcan todo el ciclo asistencial en obstetricia. Nuestras tecnologías contribuyen a mejorar la eficencia del personal y a proteger el entorno de la paciente. El sistema de alerta básico y avanzado de la traza fetal informa de forma inmediata acerca de sucesos críticos. Muestra las alarmas provenientes de IntelliSpace Perinatal incluso cuando otras aplicaciones están en uso (no requiere PC específico).

Los monitores maternofetales, los transductores inalámbricos y el sistema de información obstétrica de Philips abarcan todo el ciclo asistencial en obstetricia. Nuestras tecnologías contribuyen a mejorar la eficencia del personal y a proteger el entorno de la paciente. El sistema de alerta básico y avanzado de la traza fetal informa de forma inmediata acerca de sucesos críticos. Muestra las alarmas provenientes de IntelliSpace Perinatal incluso cuando otras aplicaciones están en uso (no requiere PC específico).

Los monitores maternofetales, los transductores inalámbricos y el sistema de información obstétrica de Philips abarcan todo el ciclo asistencial en obstetricia. Nuestras tecnologías contribuyen a mejorar la eficencia del personal y a proteger el entorno de la paciente. El sistema de alerta básico y avanzado de la traza fetal informa de forma inmediata acerca de sucesos críticos. Muestra las alarmas provenientes de IntelliSpace Perinatal incluso cuando otras aplicaciones están en uso (no requiere PC específico).
Los monitores maternofetales, los transductores inalámbricos y el sistema de información obstétrica de Philips abarcan todo el ciclo asistencial en obstetricia. Nuestras tecnologías contribuyen a mejorar la eficencia del personal y a proteger el entorno de la paciente. El sistema de alerta básico y avanzado de la traza fetal informa de forma inmediata acerca de sucesos críticos. Muestra las alarmas provenientes de IntelliSpace Perinatal incluso cuando otras aplicaciones están en uso (no requiere PC específico).
Acceso universal a la información
Es posible acceder a IntelliSpace Perinatal en cualquier momento que se necesite información de la paciente de la cabecera, el paritorio, la estación central, la sala de enfermería y la consulta o domicilio del médico. El fácil acceso a una información bien organizada mejora la eficacia y la calidad, lo que permite centrar la atención en las pacientes.

Es posible acceder a IntelliSpace Perinatal en cualquier momento que se necesite información de la paciente de la cabecera, el paritorio, la estación central, la sala de enfermería y la consulta o domicilio del médico. El fácil acceso a una información bien organizada mejora la eficacia y la calidad, lo que permite centrar la atención en las pacientes.

Es posible acceder a IntelliSpace Perinatal en cualquier momento que se necesite información de la paciente de la cabecera, el paritorio, la estación central, la sala de enfermería y la consulta o domicilio del médico. El fácil acceso a una información bien organizada mejora la eficacia y la calidad, lo que permite centrar la atención en las pacientes.
Es posible acceder a IntelliSpace Perinatal en cualquier momento que se necesite información de la paciente de la cabecera, el paritorio, la estación central, la sala de enfermería y la consulta o domicilio del médico. El fácil acceso a una información bien organizada mejora la eficacia y la calidad, lo que permite centrar la atención en las pacientes.
Interfaz
El enlace ADT basado en HL7 permite descargar datos de filiación del HIS e informar al HIS de los traslados y altas. IntelliSpace Perinatal se integra en la infraestructura MS Domain del hospital, incluida la autenticación de usuarios a través de los servicios Microsoft Active Directory. La exportación HL7 envía un conjunto configurable de datos de la gráfica, incluidos signos vitales, parámetros de la frecuencia cardiaca fetal, alertas y notas. a sistemas de registro de datos de terceros.

El enlace ADT basado en HL7 permite descargar datos de filiación del HIS e informar al HIS de los traslados y altas. IntelliSpace Perinatal se integra en la infraestructura MS Domain del hospital, incluida la autenticación de usuarios a través de los servicios Microsoft Active Directory. La exportación HL7 envía un conjunto configurable de datos de la gráfica, incluidos signos vitales, parámetros de la frecuencia cardiaca fetal, alertas y notas. a sistemas de registro de datos de terceros.

El enlace ADT basado en HL7 permite descargar datos de filiación del HIS e informar al HIS de los traslados y altas. IntelliSpace Perinatal se integra en la infraestructura MS Domain del hospital, incluida la autenticación de usuarios a través de los servicios Microsoft Active Directory. La exportación HL7 envía un conjunto configurable de datos de la gráfica, incluidos signos vitales, parámetros de la frecuencia cardiaca fetal, alertas y notas. a sistemas de registro de datos de terceros.
El enlace ADT basado en HL7 permite descargar datos de filiación del HIS e informar al HIS de los traslados y altas. IntelliSpace Perinatal se integra en la infraestructura MS Domain del hospital, incluida la autenticación de usuarios a través de los servicios Microsoft Active Directory. La exportación HL7 envía un conjunto configurable de datos de la gráfica, incluidos signos vitales, parámetros de la frecuencia cardiaca fetal, alertas y notas. a sistemas de registro de datos de terceros.
Diseño modular
El sistema cuenta con una importante capacidad de ampliación. Se puede configurar como una simple prueba no estresante (NST), como una solución de vigilancia centralizada y como una solución completa de vigilancia y registro de datos en el punto de cuidados, que permite introducir datos fetales, maternos y neonatales en las cabeceras.

El sistema cuenta con una importante capacidad de ampliación. Se puede configurar como una simple prueba no estresante (NST), como una solución de vigilancia centralizada y como una solución completa de vigilancia y registro de datos en el punto de cuidados, que permite introducir datos fetales, maternos y neonatales en las cabeceras.

El sistema cuenta con una importante capacidad de ampliación. Se puede configurar como una simple prueba no estresante (NST), como una solución de vigilancia centralizada y como una solución completa de vigilancia y registro de datos en el punto de cuidados, que permite introducir datos fetales, maternos y neonatales en las cabeceras.
El sistema cuenta con una importante capacidad de ampliación. Se puede configurar como una simple prueba no estresante (NST), como una solución de vigilancia centralizada y como una solución completa de vigilancia y registro de datos en el punto de cuidados, que permite introducir datos fetales, maternos y neonatales en las cabeceras.
Acceso remoto
Un profesional sanitario autorizado puede tener acceso de lectura/escritura al sistema IntelliSpace Perinatal desde cualquier PC de la LAN del hospital (servicio de obstetricia o consulta) o de forma remota a través de una conexión segura desde su domicilio.

Un profesional sanitario autorizado puede tener acceso de lectura/escritura al sistema IntelliSpace Perinatal desde cualquier PC de la LAN del hospital (servicio de obstetricia o consulta) o de forma remota a través de una conexión segura desde su domicilio.

Un profesional sanitario autorizado puede tener acceso de lectura/escritura al sistema IntelliSpace Perinatal desde cualquier PC de la LAN del hospital (servicio de obstetricia o consulta) o de forma remota a través de una conexión segura desde su domicilio.
Un profesional sanitario autorizado puede tener acceso de lectura/escritura al sistema IntelliSpace Perinatal desde cualquier PC de la LAN del hospital (servicio de obstetricia o consulta) o de forma remota a través de una conexión segura desde su domicilio.
Funcionamiento simultáneo con otras aplicaciones
IntelliSpace Perinatal funciona junto a aplicaciones de otros proveedores y puede minimizarse en un icono mientras el usuario trabaja con otras aplicaciones. El icono, que permanece visible, registra situaciones de alerta y ofrece recordatorios de registro de datos para tareas que deben realizarse puntualmente.

IntelliSpace Perinatal funciona junto a aplicaciones de otros proveedores y puede minimizarse en un icono mientras el usuario trabaja con otras aplicaciones. El icono, que permanece visible, registra situaciones de alerta y ofrece recordatorios de registro de datos para tareas que deben realizarse puntualmente.

IntelliSpace Perinatal funciona junto a aplicaciones de otros proveedores y puede minimizarse en un icono mientras el usuario trabaja con otras aplicaciones. El icono, que permanece visible, registra situaciones de alerta y ofrece recordatorios de registro de datos para tareas que deben realizarse puntualmente.
IntelliSpace Perinatal funciona junto a aplicaciones de otros proveedores y puede minimizarse en un icono mientras el usuario trabaja con otras aplicaciones. El icono, que permanece visible, registra situaciones de alerta y ofrece recordatorios de registro de datos para tareas que deben realizarse puntualmente.
Seguridad de los datos
IntelliSpace Perinatal ayuda al hospital a cumplir las normativas sobre confidencialidad y seguridad gracias a numerosas funciones integradas. Incluye autenticación de datos y de usuario, así como autenticación de usuario a través del servicio Microsoft® Active Directory. El registro histórico realiza un seguimiento del acceso a los registros de paciente y de los cambios realizados en la configuración clínica. Se crean alias de pacientes y se generan informes rutinarios.

IntelliSpace Perinatal ayuda al hospital a cumplir las normativas sobre confidencialidad y seguridad gracias a numerosas funciones integradas. Incluye autenticación de datos y de usuario, así como autenticación de usuario a través del servicio Microsoft® Active Directory. El registro histórico realiza un seguimiento del acceso a los registros de paciente y de los cambios realizados en la configuración clínica. Se crean alias de pacientes y se generan informes rutinarios.

IntelliSpace Perinatal ayuda al hospital a cumplir las normativas sobre confidencialidad y seguridad gracias a numerosas funciones integradas. Incluye autenticación de datos y de usuario, así como autenticación de usuario a través del servicio Microsoft® Active Directory. El registro histórico realiza un seguimiento del acceso a los registros de paciente y de los cambios realizados en la configuración clínica. Se crean alias de pacientes y se generan informes rutinarios.
IntelliSpace Perinatal ayuda al hospital a cumplir las normativas sobre confidencialidad y seguridad gracias a numerosas funciones integradas. Incluye autenticación de datos y de usuario, así como autenticación de usuario a través del servicio Microsoft® Active Directory. El registro histórico realiza un seguimiento del acceso a los registros de paciente y de los cambios realizados en la configuración clínica. Se crean alias de pacientes y se generan informes rutinarios.
Ver todas las características
Ver toda la documentación

  • 1A Hospital asociado con Harvard Medical School.
  • Microsoft es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países.

© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Todos los derechos reservados.

