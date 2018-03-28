Buscar términos
El sistema de información obstétrica Philips IntelliSpace Perinatal ofrece una cobertura completa en obstetricia, desde la primera visita anteparto, el parto y las visitas de seguimiento posparto.
La solución de monitoreo fetal inalámbrica Philips Avalon CL le ayuda a reducir la cantidad de cables en su departamento de OB y expande sus parámetros de medición intraparto y preparto, incluyendo la medición de la frecuencia cardíaca fetal de trillizos
Como profesional sanitario, desea proporcionar a sus pacientes comodidad y movilidad. Los transductores inalámbricos facilitan ambas cosas sin renunciar a la monitorización básica. Sin embargo, en casos de pacientes con IMC¹ elevado o con epidural, la tecnología inalámbrica tradicional presenta limitaciones. Avalon, la solución de monitorización maternofetal sin cinturón, ofrece una alternativa.
Los monitores maternofetales Avalon FM son los primeros y únicos monitores Philips que ofrecen verificación de intermodulación de canales mediante Smart Pulse, que mide la frecuencia cardiaca materna y fetal por separado, lo que aumenta la fiabilidad del diagnóstico.
Los monitores maternofetales Avalon FM son los primeros y únicos monitores Philips que ofrecen verificación de intermodulación de canales mediante Smart Pulse, que mide la frecuencia cardiaca materna y la fetal por separado, lo que aumenta la fiabilidad del diagnóstico.
La serie de monitores fetales y maternos Avalon FM son los primeros y únicos de Philips en ofrecer la detección automática de coincidencia (verificación de canal cruzado) utilizando Smart Pulse, que miden las frecuencias cardíacas fetal y materna por separado, lo que mejora la confiabilidad del diagnóstico.
