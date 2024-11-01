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iCT - DS

CT Scanner

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The Diamond Select iCT utilizes a unique combination of industry-leading hardware innovations that enable state-of-the- art acquisitions – that open pathways for advanced cardiovascular capabilities.

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Características
Premium image quality || KBA1

Premium image quality

iDose4 improves image quality* through artifact prevention and increased spatial resolution at low dose. O-MAR reduces artifacts caused by large orthopedic implants. Together they produce high image quality with reduced artifacts.

Premium image quality

iDose4 improves image quality* through artifact prevention and increased spatial resolution at low dose. O-MAR reduces artifacts caused by large orthopedic implants. Together they produce high image quality with reduced artifacts.

Premium image quality

iDose4 improves image quality* through artifact prevention and increased spatial resolution at low dose. O-MAR reduces artifacts caused by large orthopedic implants. Together they produce high image quality with reduced artifacts.
Advanced procedures || KBA1

Advanced procedures made routine and fast

Philips iPatient is an advanced platform that puts you in control of your CT system today, while preparing you for the challenges of tomorrow. This allows you to plan the results , not the acquisition. It also give you confidence and consistency 24/7.

Advanced procedures made routine and fast

Philips iPatient is an advanced platform that puts you in control of your CT system today, while preparing you for the challenges of tomorrow. This allows you to plan the results , not the acquisition. It also give you confidence and consistency 24/7.

Advanced procedures made routine and fast

Philips iPatient is an advanced platform that puts you in control of your CT system today, while preparing you for the challenges of tomorrow. This allows you to plan the results , not the acquisition. It also give you confidence and consistency 24/7.
Future-proof platform || KBA1

Future-proof platform

We understand how critical it is to elevate quality and efficiency in your daily work routine and we know that no two practices are alike. This is why we developed a customizable premium approach to the iCT scanner.

Future-proof platform

We understand how critical it is to elevate quality and efficiency in your daily work routine and we know that no two practices are alike. This is why we developed a customizable premium approach to the iCT scanner.

Future-proof platform

We understand how critical it is to elevate quality and efficiency in your daily work routine and we know that no two practices are alike. This is why we developed a customizable premium approach to the iCT scanner.
Begin reading early || KBA1

Begin reading early

Access, review, analyze, diagnose, and present images quickly, efficiently, and collaboratively with the latest technology with a single advanced visualization solution. It works across clinical specialties, across modalities, and across your enterprise.

Begin reading early

Access, review, analyze, diagnose, and present images quickly, efficiently, and collaboratively with the latest technology with a single advanced visualization solution. It works across clinical specialties, across modalities, and across your enterprise.

Begin reading early

Access, review, analyze, diagnose, and present images quickly, efficiently, and collaboratively with the latest technology with a single advanced visualization solution. It works across clinical specialties, across modalities, and across your enterprise.
Refurbishment process || KBA1

Refurbishment process provides like-new condition

Each Diamond Select system is factory refurbished and can be customer configured with the latest compatible software upgrades. To maintain the high standards set by Philips and meet your stringent performance requirements, all Diamond Select systems undergo a thorough refurbishment process.

Refurbishment process provides like-new condition

Each Diamond Select system is factory refurbished and can be customer configured with the latest compatible software upgrades. To maintain the high standards set by Philips and meet your stringent performance requirements, all Diamond Select systems undergo a thorough refurbishment process.

Refurbishment process provides like-new condition

Each Diamond Select system is factory refurbished and can be customer configured with the latest compatible software upgrades. To maintain the high standards set by Philips and meet your stringent performance requirements, all Diamond Select systems undergo a thorough refurbishment process.
Award winning program || KBA1

Award winning program means winning performance

Philips Refurbishment program is winner of a Frost & Sullivan Best Practices Award for Product Quality Leadership. This underscores the quality and care that goes into each of our Diamond Select systems.

Award winning program means winning performance

Philips Refurbishment program is winner of a Frost & Sullivan Best Practices Award for Product Quality Leadership. This underscores the quality and care that goes into each of our Diamond Select systems.

Award winning program means winning performance

Philips Refurbishment program is winner of a Frost & Sullivan Best Practices Award for Product Quality Leadership. This underscores the quality and care that goes into each of our Diamond Select systems.
  • Premium image quality || KBA1
  • Advanced procedures || KBA1
  • Future-proof platform || KBA1
  • Begin reading early || KBA1
Ver todas las características
Premium image quality || KBA1

Premium image quality

iDose4 improves image quality* through artifact prevention and increased spatial resolution at low dose. O-MAR reduces artifacts caused by large orthopedic implants. Together they produce high image quality with reduced artifacts.

Premium image quality

iDose4 improves image quality* through artifact prevention and increased spatial resolution at low dose. O-MAR reduces artifacts caused by large orthopedic implants. Together they produce high image quality with reduced artifacts.

Premium image quality

iDose4 improves image quality* through artifact prevention and increased spatial resolution at low dose. O-MAR reduces artifacts caused by large orthopedic implants. Together they produce high image quality with reduced artifacts.
Advanced procedures || KBA1

Advanced procedures made routine and fast

Philips iPatient is an advanced platform that puts you in control of your CT system today, while preparing you for the challenges of tomorrow. This allows you to plan the results , not the acquisition. It also give you confidence and consistency 24/7.

Advanced procedures made routine and fast

Philips iPatient is an advanced platform that puts you in control of your CT system today, while preparing you for the challenges of tomorrow. This allows you to plan the results , not the acquisition. It also give you confidence and consistency 24/7.

Advanced procedures made routine and fast

Philips iPatient is an advanced platform that puts you in control of your CT system today, while preparing you for the challenges of tomorrow. This allows you to plan the results , not the acquisition. It also give you confidence and consistency 24/7.
Future-proof platform || KBA1

Future-proof platform

We understand how critical it is to elevate quality and efficiency in your daily work routine and we know that no two practices are alike. This is why we developed a customizable premium approach to the iCT scanner.

Future-proof platform

We understand how critical it is to elevate quality and efficiency in your daily work routine and we know that no two practices are alike. This is why we developed a customizable premium approach to the iCT scanner.

Future-proof platform

We understand how critical it is to elevate quality and efficiency in your daily work routine and we know that no two practices are alike. This is why we developed a customizable premium approach to the iCT scanner.
Begin reading early || KBA1

Begin reading early

Access, review, analyze, diagnose, and present images quickly, efficiently, and collaboratively with the latest technology with a single advanced visualization solution. It works across clinical specialties, across modalities, and across your enterprise.

Begin reading early

Access, review, analyze, diagnose, and present images quickly, efficiently, and collaboratively with the latest technology with a single advanced visualization solution. It works across clinical specialties, across modalities, and across your enterprise.

Begin reading early

Access, review, analyze, diagnose, and present images quickly, efficiently, and collaboratively with the latest technology with a single advanced visualization solution. It works across clinical specialties, across modalities, and across your enterprise.
Refurbishment process || KBA1

Refurbishment process provides like-new condition

Each Diamond Select system is factory refurbished and can be customer configured with the latest compatible software upgrades. To maintain the high standards set by Philips and meet your stringent performance requirements, all Diamond Select systems undergo a thorough refurbishment process.

Refurbishment process provides like-new condition

Each Diamond Select system is factory refurbished and can be customer configured with the latest compatible software upgrades. To maintain the high standards set by Philips and meet your stringent performance requirements, all Diamond Select systems undergo a thorough refurbishment process.

Refurbishment process provides like-new condition

Each Diamond Select system is factory refurbished and can be customer configured with the latest compatible software upgrades. To maintain the high standards set by Philips and meet your stringent performance requirements, all Diamond Select systems undergo a thorough refurbishment process.
Award winning program || KBA1

Award winning program means winning performance

Philips Refurbishment program is winner of a Frost & Sullivan Best Practices Award for Product Quality Leadership. This underscores the quality and care that goes into each of our Diamond Select systems.

Award winning program means winning performance

Philips Refurbishment program is winner of a Frost & Sullivan Best Practices Award for Product Quality Leadership. This underscores the quality and care that goes into each of our Diamond Select systems.

Award winning program means winning performance

Philips Refurbishment program is winner of a Frost & Sullivan Best Practices Award for Product Quality Leadership. This underscores the quality and care that goes into each of our Diamond Select systems.

Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.

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Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.

Entendido

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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