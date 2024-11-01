The Diamond Select iCT utilizes a unique combination of industry-leading hardware innovations that enable state-of-the- art acquisitions – that open pathways for advanced cardiovascular capabilities.
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Premium image quality
Premium image quality
Premium image quality
Advanced procedures made routine and fast
Advanced procedures made routine and fast
Advanced procedures made routine and fast
Future-proof platform
Future-proof platform
Future-proof platform
Begin reading early
Begin reading early
Begin reading early
Refurbishment process provides like-new condition
Refurbishment process provides like-new condition
Refurbishment process provides like-new condition
Award winning program means winning performance
Award winning program means winning performance
Award winning program means winning performance
Premium image quality
Premium image quality
Premium image quality
Advanced procedures made routine and fast
Advanced procedures made routine and fast
Advanced procedures made routine and fast
Future-proof platform
Future-proof platform
Future-proof platform
Begin reading early
Begin reading early
Begin reading early
Refurbishment process provides like-new condition
Refurbishment process provides like-new condition
Refurbishment process provides like-new condition
Award winning program means winning performance
Award winning program means winning performance
Award winning program means winning performance
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El escáner de Tomografía Computada (CT) de 16 canales Brilliance Diamond Select de Philips constituye un sistema de alto rendimiento. Se ajusta idealmente a estudios de CT de rutina, Angiografía por Tomografía Computada (CTA) y aplicaciones avanzadas sensibles al movimiento, como es el caso de los estudios por CT colonográficos y pulmonares.
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Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.Entendido
Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.Entendido
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