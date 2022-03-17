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IntelliSpace Cardiovascular

Sistema de gestión de información e imagen

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Cardiovascular Workspace es una solución escalable e interoperable que combina una extensa experiencia clínica con la innovación tecnológica para agilizar el flujo de trabajo y mejorar el rendimiento operativo a lo largo del tratamiento cardiovascular.

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Características
Perfecta integración

Perfecta integración

Fácil acceso a herramientas clínicas avanzadas y una integración simplificada con los sistemas EMR/HIS desde una única ubicación, lo que mejora la eficacia operativa.

Perfecta integración

Fácil acceso a herramientas clínicas avanzadas y una integración simplificada con los sistemas EMR/HIS desde una única ubicación, lo que mejora la eficacia operativa.

Perfecta integración

Fácil acceso a herramientas clínicas avanzadas y una integración simplificada con los sistemas EMR/HIS desde una única ubicación, lo que mejora la eficacia operativa.
Colaboración multidisciplinar mejorada

Colaboración multidisciplinar mejorada

Acceso a datos precisos y procesables en todos los servicios, a la vez que se reduce la carga administrativa con la sincronización automática de datos con VNA.

Colaboración multidisciplinar mejorada

Acceso a datos precisos y procesables en todos los servicios, a la vez que se reduce la carga administrativa con la sincronización automática de datos con VNA.

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Acceso a datos precisos y procesables en todos los servicios, a la vez que se reduce la carga administrativa con la sincronización automática de datos con VNA.
Diseño ampliable

Diseño ampliable

Solución ampliable e interoperable que crece y evoluciona con sus necesidades específicas, desde un solo servicio hasta una solución empresarial en varias regiones.

Diseño ampliable

Solución ampliable e interoperable que crece y evoluciona con sus necesidades específicas, desde un solo servicio hasta una solución empresarial en varias regiones.

Diseño ampliable

Solución ampliable e interoperable que crece y evoluciona con sus necesidades específicas, desde un solo servicio hasta una solución empresarial en varias regiones.
Mayor fiabilidad del diagnóstico

Mayor fiabilidad del diagnóstico

Acceso a los datos completos de los pacientes y a las herramientas inteligentes de cuantificación clínica para tomar decisiones rápidas e informadas sobre el tratamiento de los cuidados cardiacos.

Mayor fiabilidad del diagnóstico

Acceso a los datos completos de los pacientes y a las herramientas inteligentes de cuantificación clínica para tomar decisiones rápidas e informadas sobre el tratamiento de los cuidados cardiacos.

Mayor fiabilidad del diagnóstico

Acceso a los datos completos de los pacientes y a las herramientas inteligentes de cuantificación clínica para tomar decisiones rápidas e informadas sobre el tratamiento de los cuidados cardiacos.
  • Perfecta integración
  • Colaboración multidisciplinar mejorada
  • Diseño ampliable
  • Mayor fiabilidad del diagnóstico
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Perfecta integración

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Fácil acceso a herramientas clínicas avanzadas y una integración simplificada con los sistemas EMR/HIS desde una única ubicación, lo que mejora la eficacia operativa.

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Colaboración multidisciplinar mejorada

Colaboración multidisciplinar mejorada

Acceso a datos precisos y procesables en todos los servicios, a la vez que se reduce la carga administrativa con la sincronización automática de datos con VNA.

Colaboración multidisciplinar mejorada

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Diseño ampliable

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Solución ampliable e interoperable que crece y evoluciona con sus necesidades específicas, desde un solo servicio hasta una solución empresarial en varias regiones.

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Mayor fiabilidad del diagnóstico

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Novedades de la versión

 

Informática médica para cardiología con función de gráficos comparativos

IntelliSpace Cardiovascular y Xcelera proporcionan acceso a información clínica cardiovascular. En el gráfico de comparación de funciones que encontrará a continuación podrá ver de manera esquemática el valor adicional que recibirá al actualizar a IntelliSpace Cardiovascular, nuestra solución de última generación para imágenes cardiovasculares y gestión de la información.

Para obtener más información sobre las funciones de IntelliSpace Cardiovascular, póngase en contacto con su representante de ventas local o comuníquenos su interés desde aquí.

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Final CEE consent

Use the Intuitive Cardiology Timeline to navigate care events at a glance

Save time by viewing images from multi modalities side-by-side

A mini timeline provides a tempo of the patient

Access and compare documents side-by-side

Connected Cardiology begins here


At the heart of IntelliSpace Cardiovascular is the Workspace, which provides access to cardiology images and information anytime, virtually* anywhere.

Documentación

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  • *Philips Cardiovascular Workspace es el nombre comercial del dispositivo médico Philips IntelliSpace Cardiovascular.
  • **Es responsabilidad del usuario garantizar que se cumplen los requisitos de Philips para Cardiovascular Workspace respecto a la red (por ejemplo, rendimiento, VPN).
  • **Algunos productos solo están disponibles en determinados países. Consulte a su representante de Philips para obtener más información.

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