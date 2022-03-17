Cardiovascular Workspace es una solución escalable e interoperable que combina una extensa experiencia clínica con la innovación tecnológica para agilizar el flujo de trabajo y mejorar el rendimiento operativo a lo largo del tratamiento cardiovascular.
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Fácil acceso a herramientas clínicas avanzadas y una integración simplificada con los sistemas EMR/HIS desde una única ubicación, lo que mejora la eficacia operativa.
Perfecta integración
Fácil acceso a herramientas clínicas avanzadas y una integración simplificada con los sistemas EMR/HIS desde una única ubicación, lo que mejora la eficacia operativa.
Perfecta integración
Fácil acceso a herramientas clínicas avanzadas y una integración simplificada con los sistemas EMR/HIS desde una única ubicación, lo que mejora la eficacia operativa.
Colaboración multidisciplinar mejorada
Colaboración multidisciplinar mejorada
Acceso a datos precisos y procesables en todos los servicios, a la vez que se reduce la carga administrativa con la sincronización automática de datos con VNA.
Colaboración multidisciplinar mejorada
Acceso a datos precisos y procesables en todos los servicios, a la vez que se reduce la carga administrativa con la sincronización automática de datos con VNA.
Colaboración multidisciplinar mejorada
Acceso a datos precisos y procesables en todos los servicios, a la vez que se reduce la carga administrativa con la sincronización automática de datos con VNA.
Diseño ampliable
Diseño ampliable
Solución ampliable e interoperable que crece y evoluciona con sus necesidades específicas, desde un solo servicio hasta una solución empresarial en varias regiones.
Diseño ampliable
Solución ampliable e interoperable que crece y evoluciona con sus necesidades específicas, desde un solo servicio hasta una solución empresarial en varias regiones.
Diseño ampliable
Solución ampliable e interoperable que crece y evoluciona con sus necesidades específicas, desde un solo servicio hasta una solución empresarial en varias regiones.
Mayor fiabilidad del diagnóstico
Mayor fiabilidad del diagnóstico
Acceso a los datos completos de los pacientes y a las herramientas inteligentes de cuantificación clínica para tomar decisiones rápidas e informadas sobre el tratamiento de los cuidados cardiacos.
Mayor fiabilidad del diagnóstico
Acceso a los datos completos de los pacientes y a las herramientas inteligentes de cuantificación clínica para tomar decisiones rápidas e informadas sobre el tratamiento de los cuidados cardiacos.
Mayor fiabilidad del diagnóstico
Acceso a los datos completos de los pacientes y a las herramientas inteligentes de cuantificación clínica para tomar decisiones rápidas e informadas sobre el tratamiento de los cuidados cardiacos.
Novedades de la versión
Informática médica para cardiología con función de gráficos comparativos
IntelliSpace Cardiovascular y Xcelera proporcionan acceso a información clínica cardiovascular. En el gráfico de comparación de funciones que encontrará a continuación podrá ver de manera esquemática el valor adicional que recibirá al actualizar a IntelliSpace Cardiovascular, nuestra solución de última generación para imágenes cardiovasculares y gestión de la información.
Para obtener más información sobre las funciones de IntelliSpace Cardiovascular, póngase en contacto con su representante de ventas local o comuníquenos su interés desde aquí.
Use the Intuitive Cardiology Timeline to navigate care events at a glance
Save time by viewing images from multi modalities side-by-side
A mini timeline provides a tempo of the patient
Access and compare documents side-by-side
Connected Cardiology begins here
At the heart of IntelliSpace Cardiovascular is the Workspace, which provides access to cardiology images and information anytime, virtually* anywhere.
*Philips Cardiovascular Workspace es el nombre comercial del dispositivo médico Philips IntelliSpace Cardiovascular.
**Es responsabilidad del usuario garantizar que se cumplen los requisitos de Philips para Cardiovascular Workspace respecto a la red (por ejemplo, rendimiento, VPN).
**Algunos productos solo están disponibles en determinados países. Consulte a su representante de Philips para obtener más información.
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