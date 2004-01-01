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ClearVue 650 L12-4 Array activo

Transductor

Rango extendido de frecuencias de funcionamiento entre 4 y 12 MHz. • Doppler pulsado (PW) y color de precisión con orientación de ángulo. • Doppler pulsado (PW) orientable y color, Color Power Angio (CPA), SonoCT, panorámicas, XRES y armónicos. • Aplicaciones vasculares (carótida, arterial y venosa), intervencionistas, intestinales, musculoesqueléticas y de partes blandas, y superficiales. • Cerebrovasculares (carótida, vertebrales), vasculares periféricas (venosas, arteriales), de mamas y musculoesqueléticas. • Aplicación quirúrgica. • Optimización del flujo Doppler automático. • Admite funciones de aguja para biopsias.

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