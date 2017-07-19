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Encabezamiento del Spectral CT

Vea más allá de lo convencional. Descubra la nueva generación de TAC espectral.

Gracias al TAC espectral basado en detección de Philips, podrá explorar como lo haría normalmente para obtener datos espectrales y convencionales rápidos y de baja dosis. El TAC basado en detector multienergía realiza exámenes con una sola exposición y sin modos de exploración especiales, y con resultados siempre disponibles. Ya no tendrá que elegir entre ver las estructuras anatómicas o identificar la composición del material.

Más de 40 años de innovación en la TAC 

Descubra cómo la evolución de Philips sigue mejorando la vida de las personas con los resultados de los detectores espectrales en la adquisición de imágenes tomográficas.

TAC convencional

de Philips

Exploración en espiral transformada

1986: Presentación del IQ CT imaging system scanner.

El I.Q. fue el primer escáner de “slip ring” del sector con un generador de rayos X incorporado, que revolucionó el TAC (al permitir una adquisición más rápida) y abrió el camino a la exploración en helicoidal que transformó el TAC. 

 

Gracias a la exploración en helicoidal el TAC pasó de ser una modalidad muy lenta a una más rápida.

 

Con la llegada del escáner multicorte, la siguiente transformación de TAC introdujo nuevas imágenes, como la adquisición de imágenes cardíacas, y un mecanismo aún más rápido.

Avances en TAC
de Philips

Innovaciones en los equipos de TAC

1990: Escáner multicorte, simulador de RT y tecnología avanzada de tubos.

El paso al TAC multicorte:

  • Philips presentó el primer escáner multicorte del sector, el CT Twin, un escáner capaz de adquirir dos corte en una única rotación.
  • El primer simulador RT de TAC del sector, con el software ACQSIM CT.
  • El primer escáner de TAC oncológico con gran diámetro de gantry del sector, el ACQSIM CT, que era un TAC de un solo corte de 85 cm.
  • Fue pionero en el uso de tubos con refrigeración líquida en equipos de TAC, el AV Expander.

La era del
TAC espectral

Recepción de la TAC convencional

2016: Philips IQon, el primer TAC espectral basado en detección.

El TAC espectral basado en detección convirtió la imagen por TAC convencional en una tecnología cuantitativa. La segunda generación de Philips Spectral CT 7500 recibió el premio Aunt Minnie al mejor nuevo dispositivo radiológico en 2021.

Spectral
Photon Counting*

Recuento de fotones

2023 y futuros avances: Photon Counting*

El Photon Counting*, el siguiente desafío, se basa en los avances espectrales que ofrece actualmente en los ámbitos de la seguridad clínica, la eficacia de la dosis y la adquisición de imagen orientada.


*Trabajo en curso, no autorizado por la FDA.

Por qué espectral

¿Por qué TAC espectral?

A diferencia de la imagen tomográfica convencional, las imágenes del TAC espectral basado en detección capturan información espectral el 100% de las veces, sin planificación ni configuración especiales. De este modo, puede analizar los datos espectrales de cualquier imagen de forma retrospectiva con diversas herramientas de visualización espectral. Por ejemplo, puede ajustar el nivel monoenergético u obtener mapas Zeffective.

¿Ve la diferencia? 


Desplace las flechas para ver los resultados espectrales en comparación con el TAC convencional.

TAC convencional TAC espectral basada en detección
TAC convencional TAC espectral basada en detección

Funcionamiento del detector espectral

El detector espectral absorbe y diferencia simultáneamente la energía alta y baja de un único haz de rayos X polienergético. Los resultados espectrales se adquieren en una sola exploración sin necesidad de modos especiales.

Charla con oren zarchin

Resultados espectrales en cualquier momento y lugar. Una única entidad DICOM contiene información suficiente para el análisis retrospectivo.

Funcionamiento de la tecnología de la TAC espectral

El TAC espectral basado en detección absorbe y diferencia simultáneamente la energía alta y baja de un único haz de rayos X polienergético a nivel de detector.

Banner del portal

Características principales del TAC espectral basado en detección

Dr. Douek
El TAC espectral me ayuda a diferenciar objetivamente el contraste y las hemorragias, lo que elimina la necesidad de realizar exploraciones de seguimiento adicionales y la observación prolongada del paciente. Esto conlleva una reducción de los costes y de la exposición de los pacientes a la radiación.1,2

Dr. Ryan K. Lee

Presidente del Departamento de Radiología, Einstein Healthcare Network

Testimonios de clientes

Recopilación de testimonios

Compruebe lo que opinan nuestros clientes sobre el Spectral CT7500.

  • Dr. Gopal Punjabi, Hennepin County Medical Center, Minneapolis, MN
  • Dr. Eliseo Vañó Galván, Hospital de Nuestra Señora del Rosario, España
  • Prof. Philippe Douek de los HCL, Lyon, Francia
  • Prof. Dr. Hans-Ulrich Kauczor, Heidelberg University Hospital, Alemania

Más sobre el mundo del TAC espectral basado en detección

Fotografía del sistema Spectral CT 7500 de Philips

Compendio de investigación del TAC espectral basado en detección

Más información (1.38MB)
Fotografía de un médico y su paciente con el sistema de TAC espectral basada en detectores

Ventajas de un sistema de TAC espectral basado en detección

Más información (1.87MB)
Portada del folleto del sistema Spectral CT 7500 de Philips

Revisión científica de la adquisición de imagen tomografíca espectral y de doble energía

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1Los resultados de los testimonios de los pacientes no son indicativos de resultados de otros casos. Los resultados de otros casos pueden variar.

2Fuente: Naveed, J. of Neurointerventional Surgery, 2020, “Utilizing dual energy CT to distinguish blood from contrast leakage following middle meningeal artery embolization for chronic subdural hematomas”, incluido como prueba.

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