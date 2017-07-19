El I.Q. fue el primer escáner de “slip ring” del sector con un generador de rayos X incorporado, que revolucionó el TAC (al permitir una adquisición más rápida) y abrió el camino a la exploración en helicoidal que transformó el TAC.

Gracias a la exploración en helicoidal el TAC pasó de ser una modalidad muy lenta a una más rápida.

Con la llegada del escáner multicorte, la siguiente transformación de TAC introdujo nuevas imágenes, como la adquisición de imágenes cardíacas, y un mecanismo aún más rápido.