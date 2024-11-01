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Oxígeno

Nuestros productos, que ofrecen opciones de oxigenoterapia portátil y fija, se han diseñado para proporcionar al paciente la flexibilidad deseada y, al mismo tiempo, ayudar al profesional a reducir los costes.

 

Con opciones de oxígenoterapia estacionarias y portátiles, nuestros productos están diseñados para ofrecer a los usuarios la libertad y flexibilidad que desean y, a su vez, ayudar a los asistentes de cuidados de la salud en el hogar a reducir los gastos.

Con opciones de oxígenoterapia estacionarias y portátiles, nuestros productos están diseñados para ofrecer a los usuarios la libertad y flexibilidad que desean y, a su vez, ayudar a los asistentes de cuidados de la salud en el hogar a reducir los gastos.
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