Soluciones SmartPath para Resonancia Magnética

La tecnología dStream es uno de los pilares fundamentales de los nuevos sistemas Ingenia. Ahora, lograr mejor calidad de imagen, mayor velocidad de adquisicón y nuevas funcionalidades con una excelente experiencia de usuario, está disponible para equipos Achieva e Intera ya instalados, a un precio asequible. SmartPath a dStream es la manera más efectiva de evolucionar al mundo digital de banda ancha.
El paso de SmartPath a dStream alarga la vida útil de su equipo, consiguiendo un sistema como nuevo a un coste sustancialmente inferior. No hay necesidad de rediseñar la sala, ya que el imán puede permanecer mientras se realiza la actualización.
Nunca transformar su equipo Philips a la arquitectura digital dStream de banda ancha, fue tan sencillo.
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Achieva 3.0T TX System
Achieva 3.0T System
Achieva XR System
Achieva 1.5T System
Intera 1.5T (ACS-NT) System
Mediante la herramienta de búsqueda, encuentre las aplicaciones clínicas que mejor se adaptan a sus necesidades. Todas ellas están disponibles mediante actualización a SmartPath.
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Ahora puede convertir un estudio de resonancia magnética en una experiencia agradable. In-bore experience de Philips sumerge a los pacientes en un entorno visual y sonoro sin precedentes; ayudándoles a relajarse durante el estudio, y facilitando la obteneción de mejores resultados.
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Explore más de 100 casos clínicos procedentes de centros a lo largo del planeta, que le mostrarán cómo la tecnologia digital Philips de RM mejora los resultados. Clinical cases from nearly every anatomy Explore 100+ clinical cases from your peers around the globe, that showcase how Philips MR digital technology strengthens your imaging needs. Clinical cases from nearly every anatomy Explore 100+ clinical cases from your peers around the globe, that showcase how Philips MR digital technology strengthens your imaging needs. Clinical cases from nearly every anatomy Explore 100+ clinical cases from your peers around the globe, that showcase how Philips MR digital technology strengthens your imaging needs.
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Si está interesado en saber más sobre las soluciones SmartPath para reconancia magnética, o cómo mejorar el rendimiento de su equipo, póngase en contacto con nosotros.
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