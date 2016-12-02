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Soluciones SmartPath para Resonancia Magnética

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La tecnología dStream es uno de los pilares fundamentales de los nuevos sistemas Ingenia. Ahora, lograr mejor calidad de imagen, mayor velocidad de adquisicón y nuevas funcionalidades con una excelente experiencia de usuario, está disponible para equipos Achieva e Intera ya instalados, a un precio asequible. SmartPath a dStream es la manera más efectiva de evolucionar al mundo digital de banda ancha.

Aumente la vida útil de su equipo

Aumente la vida útil de su equipo


El paso de SmartPath a dStream alarga la vida útil de su equipo, consiguiendo un sistema como nuevo a un coste sustancialmente inferior. No hay necesidad de rediseñar la sala, ya que el imán puede permanecer mientras se realiza la actualización.

dStream

Fácil de instalar

 

Nunca transformar su equipo Philips a la arquitectura digital dStream de banda ancha, fue tan sencillo.

Más información sobre dStream

Si posee cualquier de estos equipos, una actualización SmartPath le está esperando

Achieva 3.0T TX System

Achieva 3.0T TX System

Achieva 3.0T System

Achieva 3.0T System

Achieva XR System

Achieva XR System

Achieva 1.5T System

Achieva 1.5T System

Intera 1.5T (ACS-NT) System

Intera 1.5T (ACS-NT) System

software selector

Encuentre las aplicaciones clínicas que necesita

 

Mediante la herramienta de búsqueda, encuentre las aplicaciones clínicas que mejor se adaptan a sus necesidades. Todas ellas están disponibles mediante actualización a SmartPath.

In-bore experience

 

Ahora puede convertir un estudio de resonancia magnética en una experiencia agradable. In-bore experience de Philips sumerge a los pacientes en un entorno visual y sonoro sin precedentes; ayudándoles a relajarse durante el estudio, y facilitando la obteneción de mejores resultados.

Leer más
MR body map

MR Body Map

 

Explore más de 100 casos clínicos procedentes de centros a lo largo del planeta, que le mostrarán cómo la tecnologia digital Philips de RM mejora los resultados.

Clinical cases from nearly every anatomy 

 

Explore 100+ clinical cases from your peers around the globe, that showcase how Philips MR digital technology strengthens your imaging needs.

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Si está interesado en saber más sobre las soluciones SmartPath para reconancia magnética, o cómo mejorar el rendimiento de su equipo, póngase en contacto con nosotros.

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