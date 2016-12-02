Soluciones SmartPath para Resonancia Magnética

La tecnología dStream es uno de los pilares fundamentales de los nuevos sistemas Ingenia. Ahora, lograr mejor calidad de imagen, mayor velocidad de adquisicón y nuevas funcionalidades con una excelente experiencia de usuario, está disponible para equipos Achieva e Intera ya instalados, a un precio asequible. SmartPath a dStream es la manera más efectiva de evolucionar al mundo digital de banda ancha.