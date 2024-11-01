Las aplicaciones Sonicare y Sonicare For Kids están disponibles para Android e iOS. En la siguiente lista se muestra si la aplicación está disponible en su país.
La aplicación Sonicare For Kids está disponible en Bielorrusia. No está disponible en Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Grecia, Israel, Kazajistán, Kuwait, Portugal, Serbia, y Turquía.
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Norteamérica
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Europa
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Oriente Próximo
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Asia Pacífico
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África
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Canadá
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Austria
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Kuwait
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Australia
|Sudáfrica
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Estados Unidos
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Bélgica
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Arabia Saudí
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China
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México
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Bulgaria
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Emiratos Árabes Unidos
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Japón
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Croacia
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Malasia
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República Checa
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Nueva Zelanda
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Dinamarca
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|Singapur
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Estonia
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Corea del Sur
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Finlandia
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|Tailandia
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Francia
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Alemania
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Grecia
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Hungría
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Irlanda
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Italia
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Letonia
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Lituania
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Luxemburgo
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Países Bajos
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Noruega
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Polonia
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Portugal
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Rumanía
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Rusia
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Serbia
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Eslovaquia
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Eslovenia
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España
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Suecia
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Suiza
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Ucraniano
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|Reino Unido
|Kazajistán
|Israel
|Turquía