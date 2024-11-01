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    Asistencia de Philips

    ¿En qué países está disponible la aplicación Sonicare?

    Publicado en 16 de julio de 2025

    Las aplicaciones Sonicare y Sonicare For Kids están disponibles para Android e iOS. En la siguiente lista se muestra si la aplicación está disponible en su país.  

    La aplicación Sonicare For Kids está disponible en Bielorrusia. No está disponible en Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Grecia, Israel, Kazajistán, Kuwait, Portugal, Serbia, y Turquía. 

     

    Norteamérica 

    Europa 

    Oriente Próximo 

    Asia Pacífico 

    África

    Canadá 

    Austria 

    Kuwait 

    Australia 

    		Sudáfrica

    Estados Unidos 

    Bélgica 

    Arabia Saudí 

    China 

    		 

    México

    Bulgaria 

    Emiratos Árabes Unidos 

    Japón

    		 

     

    Croacia 

     

    Malasia

    		 

     

    República Checa 

     

    Nueva Zelanda

    		 

     

    Dinamarca 

     

    		Singapur 

     

    Estonia 

     

    Corea del Sur

    		 

     

    Finlandia  

     

    		Tailandia 

     

    Francia 

     

    		 

     

    Alemania  

     

     

    		 

     

    Grecia 

     

    		 

     

    Hungría 

     

     

    		 

     

    Irlanda 

     

     

    		 

     

    Italia 

     

     

    		 

     

    Letonia 

     

     

    		 

     

    Lituania 

     

     

    		 

     

    Luxemburgo 

     

     

    		 

     

    Países Bajos 

     

     

    		 

     

    Noruega 

     

     

    		 

     

    Polonia 

     

     

    		 

     

    Portugal 

     

     

    		 

     

    Rumanía 

     

     

    		 

     

    Rusia 

     

     

    		 

     

    Serbia

     

     

    		 

     

    Eslovaquia 

     

     

    		 

     

    Eslovenia  

     

     

    		 

     

    España  

     

     

    		 

     

    Suecia 

     

     

    		 

     

    Suiza 

     

     

    		 

     

    Ucraniano 

     

     

    		 
     Reino Unido  
         		 
     Kazajistán
         		   
     Israel
         		   
     Turquía
         		   

    La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: HX7420/08 , HX7423/08 , HX7423/09 , HX7421/08 , HX3603/01 , HX9913/18 , HX7419/01 , HX7429/03 , HX7411/01 , HX7411/02 , HX7429/02 , HX7429/01 , HX7423/01 , HX7420/01 , HX7420/02 , HX7428/02 , HX7410/02 , HX7421/01 , HX9918/89 , CP0552/01 , CP0551/01 , CP0535/01 , HX9992/31 , HX9911/88 , HX3601/01 , CP0555/01 , CP0556/01 , CP0471/01 , CP0557/01 , HX9917/89 , HX9992/42 , HX9911/84 , HX9917/90 , HX9917/88 , HX9911/89 , HX9911/79 , HX9992/12 , HX9992/11 , HX9992/45 , HX9992/44 , HX9992/43 , HX9913/17 , HX3411/01 , HX6352/42 , HX9944/13 , HX6830/53 , HX9914/55 , HX9914/57 , HX6221/22 , HX6802/28 , HX9914/54 , HX9911/09 , HX9911/27 , HX9914/61 , HX9914/62 , HX9914/63 , HX9911/29 , HX9911/94 , HX9911/53 , HX9911/63 , HX9911/39 , HX9611/19 , HX9601/02 , HX9913/13 , HX9911/03 , HX9691/02 , HX9661/02 , HX9601/03 , HX6481/50 , HX6888/88 , HX9913/03 , HX9912/18 , HX9901/13 , HX6856/29 , HX6221/21 , HX9611/22 , HX9611/21 , HX6392/02 , HX9901/63 , HX9631/16 , HX9641/01 , HX3412/34 , HX6800/44 , HX9681/01 , HX8911/02 , HX3412/07 , HX6850/57 , HX6836/24 , HX6806/04 , HX6870/35 , HX6871/47 , HX8935/33 , HX9192/01 , HX6837/24 , HX6870/47 , HX6807/04 , HX6877/29 , HX6800/35 , HX6851/34 , HX6807/35 , HX9142/04 , CP0754/01 , CP0755/01 , HX9142/31 , HX9342/09 , HX6800/63 , HX6803/04 , HX6805/28 , HX6807/24 , HX6806/03 , HX6857/28 , HX6857/17 , HX6807/28 , HX6851/53 , HX6850/34 , HX6848/92 , HX6807/51 , HX6807/63 , HX6801/08 , HX6859/29 , HX6850/47 , HX9112/13 , HX6877/34 , HX6856/17 , HX6839/34 , HX6851/29 , HX6877/28 , HX6859/34 , HX6839/28 , HX6809/34 , HX6830/44 , HX6912/32 , HX6601/29 , HX9903/03 , HX9398/20 , HX6621/14 , HX6231/12 , HX6721/35 , HX3212/61 , CP0541/01 , CP0546/01 , HX9354/38 , HX9327/87 , HX6510/22 , HX9392/39 , HX6232/41 , CP0474/01 , HX9394/92 , HX6611/27 , HX6231/08 , HX9903/13 , HX9924/03 , HX9312/04 , HX6732/37 , CP0473/01 , HX6971/33 , HX6971/59 , HX6232/20 , HX6762/35 , HX3212/42 , HX3212/11 , HX3212/03 , HX9362/67 , HX9372/04 , HX9352/30 , HX6322/04 , HX9112/12 , HX6362/02 , HX6231/01 , HX6631/01 , CP0472/01 , HX6311/07 , CP0467/01 , HX9352/04 , HX9112/02 , HX9142/10 , HX9342/02 , HX9322/12 , HX9332/04 , HX5350/02 , HX6942/04 , HX6311/02 , HX6341/02 , HX6381/02 , HX6942/10 , HX6511/50 , HX6731/02 , HX6982/10 , HX6711/02 , HX6932/10 , HX6902/02 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos Haga clic aquí para mostrar menos números de producto

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