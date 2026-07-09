¿Cómo utilizo OneBlade en el cuerpo?

Puede usar la Philips OneBlade para recortar, afeitar y peinar el vello corporal, incluso en las zonas íntimas. Para afeitar zonas más amplias del cuerpo, como las piernas, los brazos o el torso, puede utilizar la cuchilla OneBlade normal con cualquier accesorio. Para recortar y afeitar zonas sensibles como la ingle o las axilas, utilice los accesorios que se detallan a continuación.
Consejo: Puede adquirir un kit corporal OneBlade en nuestra tienda en línea. El kit para cuerpo es compatible con todos los modelos de OneBlade, incluyendo OneBlade Pro.
Nota: Philips OneBlade se ha diseñado para recortar y afeitar el vello facial y corporal. No está diseñado para recortar o afeitar el pelo de la cabeza (cuero cabelludo). Consulte la selección de cortapelos y afeitadoras de Philips para encontrar un producto adecuado para el cabello.
Las cuchillas OneBlade Intimat de Philips proporcionan un afeitado apurado y reducen la posibilidad de rasguños y cortes.
Consejos de afeitado para hombres: Cuando se afeite el escroto, es importante que utilice los dedos de la mano libre para extender la piel y mantenerla lo más tensa posible. Esto proporciona una superficie suave sobre la que deslizar la cuchilla, lo que mejora los resultados del afeitado y reduce el riesgo de cortes. Afeite el escroto por secciones, procurando mantener la piel tensa y lo más libre de arrugas posible.
Consejos de afeitado para mujeres: Cuando se afeite la parte interior de los labios mayores, asegúrese de estirarlos de forma que la cuchilla no entre en contacto con los labios menores. Proteja sus labios menores con la mano libre.
Siga los pasos que se indican a continuación para afeitarse usando el accesorio protector para la piel:
1. Coloque la cuchilla para zonas íntimas en el mango de su OneBlade. 2. Pulse el botón de encendido para encender el dispositivo. 3. Con la mano libre, tire de una pequeña zona de la piel con dos dedos para estirarla y levantar el vello. Coloque la cuchilla únicamente sobre la piel completamente estirada. Consulte los consejos anteriores para obtener más información. 4. Asegúrese de que la cuchilla esté completamente en contacto con la piel y no esté inclinada. 5. Mueva el aparato lentamente con una ligera presión. A medida que continúe, asegúrese de que la piel permanezca estirada durante el afeitado.
Cuando termine de afeitarse, apague el aparato y límpielo bien.
Consulte la pregunta frecuente ¿Cómo limpio mi OneBlade? para obtener instrucciones detalladas.
Al recortar y afeitar el vello de zonas sensibles, asegúrese de lavarlo antes de empezar. El protector para piel sensible permite un afeitado apurado a la vez reduce las posibilidades de que se produzcan cortes y rasguños.
Para usar el protector para la piel sensible:
1. Coloque el protector para piel sensible en la cuchilla del dispositivo, ejerciendo una ligera presión hasta que encaje en su sitio.
2. Realice movimientos suaves y estables con su OneBlade. Mueva la afeitadora hacia delante y hacia atrás para asegurarse de atrapar el vello que crece en distintas direcciones. Cuando sea necesario, estire la piel con la otra mano para afeitar las zonas arrugadas, como el escroto.
3. Cuando haya terminado de afeitarse, quite el accesorio del aparato. Enjuague y limpie el accesorio y su OneBlade con agua tibia.
El peine-guía para el cuerpo recorta el vello corporal a una longitud de 5 mm (3/16 pulgadas). Por razones de higiene, no se recomienda utilizar el mismo peine-guía para la cara y otras partes del cuerpo.
Para usar el peine-guía para el cuerpo:
1. Coloque el peine-guía para el cuerpo en la cuchilla de su OneBlade, ejerciendo una ligera presión hasta que encaje en su sitio. 2. Aféitese con el peine-guía para el cuerpo colocado. Corte en dirección contraria a la del crecimiento del vello para obtener el mejor rendimiento. 3. Cuando haya terminado de afeitarse, quite el accesorio del aparato. Enjuague y limpie el accesorio y su OneBlade con agua tibia.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos:QP1924/20 , QP6652/61 , QP1924/30 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›