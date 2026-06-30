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Asistencia de Philips

¿Cómo me corto el pelo con un cortapelos o una afeitadora Philips?

Los cortapelos Philips son ideales para cortarse el pelo uno mismo o a un amigo o familiar. En este artículo proporcionamos detalles de cómo cortarse el pelo usted mismo, así como algunos consejos prácticos.

Nota: Algunas multiafeitadoras Philips incluyen accesorios para cortar el pelo de la cabeza. La información de este artículo también es válida para las multiafeitadoras, pero es posible que tenga que ajustar los consejos para que se adapten a su dispositivo.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: MG3946/15 , MG3930/15 , MG3940/15 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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