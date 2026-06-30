¿Cómo me corto el pelo con un cortapelos o una afeitadora Philips?
Los cortapelos Philips son ideales para cortarse el pelo uno mismo o a un amigo o familiar. En este artículo proporcionamos detalles de cómo cortarse el pelo usted mismo, así como algunos consejos prácticos.
Nota: Algunas multiafeitadoras Philips incluyen accesorios para cortar el pelo de la cabeza. La información de este artículo también es válida para las multiafeitadoras, pero es posible que tenga que ajustar los consejos para que se adapten a su dispositivo.
Antes de cortarse el pelo, asegúrese de que dispone del equipo adecuado. Necesitará un cortapelos o una afeitadora Philips con accesorios para cortar pelo, un espejo y una capa o una toalla para cubrir el cuello y los hombros durante el corte.
El pelo mojado es más difícil de cortar, ya que tiende a pegarse a la piel y puede que el dispositivo no lo atrape. Por lo tanto, le aconsejamos que se corte el pelo cuando esté totalmente seco.
Peine el pelo en la dirección de crecimiento natural.
Si está cortando el pelo a otra persona, asegúrese de que su cabeza está al mismo nivel que su pecho. De esta forma, podrá acceder fácilmente a todas las partes de la cabeza.
Nota: Los barberos están diseñados para recortar solo el vello de la barba. No recomendamos utilizarlos en otras partes del cuerpo como la cabeza. Esto se debe a que no obtendrá los resultados deseados y también a que podría causar daños en la piel.
1. Coloque el peine-guía deseado en el mango del cortapelos. Si los accesorios no están colocados correctamente, puede que la afeitadora corporal no funcione o los resultados no sean los deseados.
2. Ajuste la posición de longitud deseada. Para ello, gire la rueda de posición de longitud o coloque el peine-guía de fácil montaje correcto. Comience a cortar el pelo con una posición de longitud superior para familiarizarse con el dispositivo y reduzca la posición de longitud gradualmente hasta alcanzar el resultado deseado.
3. Encienda el dispositivo.
4. Mueva el aparato de forma suave y constante, ejerciendo una ligera presión en dirección contraria a la del crecimiento del pelo. Asegúrese de que la parte plana del peine-guía esté en contacto con el cuero cabelludo para conseguir un resultado uniforme.
5. No presione demasiado el cortapelos contra el cuero cabelludo o la piel. Puede cambiar accidentalmente los ajustes, lo que podría dar lugar a un recorte desigual.
Utilice el recortador sin el peine-guía para recortar el pelo al máximo (aprox. 0,5 mm) o para perfilar la línea del cuello y las patillas sosteniéndolo en un ángulo de 90 grados. Mueva la afeitadora en dirección contraria a la del crecimiento del pelo con movimientos bien controlados. Para eliminar el vello más difícil, pruebe a mover la afeitadora en diferentes direcciones. Tenga cuidado al recortar sin peine-guía, ya que la unidad de corte elimina todo el pelo que se encuentra.
6. El pelo se puede acumular en la cámara de recogida del pelo y en el peine-guía. Sacuda el pelo regularmente entre pasadas. Cuando haya terminado, apague el dispositivo y limpie el aparato, los peines-guía y la cámara de recogida del pelo. Limpie el dispositivo después de cada uso. .
Philips dispone de cortapelos especiales diseñados para niños. Cuando los utilice, siga las mismas instrucciones de los cortapelos para adultos, pero tenga cuidado con algunos puntos adicionales.
Para una seguridad óptima, le recomendamos que utilice siempre el cortapelos para niños con un peine-guía.
Después de limpiar el cortapelos, aplique también una gota de aceite en los dientes de corte.
Eche un vistazo a nuestro tutorial en vídeo sobre cómo hacer un corte de pelo rapado en casa con su cortapelos Philips.
Eche un vistazo a nuestro tutorial en vídeo sobre cómo hacer un corte de pelo militar en casa con su cortapelos Philips.
La unidad de corte es la unidad principal de la afeitadora Philips. Cuenta con bordes cortos y afilados para proporcionar un recorte rápido y limpio.
Utilice el recortador sin el peine-guía para recortar el pelo al máximo (a una longitud de aproximadamente 0,5 mm) o para perfilar la línea del cuello o las patillas sosteniéndolo en un ángulo de 90 grados con respecto a la piel.
Al recortar sin el peine-guía colocado, le aconsejamos que:
Tenga cuidado con los bordes de los dientes de corte.
Tenga en cuenta que la unidad de corte eliminará todo el pelo que toque.
Mueva la afeitadora en dirección contraria a la del crecimiento del pelo con movimientos bien controlados y ejerciendo una suave presión.
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