    No, la mayoría de las afeitadoras Philips no se pueden utilizar cuando están conectadas a la toma de corriente (con cable). Dado que muchos productos de arreglo personal Philips se pueden utilizar en la bañera o la ducha, no se encienden cuando están conectados a una toma de corriente por motivos de seguridad.

    Algunos productos Philips (incluidos algunos modelos de cortapelos) están diseñados para utilizarse solo en seco y se pueden utilizar con o sin cable. Si ya tiene el producto en casa, consulte el manual de usuario para saber si se puede utilizar con cable o simplemente conéctelo a una toma de corriente e intente encenderlo (solo en seco). Si se enciende sin cable, pero no lo hace con cable, es porque está diseñado para ello.

    Si está pensando en comprar una afeitadora Philips y desea saber si se puede utilizar conectada a una toma de corriente, consulte el embalaje o la información proporcionada en la página del producto para obtener más información. 

