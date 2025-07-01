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Asistencia de Philips

¿Por qué gotea el Sonicare Power Flosser sin cable?

Es normal que el orificio bajo el botón de liberación de la boquilla gotee. Este orificio está diseñado para escurrir el agua no utilizada de la boquilla. 

El botón de liberación de la boquilla gotea

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: HX3806/33 , HX3806/31 , HX3866/41 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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