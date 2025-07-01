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¿Por qué gotea el Sonicare Power Flosser sin cable?
Es normal que el orificio bajo el botón de liberación de la boquilla gotee. Este orificio está diseñado para escurrir el agua no utilizada de la boquilla.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: HX3806/33 , HX3806/31 , HX3866/41 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›
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¿Cuál es la diferencia entre las boquillas del Power Flosser?
¿Por qué no se suministra ningún adaptador con el producto?
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