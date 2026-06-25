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Asistencia de Philips

¿Cómo puedo evitar que la leche se derrame del extractor de leche manos libres Philips Avent?

Es posible que el extractor de leche esté derramando leche debido a un montaje incorrecto del cojín y la copa. La conexión entre el cojín y la copa debe estar completamente sellada y cerrada.

Durante el montaje, asegúrese de que el borde envuelva completamente los bordes de la copa recolectora.

¿Cómo puedo evitar que la leche se derrame del extractor de leche manos libres Philips Avent?

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SCF543/11 , SCF439/01 , SCF531/11 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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