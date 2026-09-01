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10FF2CMW/00
Cada imagen cuenta tu historia
Una pantalla más grande para una visualización más cómoda. Visualiza tus fotos digitales en una alta calidad de densidad de píxeles y con un color digital perfecto en el Philips PhotoFrame 10FF2CMW; ahora con dos marcos de diseño para cambiarlos según tu ritmo de vida o por temporadas.
LCD de 25,9 cm (10,2")
Área visualiz. 23,9 cm (9,4")
Los elegantes marcos son diseños con toques artísticos fáciles de cambiar que se encajan en el PhotoFrame para que éste se adapte a su ritmo de vida o a la decoración del hogar.
El PhotoFrame te permite elegir entre el funcionamiento enchufado a la red eléctrica de CA, o de forma inalámbrica con la batería recargable incorporada.
Los marcos de diseño son fáciles de cambiar e incorporan diseños con toques lujosos en aluminio pulido y caoba intenso y se encajan en el PhotoFrame para que éste se adapte a su ritmo de vida o a la decoración del hogar.
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