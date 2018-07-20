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Descatalogado
12342RVS2
Tipo de lámpara: H4
Pack de: 2
12 V, 60/55 W
Al conducir de noche, necesitas la mejor visibilidad. Cuanto más lejos puedas ver con claridad, más rápido podrás reaccionar a lo que aparezca en la carretera. Las luces principales RacingVision de Philips mejoran la visibilidad con hasta un 150 % más de brillo. Reconocerás los obstáculos del camino antes que con otras lámparas halógenas menos potentes. Así disfrutarás de un viaje más seguro y agradable.
Con luces mejores y más brillantes podrás rendir más en la carretera. Con su geometría de filamento de gran precisión, llenado de gas a alta presión de hasta 13 bares, revestimiento de alta precisión y cristal UV de cuarzo de alta calidad, las luces principales RacingVision de Philips establecen un nuevo estándar en la iluminación para automóviles. Diseñadas para ofrecer rendimiento y visibilidad, estas luces principales permiten disfrutar de una experiencia de conducción más relajada, controlada y divertida.
Los conductores deportivos esperan más rendimiento de sus coches. Con hasta un 150 % más de brillo en la carretera, las luces principales RacingVision de Philips están homologadas para ofrecerte una experiencia divertida dentro y fuera de esta.
2.5
de 4
8
Reseñas
farubel
20/07/2018
België
Philips RacingVision koplamp auto
super goed en veel licht en mooie wit als je in de dokker rijd in frankrijk daarvoor had in ik X-treme ook zeer goed
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para RacingVision 12342RVS2 koplamp auto
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Weingaertner13
15/11/2016
Österreich
Comprador verificado
Sehr gute lichtstarke H4 Lampe,
Ungewöhnlich helles, aber blendfreies Licht. Vermittelt mehr Sicherheit bei Dunkelheit.
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Esta reseña se realizó para RacingVision 12342RVS2 Fahrzeugscheinwerferlampe
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Tensa
18/07/2017
Italia
Comprador verificado
mi aspettavo di meglio
qeuste lampadine sono un buon acquisto in caso di sostituzione in caso quelle vecchie non funzionano più, io le ho prese per migliorare la visibilità, e onestamente mi aspettavo molto di più. vengono spedite in un pacchetto fatto appositamente con la sede h4 la lampada è protetta bene ad urti del pacco, la temperatura della luce è leggermente meno gialla delle lampadine classiche sull'anabbagliante, mentre se si accendono gli abbaglianti fissi, la luce emessa diventa più azzurrina e piacevole.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para RacingVision 12342RVS2 lampada fari auto
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