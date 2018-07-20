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  • Tal vez la lámpara halógena más potente jamás creada
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Descatalogado

RacingVisionlámpara para luces principales de coche

12342RVS2

2.5
| (8) Reseñas
Tal vez la lámpara halógena más potente jamás creada
Las lámparas de coche RacingVision de Philips son la elección perfecta para los apasionados de la conducción. Con un increíble rendimiento de hasta un 150 % más de brillo, podrás reaccionar con mayor rapidez y disfrutar de una experiencia de conducción más segura y emocionante.
Ver todos los beneficios

Lleva la iluminación y la conducción al extremo

Tal vez la lámpara halógena más potente jamás creada

  • Tipo de lámpara: H4

  • Pack de: 2

  • 12 V, 60/55 W

Podrás ver más lejos y reaccionar con mayor rapidez gracias a hasta un 150% más de brillo

Al conducir de noche, necesitas la mejor visibilidad. Cuanto más lejos puedas ver con claridad, más rápido podrás reaccionar a lo que aparezca en la carretera. Las luces principales RacingVision de Philips mejoran la visibilidad con hasta un 150 % más de brillo. Reconocerás los obstáculos del camino antes que con otras lámparas halógenas menos potentes. Así disfrutarás de un viaje más seguro y agradable.

Una de las lámparas más brillantes, con un rendimiento lumínico excelente

Con luces mejores y más brillantes podrás rendir más en la carretera. Con su geometría de filamento de gran precisión, llenado de gas a alta presión de hasta 13 bares, revestimiento de alta precisión y cristal UV de cuarzo de alta calidad, las luces principales RacingVision de Philips establecen un nuevo estándar en la iluminación para automóviles. Diseñadas para ofrecer rendimiento y visibilidad, estas luces principales permiten disfrutar de una experiencia de conducción más relajada, controlada y divertida.

Luz más brillante para conductores deportivos

Los conductores deportivos esperan más rendimiento de sus coches. Con hasta un 150 % más de brillo en la carretera, las luces principales RacingVision de Philips están homologadas para ofrecerte una experiencia divertida dentro y fuera de esta.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.5

de 4

8

Reseñas

4
2

20/07/2018

België

België

Philips RacingVision koplamp auto

super goed en veel licht en mooie wit als je in de dokker rijd in frankrijk daarvoor had in ik X-treme ook zeer goed

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para RacingVision 12342RVS2 koplamp auto

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Esta reseña se realizó para RacingVision 12342RVS2 koplamp auto

15/11/2016

Österreich

Österreich

Comprador verificado

Sehr gute lichtstarke H4 Lampe,

Ungewöhnlich helles, aber blendfreies Licht. Vermittelt mehr Sicherheit bei Dunkelheit.

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Esta reseña se realizó para RacingVision 12342RVS2 Fahrzeugscheinwerferlampe

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18/07/2017

Italia

Italia

Comprador verificado

mi aspettavo di meglio

qeuste lampadine sono un buon acquisto in caso di sostituzione in caso quelle vecchie non funzionano più, io le ho prese per migliorare la visibilità, e onestamente mi aspettavo molto di più. vengono spedite in un pacchetto fatto appositamente con la sede h4 la lampada è protetta bene ad urti del pacco, la temperatura della luce è leggermente meno gialla delle lampadine classiche sull'anabbagliante, mentre se si accendono gli abbaglianti fissi, la luce emessa diventa più azzurrina e piacevole.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para RacingVision 12342RVS2 lampada fari auto

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