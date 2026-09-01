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WhiteVision ultraLuces blancas de estilo elegante

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Aspecto intenso y llamativo

Philips WhiteVision en formato ultra H4, con la última fórmula de revestimiento, proporciona una asombrosa luz de 4200 Kelvin. Son las luces halógenas más blancas para carretera de nuestra cartera y la elección ideal si buscas un aspecto moderno y elegante.

Ver todos los beneficios

Las últimas luces blancas más elegantes para tu coche

Aspecto intenso y llamativo

  • Tipo de lámpara: H4

  • 12 V, 55/60 W

  • Hasta un 60 % más de visión

  • Hasta 4200 K

  • Cantidad de focos: 1

Luz blanca intensa de 4200 K

Con hasta 4200 K, los faros Philips WhiteVision ultra revolucionan el aspecto de tu coche con una luz blanca intensa. La elección perfecta para una experiencia de conducción elegante y brillante.

Luces principales halógenas mejoradas que ofrecen un aspecto elegante

Philips WhiteVision ultra se ha diseñado para los conductores que buscan mejorar el estilo de su vehículo con un aspecto similar al LED, pero cuentan con tecnología halógena. Gracias a la nueva fórmula avanzada de revestimiento del vidrio, las lámparas WhiteVision ultra se convierten en nuestras luces homologadas más blancas con un aspecto impresionante en el reflector de las luces principales.

Impresionantes luces principales homologadas para un estilo elegante

Las luces principales WhiteVision ultra mejoradas cuentan con certificación ECE y ofrecen una brillante luz blanca en la carretera. Disfruta de un estilo vibrante y cumple con la normativa vigente. Sin poner en riesgo la seguridad con destellos a otros conductores, aportarán una gran visibilidad.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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